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    • 24.04.2023 17:10
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    TOGG için tarihi adım! Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temel atma töreninde önemli açıklamalar

    Yerli otomobil Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir safhaya geçildi. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. 7'li muhalefetin "yapamazsın, yapsanız da satamazsın" bühtanlarına en güzel cevabı milletin verdiğine dikkat çeken Erdoğan, "TOGG'un Gemlik tesisinde her 3 dakikada bir yeni bir araç üretiliyor. 2025 yılında TOGG'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız." dedi. Erdoğan, tesisin 2024'te ilk üretim başlayacağını açıkladı. TOGG için kredi müjdesi veren Erdoğan, "Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım. Ev alır gibi Togg’u da bu şekilde alma imkanı doğacak." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TOGG için tarihi adım!

    Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temeli atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Bor madeninin katma değerini cevherden mücevhere anlayışı ile 300 kat artıracak çalışmamıza imza attık. Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetleri'mize teslim ettik. 70 bini aşkın vatandaşımız TCG Anadolu'yu ziyaret etti. İzmir'deki vatandaşlarımızın ziyaretine de inşallah açacağız. Savunma sanayisindeki çalışmalarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Altay Tankı'nı silahlı kuvvetlerimize teslim ettik. Togg hikayesi ve özellikleri ile asla sıradan bir araç değildir. Togg'un satışa sunulması ile elektrikli araç sektöründe Türkiye 'artık ben de varım' demiştir. Togg'un üretim sürecinde de zorluklarla karşılaştık. Emtia fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları bizi de etkiledi. Bu süreçte Togg ilk günlerden itibaren haksız eleştirilerin muhatabı oldu.

    2030'A KADAR 1 MİLYON ADET TOGG'U SAHİPLERİ İLE BULUŞTURACAĞIZ
    Devrim'i garaja hapsetmek için neler yapıldıysa fazlası Togg için yapıldı. Vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar. Bu inşaatı bitiremezsiniz, üretim bandı yok bu araçları üretemezsiniz, dediler. Vatandaş bunu alamaz, dediler. Aldığı ön sipariş adedi ile bu iddialara en güzel cevabı verdi Togg.Her 3 dakikada bir Gemlik'teki tesislerde araç üretiliyor. Bu yıl 28 bin adet, 2030'a kadar 1 milyon adet Togg'u sahipleri ile buluşturacağız. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız

    BATARYADA TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'NINI ÜRETİM ÜSSÜ YAPACAĞIZ
    Yarım günlerini Gemlik'e gelerek Togg'un fabrikasını ziyaret edemediler. Teknoloji harikası böylesi bir araç için bırakın teşekkür etmeyi, yarım ağızla bile olsa tebrik etmediler. Varsın bu başarıyı görmesinler. Deniz kenarındaki 60 bin kişiye hitap etmeye giderken arabamızın önünü kesenler bu milletin gerçek evlatlarıdır. Varsın onlar Türkiye'nin başarılarından rahatsız oldun. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşemeyi sürdürüyoruz. Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken bir vizyonu ortaya koyduk. Şarj ve batarya tekonolojilerinde de Türkiye'yi Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefe koyduk. Şarj istasyonları da bu vizyonun önemli halkasıdır. Hızlı şarj noktası adedi 700'ü aştı.

    Batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü oyuncular arasında yerini temin edecek adımı atıyoruz. Mart ayında Togg'un ilk akıllı cihazı seri imalatı ile SIRO'nun imalatı da hızlandı. Entegre merkez haline gelecektir. Dünyaya gerçekleştireceği ihracat ile bu tesis ülkemize değer kazandıracaktır. Otomotivde yaşanan krizin batarya konusunda çıkacağı anlaşılıyor. SIRO, arz açığını değerlendirecek hem de batarya arzı sağlayacak. Türkiye'ye ciddi değer katacak stratejik yatırım olan SIRO'yu biz de destekliyoruz. Ülkemizin en etkili teşviklerinden birini vererek gösterdik.

    Milli teknoloji hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Gençlerimizi ve genç girişimcilerimizi destekleyerek onların kendi işlerini kurmalarını sağlayacağız.

    Şimdiye kadar 250 milyar dolar yatırım yapan yatırımcıları çekmek için daha fazla çalışacağız. Uluslararası yatırımcıların da desteği ile yeni bir hikaye yazacağız. Coğrafi konumu, alt yapısı, genç nitelikli nüfusu ile Türkiye büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli hayata geçirmek için kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı milletimizin asrı yapmakta kararlıyız. 14 Mayıs imtihanı da alnımızın akı ile vereceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin.

    Son 20 yılda tefecilerle değil gerçek yatırımcılarla yol yürüdüğümüz gibi gelecekte de bu tavrımızı sürdüreceğiz.

    Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım. Ev alır gibi Togg'u da bu şekilde alma imkanı doğacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENİN YAPILACAĞI ALAN TOGG İLE GELDİ
        Başkan Erdoğan, miting düzenleyeceği Bursa'nın Gemlik ilçesine Pamukkale rengindeki Togg aracıyla giriş yaptı. Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulununca makam aracı ve korumalar güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlar Gemlik'te üretilen TOGG marka makam aracının üzerine binlerce çiçek attı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesine Togg aracıyla geldi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Erdoğan, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.




        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim üssünde seri üretimine geçilmesinin ardından Bursa'ya yatırımların sürdüğünü, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin burada atılacağını bildirmişti.

        TÜRKİYE YÜZYILI'NIN NİŞANESİ
        Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak batarya fabrikasının, Türkiye ve Bursa'ya istihdam anlamında da önemli bir getiri sağlayacağını belirten Varank, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak."

            KATMA DEĞERLİ ÜRETİM
            Varank, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlar olduğuna işaret ederek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak." değerlendirmesinde bulundu.

            BATARYA GELİŞTİRME VE ÜRETİM KAMPÜSÜ
            Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

            Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

            2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

            Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.

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            Haberler Güncel TOGG için tarihi adım! Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temel atma töreninde önemli açıklamalar
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