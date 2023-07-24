Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı Muğla etabı başlıyor; Yelkenler fora!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. yıl Kupası Muğla Yalıkavak'ta 25 Temmuz Salı günü başlayacak.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele edecek.

EGE'NİN MAVİ SULARINDA YELKENLER FORA

Muğla etabı için son bir güne girilirken yarışmacı takımlarında heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ülkemizin eşsiz mavi sularında hem büyük bir mücadele hem de görsel bir şölen yaşatacak olan yat yarışlarının ilk etabı 25-30 Temmuz tarihlerinde turizmin başkenti Muğla'da gerçekleşecek. 4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı " Halikarnas 100. Yıl Kupası" 25 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta başlayacak. Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren yarış, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun tamamlanmasıyla 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek.

30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas 100. Yıl Kupasının galipleri kupasına kavuşacak.

Yarışa sayılı saatler kala heyecanlarını dile getiren İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu "Bu yıl 2 etapta organize ettiğimiz yarışlarımızın ilki Muğla'da 25-30 Temmuz tarihleri arasında Bodrum-Marmaris rotasında yapılacak. İkincisi her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası olacak. Geleneksel hale gelen organizasyonumuza katılım her sene artıyor. Bu da bizleri hem ülkemiz hem de yelken sporu adına çok mutlu ediyor. 100. Yıl Halikarnas Kupası özelinde konuşursak yarış bu sene 50'ye yakın ekiple yaklaşık 400'ün üzerinde sporcuyla icra edilecek. Burada 12 ila 14 farklı ülkenin sporcuları kıyasıya mücadele edecek. Oldukça zor ve çekişmeli bir etap olacak. Şimdiden bütün yarışmacılara başarılar dilemek lazım. Çok sıcak bir havada oldukça uzun ve zorlu bir parkurda yarışacaklar" diye belirten Yemlihaoğlu ayrıca yaptıkları organizasyonların Türkiye'de yelken sporuna büyük katkı sağladığının ve yelken branşında Türkiye'nin en süt seviyedeki ülkeleri yakalamak üzere olduğunun altını çizdi.

CUMHURİYET 100. YIL KUPASI COŞKUSU İSTANBUL'DA YAŞANACAK

Şampiyonanın diğer üç yarışı 27-29 Ekim tarihlerinde kıtaların buluşma noktası olan İstanbul'da gerçekleştirilecek. Göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip Boğaziçi'nde düzenlenecek Cumhuriyet 100. Yıl Kupası için yarışlar 27 Ekim'de başlayacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet 100. Yıl Kupasının verilmesiyle sona erecek. Cumhuriyetin yüzüncü yılında heyecanı, gururu, özgürlük ve bağımsızlık coşkusunu denizlere taşıyacak yat yarışları uluslararası arenada ülke tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için kıyasıya mücadele edeceği zorlu yarışın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu ünvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupasını almaya hak kazanacak.