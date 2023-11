Başkan Erdoğan, Gazze’deki sivil katliamıyla ilgili mesaj verdi: Asla yalnız bırakmayacağız.

Balkanlar'da Kafkaslarda huzur ve güveni kalıcı şekilde tesisini biz temin edeceğiz. Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o kişi biz olacağız.

Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur.

Çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin mazlumların malını çalan hırsızların yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir.

Hamdolsun girdiğim her mücadelede Rabbimin yardımını da milletimin desteğini de yanımda buldum. Bu sayede yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu, her engelin kalktığını, her zorluğun kolaylığa dönüştüğünü gördüm.

