Yüzyılın afetinin üzerinden 6 gün geçti! Ancak mucizeler devam etti! Enkazdan kurtarılan her can ümitleri tazeledi





144 BİN SAĞLIKÇI...

Devlet ise tüm imkanlarını bölgeye aktardı. 10 ilde 18 bin 22 doktor ve 111 bin 699 sağlık personeli olmak üzere 144 bin 193 personel görev aldı. 14 bin 472 UMKE ve 112 personeli de sağlık tesislerinde göreve başladı. Sahra hastaneleri yaralara hizmet vermeye başladı. İlk müdahaleleri çadırda yapılan depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.