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‘’Karne hediyesi et’’ haberi kurgu çıktı!

‘’Karne hediyesi et’’ haberi kurgu çıktı!
25.01.2023 10:28 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:36

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Habertürk'ün "Annem karne hediyesi et aldı" temalı tezgahının patlamasının ardından haberi yapan muhabir apar topar işten kovuldu. Gözler, tezgahın özellikle sosyal medya aracılığı ile köpürtülmesi sonrası çanak tutan isimlere çevrildi. Başta İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok siyasetçi, gazeteci ve sanatçı yalanın peşine takılarak manipülasyon yapmış ve hakarete varan sözler sarfetmişti. Et ve çocuk üzerinden algı yapan bu isimler gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen özür dilemezken, bazıları ise yaptığı paylaşımları silerek adeta kulağının üzerine yattı.

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