AK Parti’nin 4 aşamalı yerel seçim planı; Başkan Erdoğan yine sahada olacak

2-2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahaya indi. Bakanların il il yaptığı çalışma ziyaretleri hayata geçiriliyor. Öncelik deprem bölgesi olmak üzere saha boş bırakılmıyor.
3-Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda da yoğun bir çalışma yapıyor. Adeta bir köy taraması olarak hazırlanan çalışma kapsamında yaz ayları saha ayı olarak görülüyor.
DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ÇALIŞMA
4-Deprem bölgesi için özel çalışma yapılacak. Konut teslimi hızlanacak, halkın ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetler hızlanacak, sorunların çözümü doğrultusunda bütün talepler alınacak, sonuca bağlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'ADAY' MESAJI
Öte yandan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz cuma gübü Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, yerel seçimlere yönelik AK Parti'nin çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Seçim İşleri Başkanlığının gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettirdiğini aktardı.
Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Tabii ki başta şahsım olmak üzere, bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre, şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak."