PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Torun Custo, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık Projesi"ne övgüler yağdırdı: Dünyaya model olabilir

Fransız ünlü denizci ve araştırmacı Jacques-Yves Cousteau'nun (Kaptan Custo) torunu ve Ocean 2050'nin kurucusu Alexandra Cousteau, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesine övgüler dizdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:00
Torun Custo, Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesine övgüler yağdırdı: Dünyaya model olabilir

Fransız ünlü denizci ve araştırmacı Jacques-Yves Cousteau'nun (Kaptan Custo) torunu ve Ocean 2050'nin kurucusu Alexandra Cousteau, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesine övgüler dizdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği Türkiye Innovation Week'te katılımcılara seslendi. "Kesinlikle Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık Projesi'nin diğer ülkelerin takip edeceği bir model oluşturmasını takdir ediyorum. Türkiye'nin bu proje ile dünyaya liderlik ypacağını düşünüyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA