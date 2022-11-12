Son dakika: MİT firari FETÖ'cü Uğur Demirok'u yakaladı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ses getirecek operasyonlara imza atmaya devam ediyor.
FİRARİ FETÖ'CÜ UĞUR DEMİROK YAKALANDI
Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.
FETÖ VE PKK ALGI YAPIYORDU
Firari FETÖ'cü ile ilgili HDP'li Ömer Faruk Gergelioğlu ve FETÖ'cüler sürekli algı operasyonu yapıyordu.
GERGERLİOĞLU HER FIRSATTA DEVLETİ HEDEF ALDI
HDP'nin FETÖ avukatlığına soyunan vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu çeşitli zamanlarda videolar çekerek ve sosyal medya paylaşımları yaparak FETÖ'cü Demirok'un öldürüldüğünü ima ederek devleti hedef alıyordu.
Yine benzer şekilde FETÖ'nün yayın organları tarafından Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yapılarak Türkiye hedef alınıyor ve FETÖ'cü Uğur Demirok üzerinden propaganda yürülüyordu.
MİT'in operasyonu ile yapılan bu karalama kampanyası boşa çıkarken FETÖ-Gergerlioğlu işbirliği bir kez daha deşifre oldu.