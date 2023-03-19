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    • Eğitim
    • 19.03.2023 13:49
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    • 19.03.2023 13:52
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: "Deprem bölgesindeki 4 bin 97 öğretmen ve eğitim personeli talep ettikleri illere nakledildi"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen illerdeki 4 bin 97 öğretmen ve idari personelin talep ettikleri kentlere naklinin yapıldığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Afet bölgesindeki 4 bin 97 personele nakil işlemi

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından, deprem bölgesindeki öğretmenler ve personelin yer değişikliği taleplerine yönelik paylaşımda bulundu.

    "GÜZEL GÜNLERİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ"
    Mazerete bağlı yılda iki kez yapılan yer değişikliği hakkının bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldığını hatırlatan Özer, bu hakkın olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki illerde bakanlığa bağlı görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ile diğer personeli kapsadığını belirtti.

    Özer, depremlerden etkilenen illerdeki 102'si idari personel ve 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin nakil işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydederek, "Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

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    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: "Deprem bölgesindeki 4 bin 97 öğretmen ve eğitim personeli talep ettikleri illere nakledildi"
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