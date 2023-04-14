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    • 14.04.2023 14:06
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz gazı ile ilgili "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" ifadelerini kullandı. Deprem bölgesindeki ihya ve inşa hakkında da açıklama yapan Erdoğan, "1 yılda konutları bitirip hak sahiplerine vereceğiz. 11 şehrin tamamında temel atma ve ev teslimi sürüyor." dedi.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz gazı ile ilgili "Mevcut sisteme entegre edip gerekli adımları atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "(Karadeniz doğal gazı) Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre."

    DEPREM FELAKETİNİN 68. GÜNÜ

    1 yılda konutları bitirip hak sahiplerine vereceğiz. 11 şehrin tamamında temel atma ve ev teslimi sürüyor.

    ŞEHİR HASTANELERİ PROJELERİ
    Bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman huzur buluyor. Bundan sonra da büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak bu projeye devam edeceğiz.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Emlak Konut
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
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