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AK Parti'nin 4 aşamalı yerel seçim planı; Başkan Erdoğan yine sahada olacak

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti yerel seçimler için kolları sıvadı. AK Parti'nin 7 Ekim'de büyük kongreye gitmesi beklenirken, bu süre zarfında 4 önemli çalışma hayata geçirilecek. Sahadan gelen raporlar Başkan Erdoğan'a sunulacak. Deprem bölgesi için özel çalışma yapılacak. İşte AK Parti'nin 4 aşamalı seçim planı...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 09:06 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:28
AK Parti’nin 4 aşamalı yerel seçim planı; Başkan Erdoğan yine sahada olacak

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti yerel seçim için harekete geçti.

Geçtiğimiz hafta şehir buluşmalarına start veren AK Parti teşkilatı, vatandaşın isteklerini birinci elden not alıyor.

Sahadan gelen talep raporu Başkan Erdoğan'a sunuluyor. Kırsaldaki vatandaşı da unutmayan AK Parti, yaylada ve tarlada da köy taramalarını sürdürüyor.

SEÇMENİN NABZI TUTULUYOR
Kasım ayının ilk haftasında aday başvuruları alınacak, ikinci hafta temayül yoklaması yapılacak. Ocak ayı sonunda aday tanıtımı yapılacak, seçim beyannamesi açıklanacak.

Milletvekillerinden il başkanlarına kadar partinin her kademesinde büyük değişime giden AK Parti, yerel seçimler için strateji toplantılarında yol haritasını belirliyor.

AK Parti, büyük kongreye kadar Edirne'den Kars'a 4 aşamalı planla yoluna devam edecek. Bu kapsamda AK Parti, 922 ilçe 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuyor.

4 AŞAMALI PLAN
Sabah'taki habere göre ağustos ayında çalışma temposunu artıran AK Parti, 4 aşamalı plan ile yoluna devam edecek.

1- Başkan Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. İlk durak 15 Ağustos'tan sonra Adıyaman olacak. Erdoğan hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.

2-2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahaya indi. Bakanların il il yaptığı çalışma ziyaretleri hayata geçiriliyor. Öncelik deprem bölgesi olmak üzere saha boş bırakılmıyor.

3-Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda da yoğun bir çalışma yapıyor. Adeta bir köy taraması olarak hazırlanan çalışma kapsamında yaz ayları saha ayı olarak görülüyor.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ÇALIŞMA
4-Deprem bölgesi için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak, halkın ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetler hızlanacak, sorunların çözümü doğrultusunda bütün talepler alınacak, sonuca bağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'ADAY' MESAJI
Öte yandan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz cuma gübü Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, yerel seçimlere yönelik AK Parti'nin çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Seçim İşleri Başkanlığının gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettirdiğini aktardı.

Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tabii ki başta şahsım olmak üzere, bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre, şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak."

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