Kimdir bu FETÖ’nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı? MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun mektubunda çarpıcı detaylar…

"ÖRGÜTÜN KİRLİ PARASINI ORTA ASYA'DA İŞLETTİ"

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu kişi, Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapılanması içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs, yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir.

"FETÖ'YE DÜNYADA HİÇBİR YERİN GÜVENLİ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Son dönemde üst üste yakalanan isimler, FETÖ'ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Örgüt, mensupları arasındaki panik havasını yatıştırmak için yurt dışındaki destek arayışlarını ve ülkemiz aleyhtarı kampanyaları artırmıştır. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ ile mücadelemiz de kesintisiz sürecektir. Bu devlete ve bu millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."



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