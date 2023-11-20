Terör örgütü PKK’ya darbe: 1’i Yeşil 1’i Gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-28 operasyonunda, biri yeşil, biri gri kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erzincan'ın Kemah Kırsalında Düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonunda;



🟩1️⃣'İ YEŞİL

⬜️1️⃣'İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE 2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️



21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU'yu, 10 Haziran 2016… pic.twitter.com/IgzfePc6O5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2023

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan'ın Kemah kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Kahramanlar-28 operasyonunda, komandolar ve güvenlik korucu timleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandığını belirtti.

Operasyonda, biri yeşil, diğeri gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Yerlikaya, etkisiz hale getirilenlerin, 21 Ekim 2021'de Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu, 10 Haziran 2016'da Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'i şehit eden teröristler olduğunu ifade etti.