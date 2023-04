Başkan Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar! Bir solukta 20 yılın hizmetleri sıralandı: Kandil'le yol yürüyen 7'liye yaylım ateşi

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa 'da önemli açıklamalarda bulunuyor.İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasisini güçlendirirken Manisa'yı da 96 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5 bin 112 adet derslik kazandırdık. 8 bin 668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik 2 bin 883 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da toplam 4 bin 100 yeni konut inşa edecek 18 bin konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz.

Manisa kentsel dönüşümde 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşünü gerçekleştirdik. Manisa'ya 31 baraj, 1 içme suyu tesisi, 46 sulama tesisi, 11 gölet, 14 yeraltı depolama tesisi ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. Manisalı çiftçilerimize 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz. TMO üzüm alımını sürdürecek. Zeytine sağladığımız tane desteğine de devam edeceğiz. 3 yeni organize sanayi bölgesi, 5 tasarım merkezi kurduk. 217 bin abonesi olan şehrimize doğalgaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğalgaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz.

2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı güçlü bir dirençle karşılaştık. Vesayet, terör örgütü, ekonomik tetikçileri, siyasi ve ekonomik bütün mühendislik gayretleriyle boğuşa boğuşa bugüne geldik. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz, tek parti faşizmi ve geri kalmışlık zincirlerini kırdık mı? Bu ülkede her bir vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Her alanda hakkı olan eser, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı? En önemlisi bu ülkedeki her bir vatandaşımızın hem sınırlarımız içinde hem de dünyada güven, huzur, gururla, başı dik şekilde dolaşabilmesini sağladık mı?



Selo'yu evlat katili Apo'yu çıkarmayı vadedenlere fırsat verecek miyiz? Ey Zillet İttifakı, ey cumhura karşı olan ittifak! Şunu bil, biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız



Sen bu ülkede memurluk bile yapamadın! Savaş Ay sağ olsaydı da bu adamla yaptığı video çekimini keşke anlatsaydı. Bunun SSK'nın başında olduğu zamanlar hastanelerde ölüler rehin alınıyordu!





Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi!



7 kişi kurbanda bir danaya girse tamam da 7 kişi ülkeye yönetmeye kalkması milli iradeye hakarettir.