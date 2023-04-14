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    MİT'ten FETÖ operasyonu! FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi

    Son dakika haberleri... MİT'ten FETÖ'ye operasyon! FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan FETÖ'cü kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren örgüt üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MİT’ten FETÖ operasyonu!

    Milli İstihbarat Teşkilatı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik önemli bir operasyona imza attı.

    FETÖ'CÜ MEHMET CİNTOSUN YAKALANDI
    FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

    ÜST DÜZEY HAŞHAŞİ!
    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

    Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

    Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

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    Emlak Konut
    Haberler Güncel MİT'ten FETÖ operasyonu! FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi
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