Son dakika: MİT firari FETÖ'cü Uğur Demirok'u yakaladı!

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

FETÖ VE PKK ALGI YAPIYORDU

Firari FETÖ'cü ile ilgili HDP'li Ömer Faruk Gergelioğlu ve FETÖ'cüler sürekli algı operasyonu yapıyordu.

GERGERLİOĞLU HER FIRSATTA DEVLETİ HEDEF ALDI

HDP'nin FETÖ avukatlığına soyunan vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu çeşitli zamanlarda videolar çekerek ve sosyal medya paylaşımları yaparak FETÖ'cü Demirok'un öldürüldüğünü ima ederek devleti hedef alıyordu.

Yine benzer şekilde FETÖ'nün yayın organları tarafından Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yapılarak Türkiye hedef alınıyor ve FETÖ'cü Uğur Demirok üzerinden propaganda yürülüyordu.

MİT'in operasyonu ile yapılan bu karalama kampanyası boşa çıkarken FETÖ-Gergerlioğlu işbirliği bir kez daha deşifre oldu.