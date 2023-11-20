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Terör örgütü PKK'ya darbe: 1'i Yeşil 1'i Gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlilaya, Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonunda, 1'i Yeşil 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin 2 askerimizi şehit ettiğini ifade ederek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:21 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:52
Terör örgütü PKK’ya darbe: 1’i Yeşil 1’i Gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-28 operasyonunda, biri yeşil, biri gri kategoride aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan'ın Kemah kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Kahramanlar-28 operasyonunda, komandolar ve güvenlik korucu timleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandığını belirtti.

Tek tek nefeslerini keseceğiz!

Operasyonda, biri yeşil, diğeri gri kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Yerlikaya, etkisiz hale getirilenlerin, 21 Ekim 2021'de Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu, 10 Haziran 2016'da Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'i şehit eden teröristler olduğunu ifade etti.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek."

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