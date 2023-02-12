Yüzyılın afetinin üzerinden 6 gün geçti! Ancak mucizeler devam etti! Enkazdan kurtarılan her can ümitleri tazeledi

6 Şubat 2023... 04.17... Bu tarih ve bu saat Türkiye'nin hafızasına kazındı. Kahramanmaraş, 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı! Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da toplam 12 bin 141 bina yıkıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bini, yaralananların sayısı ise 80 bini aştı. 85 milyonun yüreği yandı.
144 BİN SAĞLIKÇI...
Devlet ise tüm imkanlarını bölgeye aktardı. 10 ilde 18 bin 22 doktor ve 111 bin 699 sağlık personeli olmak üzere 144 bin 193 personel görev aldı. 14 bin 472 UMKE ve 112 personeli de sağlık tesislerinde göreve başladı. Sahra hastaneleri yaralara hizmet vermeye başladı. İlk müdahaleleri çadırda yapılan depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
HER GÜN SICAK YEMEK
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul, pansiyon, yurt ve öğretmenevleri yaklaşık 450 bin depremzedeye açıldı. Bakanlıkça günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtıldığı, toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığı vurgulandı.