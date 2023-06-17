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    • 17.06.2023 12:18
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    LGBT terörüne geçit yok! Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserleri iptal edildi... Denizli Büyükşehir Belediyesi açıkladı

    Doğrudan aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı sözde ünlü isimler aracılığıyla pompalanmaya devam edilirken sağlam duruş sergileyen vatandaşlar ve belediyeler bu sapkınlığa müsade etmiyor. Geçtiğimiz hafta skandal ifadelerle LGBT terörünü savunan Melike Şahin ile Mabel Matiz'in Denizli'de yapılacak olan konserleri iptal edili. Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    LGBT terörüne geçit yok!

    Geçtiğimiz hafta çeşitli sanatçılara sözde ödül verilen Elle Style Awards isimli Ödül Töreni'nde yaşanan skandala tepkiler sürüyor.

    MABEL MATİZ VE MELİKE ŞAHİN LGBT TERÖRÜNÜ SAVUNDU

    Mabel Matiz ve Melike Şahin aynı törende skandala imza atarak sapkınlığı savundu.

    MABEL MATİZ'İN SKANDALI
    Törende konuşan Mabel Matiz aile yapısını hedef alan LBGT sapkınlığını savunarak aldığı ödülü onlara armağan etti.

    Matiz şu skandal sözleri söyledi;

    "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."

    BİR SKANDAL DA MELİKE ŞAHİN'DEN
    Aynı törende Melike Şahin de benzer bir skandala imza attı.

    Çıktığı sahnede siyasi mesaj verme çabasına giren Melike Şahin LGBT savunuculuğu yaptı.

    Şahin, "Bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." dedi.

        Şahin'in skandal ifadeleri şu şekilde;

        "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanıyorum bunu hep beraber yacağız. Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum."

        TEPKİLER YÜKSELDİ KONSERLER İPTAL EDİLDİ
        Melike Şahin ve Mabel Matiz'in LGBT terörünü savunmasına tepki yağarken Belediyelerden de anlamlı bir duruş geldi.

        DENİZLİ BELEDİYESİ KONSERLERİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU
        Denizli Büyükşehir Belediyesi Mabel Matiz ve Melike Şahin konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Kamuoyuna duyurumuzdur… 19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu'nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir."

        BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE İPTAL ETMİŞTİ
        Bursa'da 22 Temmuz Cumartesi günü Kültürpark'ta konser verecek olan Melike Şahin'in konseri de iptal edilmişti.


        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."
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        Haberler Güncel LGBT terörüne geçit yok! Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserleri iptal edildi... Denizli Büyükşehir Belediyesi açıkladı
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