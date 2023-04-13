Kamyon kasasında kaçan firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ABD’de görüntüledi!

İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde Yeşil Kategori'de bulunan ve 2015'te Zaman gazetesi binasından matbaaya ait bir kamyonun kapalı kasasında Meriç Nehri üzerinden yurtdışına firar eden gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı 8 yıldır saklandığı ABD'de görüntülendi.
FİRARİ DUMANLI'NIN İZİNE ULAŞILDI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Avrupa'daki en etkin firari isimleri, Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık ve Harun Tokak'ı saklandıkları ülkelerde tek tek görüntülenmişti. Sabah'ta yer alan habree göre, bu kez Ekrem Dumanlı'nın izine ulaşıldı.
KİRALIK LÜKS VİLLA
Aylar süren araştırma sonrası, FETÖ'nün medya organı kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni olan örgütün medya imamı Ekrem Dumanlı'nın ABD'nin New Jersey Eyaleti'nin Hillsborough şehrinde yaşadığı tespit edildi. Dumanlı, yaşadığı lüks villanın önünde görüntülendi. 2015'ten itibaren geçen yaklaşık 8 yıllık süreçte ABD'nin birçok eyaletinde sık sık ev değiştiren Dumanlı'nın, 16 Haziran 2021'den beri yaklaşık 600 bin dolar değerindeki 195 metrekarelik müstakil lüks villada, aylık 2 bin 800 dolar kira ödeyerek oturduğu belirlendi.