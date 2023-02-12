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    Yüzyılın afetinin üzerinden 6 gün geçti! Ancak mucizeler devam etti! Enkazdan kurtarılan her can ümitleri tazeledi

    7.7 ve 7.6’lık iki deprem, Türkiye’yi yaktı yıktı... 24 binden fazla insanımızı hayattan kopardı. Yüzyılın felaketinde 6 gün geride kaldı... Ancak umut hep vardı. 85 milyon nefesini tuttu, molozların arasında bir ses bir nefes aradı. 130 saatin ardından yaşanan kurtuluşlar, mucizenin kanıtıydı...

    Mucize hiç bitmez

    6 Şubat 2023... 04.17... Bu tarih ve bu saat Türkiye'nin hafızasına kazındı. Kahramanmaraş, 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremle sarsıldı! Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'da toplam 12 bin 141 bina yıkıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bini, yaralananların sayısı ise 80 bini aştı. 85 milyonun yüreği yandı.



    144 BİN SAĞLIKÇI...
    Devlet ise tüm imkanlarını bölgeye aktardı. 10 ilde 18 bin 22 doktor ve 111 bin 699 sağlık personeli olmak üzere 144 bin 193 personel görev aldı. 14 bin 472 UMKE ve 112 personeli de sağlık tesislerinde göreve başladı. Sahra hastaneleri yaralara hizmet vermeye başladı. İlk müdahaleleri çadırda yapılan depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



    HER GÜN SICAK YEMEK
    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul, pansiyon, yurt ve öğretmenevleri yaklaşık 450 bin depremzedeye açıldı. Bakanlıkça günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtıldığı, toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığı vurgulandı.



        180 BİN PERSONEL VAR
        Depremin vurduğu afet bölgesinde 160 bin 860 personel, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Her taşın altında bir can bir nefes aradı. Yine diğer ülkelerden yardım için gelen 7 bin 716 arama kurtarma personeli göreve başladı. Vinç, kamyon, dozer ve arama kurtarmada kullanılan toplam 12 bin 26 ağır iş makinası yıkılan binalarda aralıksız çalıştı.



        1 MİLYON BATTANİYE GİTTİ
        Afetzedelerin yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması için 317 adet mobil ve sahra mutfağı hazırlandı. 1 milyon 507 bin 494 adet battaniye bölgeye ulaştırıldı. HARUN SEKMEN- GÜL KİREKLO-CEYDA KARAASLAN



        92 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
        Depremzedelerin afet bölgelerinden tahliyesi de devam etti. 92 bin 697 kişi, diğer illere gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçakları, yararlıları ve afetzedeleri İstanbul ve Ankara gibi illere getirdi.



            138. SAATTE HOŞGELDİN ABDÜLKERİM AMCA
            Kahramanmaraş Onikişubat'taki 4 katlı Ebru Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. 67 yaşındaki Abdülkerim ve eşi Sena Nanu'yu 138 saat sonra sağ olarak çıkarmayı başardı. Çift, sedyeyle ambulansa taşındığı sırada Abdülkerim amca, kendisini kurtaran ekiplerin elini öpmek istedi.



            NEFES NEFESE
            Deprem, Hatay Antakya'yı da yıktı! Gül Apartmanı'nda arama çalışmaları sürerken ekipler enkazda bir yaşam belirtisine ulaştı. Molozları elleriyle kazdı, betonları tek tek kaldırdı. 130'uncu saatte 60 yaşındaki Ümit Gülçiçek'e ulaştı. Ekipleri karşısında gördüğünde gözyaşlarına boğulan depremzede, enkazdan kurtarıldı. Gülçiçek'in eşinin hayatını kaybettiği açıklandı.



            SÜPERSİN ARDA
            Hatay Antakya'da arama kurtarma çalışmaları hız kesmedi. Saatler geçse de umutlu haberler gelmeye devam etti. 13 yaşındaki Arda Can Övün, 128 saat sonra enkazdan çıkartılabildi.



                UMUDUN ADI HAMZA
                Hatay Antakya'da ekipler, Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir binada çalışma yaptı. Bir itfaiyeci, ağlayan bir bebeğin sesini duyunca çalışmayı hızlandırdı. Enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.



                'ÇOK SUSADIM'
                Kahramanmaraş'ta afetin 6'ncı gününde ekipler, beton yığınlarının arasında bir hayat bulgusu belirledi. 11 yaşındaki Nehir Narlı ile annesi Şule ve babası Derviş, 132'nci saatten enkazdan çıkartılabildi. Bilinci açık olan Nehir, ekiplerden önce su istedi.



                BABA KIZ MUCİZE
                Gaziantep İslahiye'de arama kurtarma çalışması aralıksız devam etti. Ekipler depremin 132. saatinde 5 yaşındaki Şengül ile babası Sezai Karabaş'ın hayatta olduğunu tespit etti. Saatler süren çalışmanın ardından baba kız, enkaz altından kurtarılabildi. Kendisini kurtaran ekibe hayat öpücüğü atan Şengül, "Bir sürü kola istiyorum" dedi.



                    DEPREME MARKETTE YAKALANDILAR
                    Kahramanmaraş Elbistan'da Melisa Ülkü (24), annesiyle girdiği markette ikinci depreme yakalandı. 5 katlı binanın enkazında kaldı. 300 kişilik ekip tarafından 123'üncü saatte kurtarıldı. Ancak annesinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.



                    BAYRAKTAR YARALARI SARIYOR
                    Milli Savunma Bakanlığı'na ait TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri salı gecesi Muğla'dan yola çıktı. Hatay/Payas MMK Metalurji Limanı'na yanaştı. Gönüllü sağlık personeli hem yaralı hem ayaktan gelecek depremzedelerin tedavisine başladı.



                    MEHMETÇİK GÖREVDE
                    Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, bölgede kuş uçurtmadı. Hem can kutardı hem de güvenliği sağladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 bin 67 personeliyle deprem bölgesinde olduğunu açıkladı.

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                    Haberler Güncel Yüzyılın afetinin üzerinden 6 gün geçti! Ancak mucizeler devam etti! Enkazdan kurtarılan her can ümitleri tazeledi
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