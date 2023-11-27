Torun Custo, Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesine övgüler yağdırdı: Dünyaya model olabilir

Fransız ünlü denizci ve araştırmacı Jacques-Yves Cousteau'nun (Kaptan Custo) torunu ve Ocean 2050'nin kurucusu Alexandra Cousteau , Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın sıfır atık projesine övgüler dizdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği Türkiye Innovation Week'te katılımcılara seslendi. "Kesinlikle Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Sıfır Atık Projesi'nin diğer ülkelerin takip edeceği bir model oluşturmasını takdir ediyorum. Türkiye'nin bu proje ile dünyaya liderlik ypacağını düşünüyorum" dedi.