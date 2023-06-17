LGBT terörüne geçit yok! Melike Şahin ve Mabel Matiz'in konserleri iptal edildi... Denizli Büyükşehir Belediyesi açıkladı

Geçtiğimiz hafta çeşitli sanatçılara sözde ödül verilen Elle Style Awards isimli Ödül Töreni'nde yaşanan skandala tepkiler sürüyor.
MABEL MATİZ VE MELİKE ŞAHİN LGBT TERÖRÜNÜ SAVUNDU
Mabel Matiz ve Melike Şahin aynı törende skandala imza atarak sapkınlığı savundu.
MABEL MATİZ'İN SKANDALI
Törende konuşan Mabel Matiz aile yapısını hedef alan LBGT sapkınlığını savunarak aldığı ödülü onlara armağan etti.
Matiz şu skandal sözleri söyledi;
"Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."
BİR SKANDAL DA MELİKE ŞAHİN'DEN
Aynı törende Melike Şahin de benzer bir skandala imza attı.
Çıktığı sahnede siyasi mesaj verme çabasına giren Melike Şahin LGBT savunuculuğu yaptı.
Şahin, "Bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." dedi.