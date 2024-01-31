Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı: Nasıl uçuyorsun? Hiç uzaylı gördün mü?

Gezeravcı, "Gece karanlık olduğunda ve ISS dünyanın tepesinde hala güneş ışığı aldığında ayna gibi güneşi yansıttığını ve dolayısıyla akşam üstü tesadüfen Türkiye'nin üzerinden geçerken ISS'nin kanatları gibi açık olan güneş panellerinden ışık yansırsa çok net şekilde yerini görme imkanınız olabilir. İnternette ISS'nin nerede dolaştığını gösteren bazı programlar var. Oradan da takip edebilirsiniz." diye konuştu.

"ASTRONOT OLMAK İÇİN ÖNCELİKLE BUGÜNÜNÜZE ODAKLANIN" Gezeravcı, kendisine yöneltilen "Hiç kara delik gördün mü?" sorusuna, "Hiç kara delik göremedim. Genelde zamanımızı hep dünyanın güzel görüntüsünü izleyerek geçirdik. Karanlık tarafa bakınca çıplak gözle görmem mümkün olmadı. Sanırım o kara delikleri araştırmak ve görebilmek için biraz daha büyük donanım, tesisatlara ve karmaşık sistemlere ihtiyaç olacak." yanıtını verdi.

Gezeravcı, nasıl astronot olunacağına dair bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Bugün başladığımız görevler ilerde sizin yapabileceğiniz mesleklerin en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmak için öncelikle bugününüze odaklanın. Bugün içinden geçtiğiniz dönemi merdivenin basamakları gibi düşünün. Astronot olmayı hedefinize koyduysanız şu anda okulunuzdaki dersleriniz çok önemli. Okul, merdivenin bir basamağı. Onun için şu anda öğretmenleriniz ne gösteriyorsa hepsi değerli ve önemli. Bugünkü sınıfınızı iyi çalışırsanız bundan sonra gideceğiniz yolda engeller önünüzden kalkar."

"HENÜZ UZAYLI GÖRMEDİM"

ISS'de, İngiltere'nin Greenwich noktasına göre zamanın ayarlandığını anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin 3 saat kadar gerisinde olduklarını ifade etti.

Gezeravcı, ISS'de şu anda 11 kişi olduklarını dile getirerek, herkesin, kendi programına göre, adeta "arı kovanının içindeki arılar gibi" hareket ettiğini ve deney ve çalışmalarını hayata geçirdiğini söyledi.

Bir öğrencinin "Orada uzaylı var mı?" sorusunu Gezeravcı, "Uzaylı henüz görmedim ama görseydim 'Furkan'ın sana selamını getirdim.' derdim. Herhalde o zaman bana bir şey yapmazdı. Seni bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da seviyor olabilir. Ben de uzaylıların varlıklarını merak ediyorum. Öğrenirsem farklı bir şey, dönüşte sizinle de paylaşacağım." şeklinde yanıtladı.

Ebrar isimli küçük kız da "Uzayda nasıl uçuyorsun?" şeklinde sorusunu sordu.

Gezeravcı da, "Ebrarcığım hiç doğum gününde ya da arkadaşlarınla bir yerde oynarken uçan balonları gördün mü?" şeklinde yanıt verince küçük kız da, "Evet ama yer çekimi yok." dedi.

Bunun üzerine Alper Gezeravcı, şöyle açıklama yaptı:

"Çok güzel aferin. Uçan balon içindeki gaz sebebiyle uçuyor ya. Bizim burada böyle gaz ve benzeri bir şeye ihtiyacımız yok. Balonu bıraktığında serbest gaz sebebiyle uçması gibi, burada da yer çekimi olmadığı için… Ben de bak ayaklarımı yerden kesince yerden yukarı doğru kendi halimde uçuyorum. Burada aşağı-yukarı diye bir kavram yok. Sadece herhangi bir yerde tutan yer çekimi gibi bir kuvvet yok.



Dünyada zıplasak bile yere iniyoruz. Ama burada herhangi bir noktaya dokunduğumda, aksi yöne doğru hareket etmeye başlıyorum. Ayaklarımı yerden kestiğimde herhangi bir tarafa doğru süzülüyorum. Objeyi bırakınca da kendi halinde bir tarafa hareket ediyor."