"Karne hediyesi et" yalanı çöktü! Yalanı köpürten Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu sessizliğe gömüldü! Kıvırmadan özür dileyin

İstanbul'da yedi yaşındaki çocuğa annesi tarafından karne hediyesi olarak et alındığı yönünde Habertürk TV'de 23 Ocak'ta bir haber yayınlanmıştı. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlaması üzerine yapılan haberde, bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Sözcü ile Cumhuriyet gazeteleri ise televizyon kanalının haberini ve çocuğun sözlerini manşetlerinden yayınlayarak bir algı operasyonuna girişmişti.