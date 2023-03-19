Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: "Deprem bölgesindeki 4 bin 97 öğretmen ve eğitim personeli talep ettikleri illere nakledildi"

"GÜZEL GÜNLERİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Mazerete bağlı yılda iki kez yapılan yer değişikliği hakkının bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldığını hatırlatan Özer, bu hakkın olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki illerde bakanlığa bağlı görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile diğer personeli kapsadığını belirtti.