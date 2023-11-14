İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Sarallar çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kafes operasyonları kapsamında liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı organize suç örgütü "Sarallar" grubunun çökertildiğini bildirdi.
Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Liderliğini Özgür Saral İsimli Şahsın Yaptığı ve "Sarallar" Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️
Operasyonlarda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 2⃣4⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗️
Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz❗️
İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından liderliğini Özgür Saral isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik #İstanbul ve #İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlendi.
Suç örgütünün:
📌İstanbul Esenyurt ilçesinde sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmaladıkları,
📌Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp ettikleri,
📌Yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri,
📌Sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları,
📌Site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri,
📌Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,
📌Site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri,
📌Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.