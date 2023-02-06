Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem! Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Polis Özel Harekat: Yaşıyor komutanım!

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİRLİKLERDE YOKLAMA ALIYORUZ"

Dost ve müttefik bazı ülkelerin savunma bakanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Akar, "Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Önemli olan binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi değerlerimiz çerçevesinde kederde ve kıvançta bir olmanın örneğini göstermek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün bakanlıkları, kurum ve kuruluşları arazide ve sahada. Bu sıkıntılara çare bulmak, zayiatımızı en az düzeye indirmek için omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz"