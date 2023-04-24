TOGG için tarihi adım! Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temel atma töreninde önemli açıklamalar

Batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü oyuncular arasında yerini temin edecek adımı atıyoruz. Mart ayında Togg'un ilk akıllı cihazı seri imalatı ile SIRO'nun imalatı da hızlandı. Entegre merkez haline gelecektir. Dünyaya gerçekleştireceği ihracat ile bu tesis ülkemize değer kazandıracaktır. Otomotivde yaşanan krizin batarya konusunda çıkacağı anlaşılıyor. SIRO, arz açığını değerlendirecek hem de batarya arzı sağlayacak. Türkiye'ye ciddi değer katacak stratejik yatırım olan SIRO'yu biz de destekliyoruz. Ülkemizin en etkili teşviklerinden birini vererek gösterdik.

Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Gençlerimizi ve genç girişimcilerimizi destekleyerek onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız.

Şimdiye kadar 250 milyar dolar yatırım yapan yatırımcıları çekmek için daha fazla çalışacağız. Uluslararası yatırımcıların da desteği ile yeni bir hikaye yazacağız. Coğrafi konumu, alt yapısı, genç nitelikli nüfusu ile Türkiye büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli hayata geçirmek için kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı milletimizin asrı yapmakta kararlıyız. 14 Mayıs imtihanı da alnımızın akı ile vereceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin.

Son 20 yılda tefecilerle değil gerçek yatırımcılarla yol yürüdüğümüz gibi gelecekte de bu tavrımızı sürdüreceğiz.

Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım. Ev alır gibi Togg'u da bu şekilde alma imkanı doğacak.