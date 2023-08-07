AK Parti’nin 4 aşamalı yerel seçim planı; Başkan Erdoğan yine sahada olacak

Sahadan gelen talep raporu Başkan Erdoğan'a sunuluyor. Kırsaldaki vatandaşı da unutmayan AK Parti, yaylada ve tarlada da köy taramalarını sürdürüyor.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti yerel seçim için harekete geçti.

Milletvekillerinden il başkanlarına kadar partinin her kademesinde büyük değişime giden AK Parti , yerel seçimler için strateji toplantılarında yol haritasını belirliyor.

AK Parti, büyük kongreye kadar Edirne'den Kars'a 4 aşamalı planla yoluna devam edecek. Bu kapsamda AK Parti, 922 ilçe 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuyor.

4 AŞAMALI PLAN

Sabah'taki habere göre ağustos ayında çalışma temposunu artıran AK Parti, 4 aşamalı plan ile yoluna devam edecek.

1- Başkan Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. İlk durak 15 Ağustos'tan sonra Adıyaman olacak. Erdoğan hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.