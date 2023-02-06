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    • 06.02.2023 17:08
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    Son dakika: Amerikan tilkisi FOX TSK ve Mehmetçik'i hedef aldı! Kahramanmaraş depremindeki kurtarma çalışmalarında Mehmetçik yok yalanı!

    Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremle yasa boğulurken CHP yandaşı yazılı basının ardından Amerikan FOX da algı operasyon yapmaktan çekinmedi. Depremin ilk anından itibaren devlet seferber olurken FOX TV, TSK'nın bölgede olmadığını iddia etti. Amerikan tilkisi FOX'un kirli siyaseti sırasında TSK yardım koridorunu çoktan deprem bölgesine iletmiş, Mehmetçik enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarında yer almıştı. Hatta MSB'den yapılan açıklamada TSK'ya ait İHA'lar ile deprem bölgesinde hasar ve zaiyatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için çalışmalara devam edildiği bilgisini aktarıldı.

    takvim.com.tr
    Amerikan tilkisi FOX TSK ve Mehmetçik’i hedef aldı!

    Kahramanmaraş'ta 7.7'lik 10 ili etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Yüzyılın en yıkıcı felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devlet tüm imkanlarıyla teyakkuza geçti.

    Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu.

    10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar devam ederken muhalif yayın mecralarında ise yersiz eleştirilerle karalama kampanyası vardı.

    'NEDEN ASKER SAHADA DEĞİL' İSYANI

    Amerikan sermayesi FOX TV'de de yapılan canlı yayında depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı.

    Burak Birsen'in yayınındaki konuğu Nasuh Mahruki'ydi.

    İkili, depremden sonra yaşananlara ilişkin eleştirilerini sıraladı.

        ELEŞTİRİRKEN YAYINA ASKERLER YANSIDI

        Mahruki, geçmiş depremlerde askerin sahaya indiğini ve mücadeleye katıldığını belirterek bu depremde neden hala askerin sahaya sürülmediğine isyan etti.

        O sırada ikilinin arkasında akan yayında ise Malatya'dan gelen görüntülerde askerlerin depremzedelere yardım ettiği anlar ekranlara yansıdı.

        MEHMETÇİK ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA MİNİK BİR KIZ ÇOCUĞUNU BÖYLE KURTARDI
        Amerikan FOX'da TSK hedef alınırken kahraman Mehmetçik o sırada arama kurtarma çalışmalarında seferber olmuştu.

        MSB, Gaziantep Nurdağı'nda küçük bir kız çocuğunun Mehmetçik tarafından enkaz altından çıkarıldığı anları böyle paylaştı.

        İHA'LAR BİLE GÖREVDE
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) deprem bölgesi üzerinde çalışmalarına devam ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
        MSB sosyal medya hesabı üzerinden, TSK'ye ait İHA'ların, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde olduğunu duyurdu.

            DEPREM BÖLGESİNE YARDIM KORİDORU
            Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

            11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında çalışmaları denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Gerekli ulaştırma hizmetini vermek için uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık." dedi.

            Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

            Milli Savunma Bakanlığı da deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. TSK'ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

            Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi.

            Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Taburu'na talimatlar veren Akar, AA muhabirinin çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

            Depremin zararını azaltmak, yaraları sarmak, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için devletin seferber olduğunu ifade eden Akar, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı. Milli Savunma Bakanlığında Afet Acil Durum Kriz Merkezi kurulduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

                "Kriz merkezimiz yoğun şekilde çalışıyor. İlgili bakanlık ve kurumlarla temaslarımız sürüyor. Depremin meydana geldiği bölgelerde arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç söz konusu. Biz de arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlaması için İnsani Yardım Tugayımızı ve timlerimizi bölgeye görevlendirdik. Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. A400M dahil diğer nakliye uçaklarımız da gerekli ulaştırma hizmetini vermek için hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardı."

                Hava şartlarının zorluğunun yanı sıra deprem bölgesindeki bazı havaalanlarının pistlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran Akar, "En erken zamanda personel ve malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

                "DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİRLİKLERDE YOKLAMA ALIYORUZ"

                Akar, TSK'ya bağlı birliklerde hasarın olup olmadığına yönelik soru üzerine de şu açıklamalarda bulundu:

                "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

                Dost ve müttefik bazı ülkelerin savunma bakanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Akar, şöyle konuştu:

                "Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Önemli olan binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi değerlerimiz çerçevesinde kederde ve kıvançta bir olmanın örneğini göstermek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün bakanlıkları, kurum ve kuruluşları arazide ve sahada. Bu sıkıntılara çare bulmak, zayiatımızı en az düzeye indirmek için omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

                BAKAN AKAR BÖLGEDE

                Milli Savunma Bakanlığı, depremin ardından TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığı, Bakan Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gittiği belirtildi.

                Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerin de etkilendiği bildirildi.

                Hasar tespit çalışmaları devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

                "Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir."
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                Amerikan tilkisi FOX TSK ve Mehmetçik’i hedef aldı!
                Haberler Güncel Son dakika: Amerikan tilkisi FOX TSK ve Mehmetçik'i hedef aldı! Kahramanmaraş depremindeki kurtarma çalışmalarında Mehmetçik yok yalanı!
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