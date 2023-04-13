Kamyon kasasında kaçan firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ABD’de görüntüledi!





ÂLİ HEYET'E SEÇİLDİ

Örgüt üyesi Levent Kenez'le birlikte Youtube üzerinden haftanın iki günü 'Çıkış Yolu' isimli program yapan Dumanlı'nın, son olarak ise bu yılın başında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından FETÖ'nün dünya üzerindeki Merkez Karar Yönetim Kurulu olarak bilinen Âli Heyet'e seçildiği iddia edildi. Dumanlı'nın örgütteki pozisyonunun tartışılmaya başlandığı da belirtiliyor. Dumanlı'ya yönelik Zaman gazetesinin haber merkezinde uzun yıllar kıdemli muhabir olarak çalışan ve şu anda İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan gazeteci Ahmet Dönmez'den de eleştiriler gelmişti. Kendisine ait internet üzerinden örgütün üst yönetimini darbe yapmakla suçlayıp elebaşı Gülen dahil örgüte ağır eleştiriler getiren Dönmez'in sık sık eleştirdiği Dumanlı'nın Âli Heyet'e seçilmesinin örgüt içinde büyük rahatsızlık oluşturduğu kaydedildi.