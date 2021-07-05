Kimdir bu FETÖ’nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı? MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun mektubunda çarpıcı detaylar…

Türkiye 15 Temmuz 2016'da kalkıştıkları alçak darbe girişimiyle işgal etmeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar yurt içinde ve yurt dışında sürüyor.
Geçtiğimiz ay MİT'in başarılı operasyonuyla yakalanarak Türki'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ardından FETÖ için önemli olan bir isim olan Orhan İnandı da MİT tarafından Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Selahaddin Gülen
"FETÖ'NÜN ORTA ASYA GENEL SORUMLUSU İNANDI PAKETLENDİ"
İnandı'nın yakalandığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile duyurdu.
Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir." İfadelerini kullandı.
"ÖRGÜTÜN KİRLİ PARASINI ORTA ASYA'DA İŞLETTİ"
Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:
"Bu kişi, Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs, yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir.
"FETÖ'YE DÜNYADA HİÇBİR YERİN GÜVENLİ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"
Son dönemde üst üste yakalanan isimler, FETÖ'ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Örgüt, mensupları arasındaki panik havasını yatıştırmak için yurt dışındaki destek arayışlarını ve ülkemiz aleyhtarı kampanyaları artırmıştır. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ ile mücadelemiz de kesintisiz sürecektir. Bu devlete ve bu millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."
FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı
KİMDİR BU İNANDI?
Peki kimdir bu Orhan İnandı? MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mektubunda ismi nasıl geçti? İşte FETÖ'cü İnandı hakkındaki çarpıcı detaylar…