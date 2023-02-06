Sözcü, Diken, HALK TV, KRT, Duvar Kahramanmaraş'taki deprem üzerinden algı operasyonuna soyundu! Erdoğan CHP'li belediyeleri aramadı iddiası!

İçişleri Bakanlığı alarm seviyesinin 4 olduğunu ve bunun uluslararası yardımı da içeren bir alarm olduğunu ilan etti.

Tüm spor müsabakaları iptal edilirken YÖK 10 ilde ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.