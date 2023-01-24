HaberTürk "karne hediyesi et" kumpasını itiraf etti! Başkan Erdoğan düşmanı muhabir Fatmanur Boylu'nun tweetleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de kasapta müşterilere mikrofon uzatan bir televizyon muhabiri annesi ile alış verişe gelen ilkokul öğrencisine de mikrofon uzattığında ilginç bir cevap aldı. Henüz okula yeni başladığı anlaşılan A.G isimli çocuk, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını iddia etti.
"ÇOCUĞUM KULAĞINA FISILDAYIP SÖYLETTİLER" | VİDEO İZLE
HaberTürk'te yer alan haberde yayınlanınca özellikle sosyal medyada ve CHP yandaşı yayın kuruluşları Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde Türkiye'nin yoksullaştığı kara propagandasına malzeme yapıldı.
MUHALEFET HEMEN ATLADI!
Yandaş medya iddiayı köpürtürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak meseleyi siyaset malzemesi yaparak Türkiye'nin ekonomisi üzerinden algı operasyonu çekmeye çalıştı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim; karne hediyesi olarak 3 parça et alan çocuklarla, 5 bin dolarlık tuhaf kıyafetler giyenler arasında olacak." diyerek yalan haberin seçim malzemesi yaptı.