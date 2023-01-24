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    • 24.01.2023 10:33
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    Son dakika: 6'lı masayı bekleyen derin kriz: HDP! Verilen tavizlerin bedeli ağır olacak

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyor ancak 6'lı masa hala Cumhurbaşkanı adayı belirleyemedi. Ortak aday- çoklu aday, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu derken asıl kriz görmezden geliniyor. HDP, masanın vazgeçilmezi olduğunu gördü ve bunun üzerinden tehditlerde bulunuyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 6'lı masanın masanın tek sorununun adaylık krizi olmadığına dikkat çekerek, "Davutoğlu'nun kriz çıkışıyla başlayan ve masanın gizli ortağı HDP'ye tavizle devam eden çok daha derin bir problem onları bekliyor." ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    6’lı masayı bekleyen derin kriz: HDP!

    Türkiye'de seçim tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte 14 Mayıs 2023 olarak resmileşmese de artık kesinleşti ancak CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı ise henüz belli değil.

    KILIÇDAROĞLU VE DAVUTOĞLU'NDAN ÇOKLU ADAY SİNYALİ
    Görüşme esnasında masanın diğer ortağı Ahmet Davutoğlu "2 isimle de seçime girebiliriz" çıkışını yapmış daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada benzer bir söylemde bulunmuştu.

    Kılıçdaroğlu tartışmaların yaşandığı dönemde 'Dilimizde tüy bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto ederek 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali verdi.

    Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

    İYİ PARTİ TEK ADAY DEDİ
    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti ise 'tek aday' konusunda ısrarcı olmuştu.

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'çoklu aday' olabileceği açıklaması için "Ortak ve tek bir aday olması konusunda bizim kararlılığımız devam etmekte. Tabii ki liderler farklı bir yol haritası çizerse buna diyecek bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

        HDP MASANIN VAZGEÇİLMEZİ
        Tüm bu gelişmelere hepimiz şahit olduk ancak şahit olduğumuz bir durum daha var. HDP'nin 6'lı masa üzerinde kurmak istediği hakimiyet.

        Oy oranına fazlasıyla güvenen HDP, 6'lı masa için vazgeçilmez olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de kendi adaylarını çıkaracakları tehdidinde bulunuyor.

        Öyle ki HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

        Buldan şunları söyledi;

        "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir"

        DEMİRTAŞ'TAN ORTAK ADAY ÇIKIŞI
        Öte yandan HDP içindeki bölünmeyi de gözler önüne seren çıkış, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'tan geldi.

        Selahattin Demirtaş ortaklarının durumunu akıl tutulması olarak yorumlanırken "Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!" ifadeleriyle de tehdit etti.

        Demirtaş Twitter üzerinden şunları yazdı;

        "Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı.

        ORTAKLARINA YÜKLENDİ: AKIL TUTULMASI
        Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır?

        TEHDİT ETTİ: YA İÇERİDE YA DIŞARIDA!
        Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!"

        HEM İTİRAF HEM TEHDİT
        Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamaları aday konusunda net bir karar veremeyen masa ortaklarına tehdit olarak yorumlandı.

        6'LI MASA TEK TEK HDP'YE YANLIYOR!
        DEVA Partisi Ali Babacan'ın HDP listesinden Meclis'e girme hesabı, CHP'den gelen "HDP CHP'den çıktı" sözleri, Akşener'in Diyarbakır'daki ifadeleri derken şimdi de Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak bir açıklama geldi.

            'ORTAK ADAY ÇIKABİLİR'
            Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Karar TV'de altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da yapmış olduğu konuşmasını değerlendiren Torun, "Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı" ifadelerini kullandı.

            HDP ile ortak aday çıkarabileceklerini belirten Torun, Akşener'in konuşmasının sürece olumlu yansıdığını söyledi. Torun, "Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı aday çıkaracağı açıklandı. Ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda bir en azından ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik bir takım çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.

            GEÇMİŞTE PKK'YA DEVLET İSTEMİŞTİ
            Gelecek Partisi'nin Genel Sekreteri Kani Torun, 2021 yılında Suriye'de PKK'ya devlet istemişti.

            Torun, Suriye'de Kürtlerin kendilerini ifade edebileceği bir statüsünün olmasının, Türkiye'ye de fayda getireceğini iddia ederken HDP'li belediyelere kayyum atanmasının yanlış olduğunu söylemişti.

                GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE CHP'Lİ AYTUĞ ATICI DA "HDP'YE MECBURUZ" DEMİŞTİ!

                Atıcı, geride bıraktığımız günlerde "HDP, CHP içerisinden çıkmış bir partidir" diyerek kirli ittifakı gözler önüne seren bir açıklama yapmıştı. Bu sözleri sonrası Atıcı adeta vites yükseltti ve yine HDP'ye selam çaktı.



