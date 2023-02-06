Son dakika: Amerikan tilkisi FOX TSK ve Mehmetçik'i hedef aldı! Kahramanmaraş depremindeki kurtarma çalışmalarında Mehmetçik yok yalanı!

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik 10 ili etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Yüzyılın en yıkıcı felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devlet tüm imkanlarıyla teyakkuza geçti.
Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu.
10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar devam ederken muhalif yayın mecralarında ise yersiz eleştirilerle karalama kampanyası vardı.
'NEDEN ASKER SAHADA DEĞİL' İSYANI
Amerikan sermayesi FOX TV'de de yapılan canlı yayında depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Burak Birsen'in yayınındaki konuğu Nasuh Mahruki'ydi.
İkili, depremden sonra yaşananlara ilişkin eleştirilerini sıraladı.