"Karne hediyesi et" yalanı çöktü! Yalanı köpürten Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu sessizliğe gömüldü! Kıvırmadan özür dileyin

İstanbul'da yedi yaşındaki çocuğa annesi tarafından karne hediyesi olarak et alındığı yönünde Habertürk TV'de 23 Ocak'ta bir haber yayınlanmıştı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Sözcü ile Cumhuriyet gazeteleri ise televizyon kanalının haberini ve çocuğun sözlerini manşetlerinden yayınlayarak bir algı operasyonuna girişmişti.
KASAP VE ANNENİN SÖZLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Habertürk TV'nin yayını sonrasında Şişli'de bulunan Kasap Zafer Kadife yaptığı açıklamada çocuğun ailesini tanıdığını, ihtiyaç sahibi bir aile olmadıklarını, çocuğun ailesinin sürekli et alışverişi için dükkânlarına geldiğini ve karne hediyesi olarak ailenin çocuğa aslında tablet alacağını ifade etmişti.
Yedi yaşındaki çocuğun annesi Nihal Güney de A Haber'e konuşmuştu. Güney'in açıklamalarına göre ihtiyaç sahibi aile olarak muhalif medyada ve muhalif siyasetçiler tarafından algı operasyonu için kullanılan çocuğun ailesini ev ve otomobilleri olduğu ortaya çıkmıştı. Anne, yalan haberlerle siyasete malzeme yapıldıklarını gerekçe göstererek şikâyetçi olduğunu dile getirmişti. Oğluna babasının karne hediyesi olarak tablet alacağının altını çizen anne Nihal Güney, oğluyla görüşen muhabirin ise oğlunu yönlendirdiğini ifade etmişti.