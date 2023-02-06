Son dakika: Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem! Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Polis Özel Harekat: Yaşıyor komutanım!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi.
Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'da yıkılan bir binada arama yapan Özel Hareket Polisleri, enkaz altında kalan çocuğu kurtardı. "Yaşıyor, komutanım" sesleri yükseldi.
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA YIKILAN BİNADAKİ CAN PAZARI
'Durumunuz iyi mi?' sorusu sorulan enkaz altındaki iki kişiden biri 'kardeşimiz var en arkada' cevabını verdi. Yürek yakan bu sözler üzerine kurtarma ekibi hemen harekete geçti.