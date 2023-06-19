Son dakika: Ahmet Mümtaz Taylan'ın Babalar Günü'nde yaptığı LGBT paylaşımına tepkiler çığ gibi: Sen de mi öylesin yoksa yeni rol hazırlığı mı?

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LGBT TERÖRÜ, TÜRKİYE'NİN BAŞINA NASIL SARILDI?

Bu bağlamda Lacivert dergisinin Kasım 2022'de kaleme aldığı LGBT terörünün Türkiye'ye nasıl sokulduğunu anlatan yazsını tekrar hatırlayalım;



TÜRKİYE'DE LGBT TARİHİ VE GEZİ EYLEMLERİYLE YÜKSELEN LGBT AKTİVİZMİ

Türkiye'de Gezi Parkı olaylarından sonra LGBT'nin ivme kazandığı herkesin malumu. Son yıllarda artan LGBT hareketi ve sosyal medyanın LGBT yanlısı içerikleri öne çıkarma ve koruma politikası aileleri endişelendirmeye devam ediyor. Peki, Türkiye'de LGBT nasıl ortaya çıktı ve hangi odaklar LGBT'yi gündemimize dayattı?

1980 askeri darbesinin ardından 19 Mart 1981 tarihinde İçişleri Bakanlığı, erkeklerin kadın kıyafetiyle gece kulüplerinde sahneye çıkmasını yasaklıyordu. 1987'de polis baskınları ile trans "seks işçileri"nin yanı sıra kimi lezbiyen ve geylerin önderliğinde kolektif bir protesto hareketi başladı. 1987'de 37 trans, lezbiyen ve gey, İstanbul'daki Gezi Parkı'nda açlık grevi yaparak kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Protestocuları bazı sanatçılar ve aydınlar da destekliyordu. Bu on günlük açlık grevi, günümüz Türkiye "queer" (zenne) hareketi tarafından bir dönüm noktası olarak anılıyor.

1990'lı yıllarda Batılı STK'larla ilişkiler artmaya başlayarak Gökkuşağı'92 adı altında bir queer grubu kuruldu ancak kısa sürede dağılan grup uluslararası queer inisiyatifleriyle temasa geçti. Almanya'daki "Schwule International" grubunun teşvikiyle 1993'te İstanbul'da "Christop

her Street Days" çerçevesinde bir "Onur Yürüyüşü" yapmak istendi fakat İstanbul Valiliği yürüyüşe izin vermedi. Yürüyüş yapamadıkları için çeşitli queer grupları, "Lambdaİstanbul" adıyla yeni bir inisiyatif altında toplanmaya karar verdi. Türkiye'deki ilk LGBT örgütü Lambdaistanbul 1993'te, İstanbul'da kuruldu. Lambdaİstanbul'dan bir yıl sonra, 1994'te Ankara'da, siyasi çalışmasına bir queer dergiyle başlayan KaosGL inisiyatifi açıldı. Bu gruplar, 1990'lı yılların ikinci yarısında dernekleşme yoluyla kurumsal kimlik kazanmaya başladılar.1994'te Özgürlük ve Dayanışma Partisi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı parti içerisinde yasaklayarak Demet Demir'i yerel seçimlerde İstanbul'dan aday göstererek Türkiye'de ilk kez bir transseksüeli aday gösteren parti oldu.1995 yılında Türkiye'nin ilk lezbiyen inisiyatifi "Venüs'ün Kızları" adıyla kuruldu.

1996 yılında ülkedeki ilk LGBT öğrenci örgütlenmesi olan LEGATO, ODTÜ'de kurularak hızla diğer üniversitelere yayılmaya başladı. 2007 yılında ilk resmi LGBT öğrenci topluluğu Gökkuşağı, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde toplandı. Haziran 2003'te "LGBT Onur Yürüyüşü" Lambdaistanbul tarafından İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirildi. "İstanbul Pride" adındaki yürüyüş bir hafta süren bir "Onur Haftası"nın son günü düzenlenilmeye başlandı.