MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yerel seçim mesajı: Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır

MHP'nin her mensubunun, "gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak" yoluna devam edeceğini anlatan Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan, milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü, üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır. Şunu da unutmayınız ki aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum, işin özünde kaçınılmazdır.