                "Millet İttifakı'nın oyu %45-50 arası görünüyor" iddiasında bulunan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu, bu oranın riskli bir bant olduğunu ifade ederek HDP seçmeninin oyuna ihtiyaç duyduklarını bir kez daha dile getirdi.



                CHP'li Atıcı konuya ilişkin, "Bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var. Bu çok açık bu çok net. Biz HDP seçmenine mutlaka ama mutlaka elimizi uzatmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

                Böylelikle Millet İttifakı ve 6'lı masadaki 'kazanamayacağız' tedirginliği bir kez daha açığa çıktı.

                Öte yandan bu yaşananlar 2019 yerel seçimlerinde CHP ve HDPKK arasında yapılan kirli ittifakı da akıllara getirdi.

                YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK
                HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da ittifak yapıldığını doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.



                Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.



                CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ
                CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

                CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

                    CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN BÖLÜCÜ SÖZLER: TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I
                    CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.

                    "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
                    CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

                    "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir"

                    CHP'Lİ KARAYALÇIN: HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR
                    HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan gelmiş, Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" demişti.

                    KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

                    Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.

                    CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a Kürtçe bir röportaj veren Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etti. "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diyen Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

                        BU PAZARLIĞIN BEDELİ AĞIR OLACAK
                        Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 6'lı masanın masanın tek sorununun adaylık krizi olmadığına dikkat çekerek, "Davutoğlu'nun kriz çıkışıyla başlayan ve masanın gizli ortağı HDP'ye tavizle devam eden çok daha derin bir problem onları bekliyor." ifadesini kullandı.

                        Övür, yazısında şu ifadeleri kullandı:

                        Altılı Masa hâlâ adayını belirlemedi.
                        Mansur Yavaş kendini auta atsa da Akşener'in desteğiyle İmamoğlu auta çıkmamak için direniyor ve "Halk beni istiyor, beni görün" diye tura devam ediyor. Bu yüzden masadaki gerilim kolay bitmez.
                        Ama masanın tek sorunu adaylık konusu değil.

                        Davutoğlu'nun kriz çıkışıyla başlayan ve masanın gizli ortağı HDP'ye tavizle devam eden çok daha derin bir problem onları bekliyor.
                        Çünkü daha HDP'yle pazarlık başlamadı.
                        İlk ipucunu Ali Babacan verdi. Diğerleri de onu yalnız bırakmadı. Her biri nasıl taviz vermeye hazır olduklarını büyük bir özgüvenle açıkladı.
                        Kılıçdaroğlu şöyle diyordu:
                        "Açık söylüyorum biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek, artık Saray tam odur.
                        Statükocu, anti-reformcu, anti-özgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler."
                        Akşener çıtayı daha da yükseltti ve "silahlara veda"dan söz etti.
                        HDP'ye yönelik bu tavizler, daha ittifak yapmadan başlayan yönetim krizini bile gölgede bıraktı ve masadan beklentisi olanları şaşkına çevirdi.
                        Bu pazarlığın bedeli çok daha ağır olacak. Bu gerçeği gören CHP'deki Atatürkçü ve ulusalcılardan İP'teki milliyetçilere kadar çok geniş bir kitlenin "rahatsız" olduğu söyleniyor.
                        Bu partilerin içinde bir tepkiye dönüşür mü bilemem ama eski siyasi aktörleri harekete geçirdiği çok açık. Bunu da bugüne kadar CHP'nin "Yeni CHP" olmasına sesini çıkarmayan, İstanbul seçimleriyle umutlanan ve bu umudunu da kendi siyasal geçmişini anlattığı "Daha İyimserim" kitabına yansıtan Erol Çevikçe'nin tepkisinde görüyoruz.


                        'İLKELERİ ERTELEYİN'
                        Çevikçe, eski CHP'nin önemli isimlerinden biri. Ecevit'le başlayan siyasal yaşamını Deniz Baykal'la sürdürmüş, son yıllarda da yazdığı köşe yazılarıyla dikkat çekmişti. O yazılarının ortak paydası da hep aynıydı:
                        "AK Saray'ı durdurmak..."
                        Bir yazısında aynen şöyle diyordu:
                        "Bunun için de herkes siyasal ilke, hedef ve amaçlar konusundaki öneri, beklenti, eğilim, görüş, istem ve ısrarlarını Tek Adamdan kurtulana kadar ertelemeleri, ötelemeleri ya da saklamaları gerekiyor."

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                        Haberler Güncel Son dakika: 6'lı masayı bekleyen derin kriz: HDP! Verilen tavizlerin bedeli ağır olacak
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