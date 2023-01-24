Son dakika: 6'lı masayı bekleyen derin kriz: HDP! Verilen tavizlerin bedeli ağır olacak

KILIÇDAROĞLU VE DAVUTOĞLU'NDAN ÇOKLU ADAY SİNYALİ

Görüşme esnasında masanın diğer ortağı Ahmet Davutoğlu "2 isimle de seçime girebiliriz" çıkışını yapmış daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada benzer bir söylemde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu tartışmaların yaşandığı dönemde 'Dilimizde tüy bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto ederek 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali verdi.

Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.