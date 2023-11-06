Başkan Erdoğan, Gazze’deki sivil katliamıyla ilgili mesaj verdi: Asla yalnız bırakmayacağız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin olaylı kurultayını bu sözlerle değerlendirdi: Al birini vur ötekine.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin olaylı kurultayını bu sözlerle değerlendirdi: Al birini vur ötekine.
Bay Bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Teröristbaşı Demirtaş'a, Osman Kavala'ya 'bay bay' dedi. Peki kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi?
O da aynen Demirtaş'a, Kavala'ya selam verdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber yürüdüler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
Adeta bir ateş çemberi ortasındayız. Hamdolsun bu ateşin ülkemize zarar vermesini önleyecek güce de imkana da dirayete de tecrübeye de sahibiz.
Karadeniz'e barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın, bu ülkelerdeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız.
Balkanlar'da Kafkaslarda huzur ve güveni kalıcı şekilde tesisini biz temin edeceğiz. Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o kişi biz olacağız.
Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur.
Çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir.
Hamdolsun girdiğim her mücadelede Rabbimin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm.