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    • 14.04.2023 13:44
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    • 14.04.2023 13:51
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    Fırsatçılara CİMER freni! Ev kiralarında yeni dönem başlıyor... Bakan deprem bölgesinde duyurdu

    Ev kiralarına fahiş artış yapan fırsatçılara karşı CİMER devreye giriyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evlerde fahiş kiralama bedelleri ya da olağandışı artışlarla ilgili CİMER'in aktif olarak işlem yaptığını belirterek vatandaşları ve özellikle depremzedeleri istismara karşı tedbirli olmaya çağırdı. Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta konuşan Soylu, "Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye, karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.

    Fırsatçılara CİMER freni!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu, depremzede vatandaşlara yönelik yardımlarla ilgili konuştu. Kira yardımlarının haftaya başlayacağını ifade eden Soylu öte yandan fahiş kira artışı yapan fırsatçılara karşı da önemli bir açıklama yaptı.

    Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    40 BİNİN ÜZERİNDE EVİN ENKAZI KALDIRILDI
    Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız. 57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı.

    Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu.

    Taşınma yardımı 15 bin lira verilecekti 431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi.

    CAN KAYBI 50 BİN 500
    50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybettiği söz konusu. 5 bin kişilik hayatını kaybeden vatandaşımızla ilgili ödemeler bulunmuyor. Ödemeler bloke edildi.

    KİRA ÖDEMELERİ HAFTAYA BAŞLIYOR
    Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek. Bu şehirlerde kiralık ev bulmakta zorlanacaklar.

    FAHİŞ KİRA ARTIŞINA KARŞI CİMER FRENİ!
    Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye, karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır.

        Vatandaşlarımız kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz. 18'inde inşallah Çin'den gelen konteynerlar köylere sevk edilecek.

        Depremin ilk gününden itibaren sahra hastaneleri hizmete devam etmektedir.

        Bölgeye yüzde 20 oranında tespit ettiğimiz bir dönüş var."

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel Fırsatçılara CİMER freni! Ev kiralarında yeni dönem başlıyor... Bakan deprem bölgesinde duyurdu
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