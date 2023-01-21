Analiz: Kandil - HDP - İYİ Parti üçgeninde yaşananlar: Akşener'in Diyarbakır'daki 'yeni çözüm süreci' vaadinin şifreleri

Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın çeşitli kirli oyunları ile karşı karşıya kalıyor.
11 ayda 10 kez bir araya gelen masa üyeleri henüz tek bir isim bile belirleyemezken deyim yerindeyse birbirlerini yiyorlar.
Her fırsatta aday olmak istediğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti vetosunu aşamazken Meral Akşener de ısrarla Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor.
Bir yandan da masa ortaklarından Gelecek ve DEVA tüm dikkatleri üzerine topluyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'seçilen isim bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçim olur' mesajı verirken Ali Babacan da hakkındaki 'HDP' iddialarının gölgesinde 'aday olursam en iyi şekilde temsil ederim' çıkışında bulundu.
GÖLGE ORTAK HDP, PKK'DAN TALİMATI ALDI HAREKETE GEÇTİ: MASA BİZİM ADAYIMIZA OY VERSİN
Masanın gölge ortağı HDP ise PKK'dan gelen talimat üzerine harekete geçerek, kendi adaylarını çıkaracaklarını vurguladı ve "Altılı masa bizim adayımıza oy versin" çağrısında bulundu.
HDPKK'lı Pervin Buldan konuya ilişkin, "Altılı masanın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" şeklinde konuştu.
KANDİL: "AKP - MHP BİZİ YOK EDECEK, İMAMOĞLU'NA SAHİP ÇIKIN"
Bilindiği üzere PKK elebaşları geçtiğimiz hafta HDP'yi talimat yağmuruna tutarak "AKP ve MHP'yi yenmeliyiz yoksa bizi yok edecekler" demişti.
Terör elebaşlarından Mustafa Karasu Ekrem İmamoğlu'nun kast ederek manidar bir şekilde "Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır" demişti.
Daha sonra bir diğer teröristbaşı Cemil Bayık HDP'ye 'ittifakı güçlendirin' ikazında bulunmuş sözde "Emek ve Özgürlük" ittifakını işaret etmişti.
Bayık'ın "HDP'nin bundan sonra da ittifakını güçlendirmesi gerekiyor. Emek ve Özgürlük ittifakını güçlendirerek ilerleyin" sözleri ise dikkat çekmişti.
ELEBAŞI BAYIK'IN BAHSETTİĞİ İTTİFAKTA KİMLER VAR?
İttifak; Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşuyor.