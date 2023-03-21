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    • 21.03.2023 12:21
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    Son dakika... Bakan Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay’da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

    4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor!

    Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; "6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız. Malatya ilimizde Arapgir, Kale, Pütürge, Darendeve ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretime başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim-öğretime başlıyoruz. Eğitim sadece 'sağlam' raporu verilen okullarda yapılacak."

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    Haberler Güncel Son dakika... Bakan Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
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