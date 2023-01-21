Analiz: Kandil - HDP - İYİ Parti üçgeninde yaşananlar: Akşener'in Diyarbakır'daki 'yeni çözüm süreci' vaadinin şifreleri



KANDİL: "AKP - MHP BİZİ YOK EDECEK, İMAMOĞLU'NA SAHİP ÇIKIN"

Bilindiği üzere PKK elebaşları geçtiğimiz hafta HDP'yi talimat yağmuruna tutarak "AKP ve MHP'yi yenmeliyiz yoksa bizi yok edecekler" demişti.



Terör elebaşlarından Mustafa Karasu Ekrem İmamoğlu'nun kast ederek manidar bir şekilde "Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır" demişti.

Daha sonra bir diğer teröristbaşı Cemil Bayık HDP'ye 'ittifakı güçlendirin' ikazında bulunmuş sözde "Emek ve Özgürlük" ittifakını işaret etmişti.

Bayık'ın "HDP'nin bundan sonra da ittifakını güçlendirmesi gerekiyor. Emek ve Özgürlük ittifakını güçlendirerek ilerleyin" sözleri ise dikkat çekmişti.



ELEBAŞI BAYIK'IN BAHSETTİĞİ İTTİFAKTA KİMLER VAR?

İttifak; Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşuyor.