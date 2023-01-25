"Karne hediyesi et" yalanı çöktü! Yalanı köpürten Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu sessizliğe gömüldü! Kıvırmadan özür dileyin

*DEVA Partisi Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Taşdemir "Annesi Karne hediyesi olarak et almış.. Bu ülkede milyonlarca insan et alamıyor, beslenemiyor. DEVA Partisi iktidarında ülkenin bütün sorunları çözülecek" dedi.

*DEVA Partisi Kartepe İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından ise " 'Annem karne hediyesi olarak et aldı' Meclis yıllık 60 ton et tüketirken ülkede yaşanan durum bu… Biri Türkiye yüzyılı mı dedi?" paylaşımı yapıldı.

GAZETECİLER DE YANLI YAKLAŞTI

Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından "Kasap Zafer, haftada üç sefer et alan müşteriyi bul getir, ben dükkânı devralayım" ifadelerini kullandı. Ancak İsmail Saymaz bu iletisini kısa süre sonra sildi.

Gazeteci ve CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem de yalanı yayanlardan oldu. Erdem sosyal medya hesabından özetle "Benim evladım, bu toprakların sahibi bir çocuğumuz çıkıp, annesinin kendisine karne hediyesi olarak "et aldığını" söylüyor. Ya arkadaş! Zerre kadar Allah korkusu olan, siyasi izzeti olan her iktidar mensubu şu laftan utanır! Nasıl bir ülke olduk! Bunun tarifi yok! (…) Çok sayıda haber platformunda yayınlanan bu haber, gerçek değil şeklinde mesajlar geliyor. Velev ki olmasa dahi, bu ülkede nüfusun ne kadarı sağlıklı beslenebiliyor? Gerçek yahut değil; ne kadar insanımız normal besleniyor? Şartlar ortada, koşullar herkesin gördüğü zeminde" dedi.

HUKUKÇUSU DA YAZDI SANATÇISI DA

Sosyal medyada farklı mesleklerden kişiler de sosyal medyada başlatılan algı operasyonu sonrasında paylaşımlar yaptı. Onlardan biri de hukukçu Gönenç Gürkaynak'tı. Gürkaynak paylaşımında şu cümleleri kullandı: "Annenin karne hediyesi olarak çocuğuna et alması, mahcubiyetimizdir. Bunu haberleştirirken çocuğu ifşa etmek ise, onun şahsiyet haklarının ihlalidir."