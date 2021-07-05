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    Kimdir bu FETÖ’nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı? MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun mektubunda çarpıcı detaylar…

    15 Temmuz’da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürüyor. MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen’in ardından kritik bir isim daha paketlendi. Başkan Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Peki kimdir bu Orhan İnandı? MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun mektubunda ismi nasıl geçti? İşte FETÖ’cü İnandı hakkındaki çarpıcı detaylar…

    takvim.com.tr
    Kimdir bu FETÖ'cü İnandı?

    Türkiye 15 Temmuz 2016'da kalkıştıkları alçak darbe girişimiyle işgal etmeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar yurt içinde ve yurt dışında sürüyor.

    Geçtiğimiz ay MİT'in başarılı operasyonuyla yakalanarak Türki'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ardından FETÖ için önemli olan bir isim olan Orhan İnandı da MİT tarafından Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.


    Selahaddin Gülen

    "FETÖ'NÜN ORTA ASYA GENEL SORUMLUSU İNANDI PAKETLENDİ"
    İnandı'nın yakalandığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile duyurdu.

    Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir." İfadelerini kullandı.

    "ÖRGÜTÜN KİRLİ PARASINI ORTA ASYA'DA İŞLETTİ"
    Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

    "Bu kişi, Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs, yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir.

    "FETÖ'YE DÜNYADA HİÇBİR YERİN GÜVENLİ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"
    Son dönemde üst üste yakalanan isimler, FETÖ'ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Örgüt, mensupları arasındaki panik havasını yatıştırmak için yurt dışındaki destek arayışlarını ve ülkemiz aleyhtarı kampanyaları artırmıştır. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ ile mücadelemiz de kesintisiz sürecektir. Bu devlete ve bu millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."


    FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı

    KİMDİR BU İNANDI?
    Peki kimdir bu Orhan İnandı? MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mektubunda ismi nasıl geçti? İşte FETÖ'cü İnandı hakkındaki çarpıcı detaylar…

        1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen ve 2010 yılında Kırgızistan vatandaşlığı alan İnandı'nın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu, 2017'ye kadar Kırgızistan imamlığı, 2017 sonrasında ise Orta Asya Genel Sorumlusu olduğu, bu kapsamda ise, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan ülkelerinden sorumlu üst düzey yönetici olduğu öğrenildi.

        FETÖ'YE AİT SEBAT VAKFI'NIN BAŞKANLIĞI'NI YAPTI
        İnandı, Kırgızistan'daki FETÖ okullarının vakfı olan eski adı Sebat Vakfı olan olan Sapat Eğitim Kurumları'nın Başkanlığı'nı yaptı. Sebat okulları Sabah Gazetesi'nden Ferhat Ünlü'nün "Bir gizli servisin tereddüdü" başlıklı köşe yazısında yer alan bilgilere göre Mayıs 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteriyor. Okullar, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bir yıl sonra Kırgız devletine devredildi ve adını da Sapat olarak değiştirdi. Sapat'ın Kırgızistan'da 100 milyon doları aşkın mal varlığının olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, Bişkek yönetiminden FETÖ'ye ait olduğu bilinen okulların Maarif Vakfı'na devredilmesini istiyor. Afrika'daki pek çok okul Maarif Vakfı'na devredildi, ancak Kırgızistan henüz bu yönde bir karar almadı.

        2010'DA KIRGIZ VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ
        1995 yılında Kırgızistan'a yerleşen İnandı 2010'da Kırgız vatandaşlığına geçti.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TRAFINDAN YEŞİL KATEGORİDE ARANIYORDU
        FETÖ'nün terör örgütü addedilmesinden sonra Türkiye'ye gelmek için birkaç defa lobi faaliyeti yürüten ancak örgüt baskısıyla bu kararından vazgeçen İnandı İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride yer alıyordu.

        KOZİNOĞLU'NUN MEKTUBUNDA İNANDI
        İnandı ile ilgili MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun yazdığı mektuplarda da çarpıcı detaylar yer aldı. Kozinoğlu mektubunda "Kırgızistan'da uzun yıllardır ve halen tüm okulların başında olan şahıs Orhan İNANDI, aslında F. GÜLEN'in Asya imamıdır." İfadeleri yer aldı.

        "GİZLİ BİR ŞAHSİ SERVET DE EDİNMİŞTİR HAREMİ VARDIR"
        İşte Kozinoğlu'nun mektubunda yer alan o bölüm:
        "Kırgızistan'da uzun yıllardır ve halen tüm okulların başında olan şahıs Orhan İNANDI, aslında F. GÜLEN'in Asya imamıdır. Kırgız devleti ile irtibatlı esasen odur. Büyükelçinin hiçbir forsu yoktur. TC Devleti de bu şahıs üzerinden Kırgız yönetimi ile irtibat kurmaktadır. Anılan şahıs Kırgızistan'da, F. GÜLEN cemaatinin bilgisi dışında GİZLİ bir ŞAHSİ servet de edinmiştir. Haremi vardır. Lüks içerisinde yaşamaktadır. Kırgızistan Servisi tarafından angaje edilmiştir. Kırgız Gizli Servisi her adımını bilmektedir. Anılan, Kırgız Servisine de F. GÜLEN cemaatini anlatmaktadır. Kırgızlar, F. GÜLEN'in okullarını muhtaç oldukları için şu an itibariyle kapatamamakta olmakla birlikte, Orhan İNANDI'dan elde ettikleri tüm bilgileri, Rus ve Çin servisine aktarmaktadırlar. (F. GÜLEN cemaatinin Asya faaliyetlerine ilişkin.) Aslında RF [Rusya Federasyonu] ve Türkmenistan'daki okullar, Orhan İNANDI'nın verdiği bilgiler sonrası kapatılmıştır."

        KOZİNOĞLU CEZAEVİNDE ÖLDÜ
        MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Afganistan'da görevliyken, FETÖ/PDY'li Zekeriya Öz tarafından, Ergenekon soruşturmasına dahil edilerek Türkiye'ye getirildi. Kozinoğlu "Terör örgütü üyeliği ve gizli bilgileri temin etmekö suçlamasıyla 10 Mart 2011'te tutuklandı. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun, öldürüldüğü iddia edildi.

            Dönemin Adli Tıp Kurumu Kozinoğlu'nun ani ölümüyle ilgili inceleme yaptı. Adli Tıp, hazırladığı raporda, Kozinoğlu'nun kronik iskemik kalp hastalığı nedeniyle öldüğünü bildirdi.

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