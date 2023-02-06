Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.02.2023 13:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2023 13:47
    ABONE OL

    Sözcü, Diken, HALK TV, KRT, Duvar Kahramanmaraş'taki deprem üzerinden algı operasyonuna soyundu! Erdoğan CHP'li belediyeleri aramadı iddiası!

    Türkiye Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremle sarsıldı. Saat 04:17'de meydana gelen depremde şuana kadar 912 kişinin hayatını kaybettiği, 5385 kişinin de yaralandığı açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devlet teyakkuza geçti, dünya acil koduyla duyururken birçok ülkeden taziye ve yardım mesajları geldi. Başkan Erdoğan, ilk olarak 9 ilin valiliklerini arayıp son durum hakkında bilgi aldı. Türkiye yastayken CHP’nin yalan organları Sözcü, Diken, HALK TV, KRT, Duvar ve İYİ Parti’nin maşası Yeniçağ algı operasyonuna soyundu. Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri aramadığını iddia edip ayrımcılık manşetleri attılar. Ancak Başkan Erdoğan, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dahil olmak üzere depremden etkilenen tüm belediyelerin başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Skandala sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.

    takvim.com.tr
    CHP’nin yalan organlarından deprem operasyonu

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

    İçişleri Bakanlığı alarm seviyesinin 4 olduğunu ve bunun uluslararası yardımı da içeren bir alarm olduğunu ilan etti.

    Tüm spor müsabakaları iptal edilirken YÖK 10 ilde ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.

    Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.

    Erdoğan 9 ilin vali ve belediye başkanları ile tek tek görüştü.

        YAZIKLAR OLSUN SİZE! TÜRKİYE YASTAYKEN ONLAR ALGI PEŞİNDEYDİ

        Türkiye yastayken CHP'nin yalan organları Sözcü, Diken, HALK TV, KRT, Duvar ve İYİ Parti'nin maşası Yeniçağ algı operasyonuna soyundu.

        Dünya acil koduyla alarma geçerken, tüm liderlerden yardım ve taziye mesajı gelirken söz konusu gazeteler Başkan Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri aramadığını iddia etti.

        Ancak Başkan Erdoğan, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dahil olmak üzere depremden etkilenen tüm belediyelerin başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        AYRIMCILIK DİYE VERDİLER

        Utanmadan bir de ayrımcılık diye veren CHP'nin fondaş medyası şu ifadeleri kullandı:

            Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem zamanı bile ayrımcılık yaparak, depremde zarar gören illerden CHP'li başkanları aramadı.

            SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

            Türkiye'nin en acı gününde bile algı operasyonu yapan CHP'li medyaya sosyal medyadan büyük tepki geldi.

            İşte o tepkilerin bazıları:

            Millet ekran başında çaresizce ağlıyor, Sözcü siyasi propaganda peşinde. 1 gün bekleseydiniz bari! Yuh

                Daha az önce Adana Büyükşehir belediye başkanı aradığını dedi canlı bağlandı bir tv ye. Bırakın bu siyaseti bıktık sizlerden hem sizden hem de karşı görüşünüzden. Deprem oldu en az 20.000 ölü olacak.

                Yapmayın ya ben ona oy vermemiş biri olarak yazıyorum şimdi Zeydan Karalarla görüştü siyaset zamanı değil kendinize gelin

                Bugün siyaset yapmanın günü değil. Bir ve beraber olmanın günü. Onlarca can enkaz altında, birçok ihtiyaç var bölgelerde. Kış ayındayız. Ülkemizin başına gelen bu felaket için daha duyarlı olmanızı ve daha faydalı haber yapmanızı tavsiye ederim!
                    7.4’lük deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
                    Haberler Güncel Sözcü, Diken, HALK TV, KRT, Duvar Kahramanmaraş'taki deprem üzerinden algı operasyonuna soyundu! Erdoğan CHP'li belediyeleri aramadı iddiası!
                        SON DAKİKA