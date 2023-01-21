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    • 21.01.2023 22:08
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    • 21.01.2023 22:18
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    Analiz: Kandil - HDP - İYİ Parti üçgeninde yaşananlar: Akşener'in Diyarbakır'daki 'yeni çözüm süreci' vaadinin şifreleri

    "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosuna soyunan Meral Akşener, Diyarbakır'da "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunarak PKK'ya göz kırptı. Kandil'in verdiği 'Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkın" talimatı ve HDP'nin ayrı aday çıkaracağını duyurmasıyla eş güdümlü olarak Akşener'in 'yeni bir çözüm süreci' vaadinde bulunması, İYİ Parti'nin HDP'ye yanlamasını da gözler önüne serdi. Öte yandan akıllara Ümit Özdağ'ın "Akşener, PKK ile müzakere süreci başlatacak" sözleri geldi. Takvim.com.tr, Kandil - HDP - Akşener üçgeninden peşi sıra yükselen sesleri sizler için analiz etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kandil - HDP - İYİ Parti üçgeninde yaşananlar

    Türkiye, seçim sath-ı mailine girilen kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın çeşitli kirli oyunları ile karşı karşıya kalıyor.

    11 ayda 10 kez bir araya gelen masa üyeleri henüz tek bir isim bile belirleyemezken deyim yerindeyse birbirlerini yiyorlar.

    Her fırsatta aday olmak istediğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti vetosunu aşamazken Meral Akşener de ısrarla Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor.

    Bir yandan da masa ortaklarından Gelecek ve DEVA tüm dikkatleri üzerine topluyor.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'seçilen isim bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçim olur' mesajı verirken Ali Babacan da hakkındaki 'HDP' iddialarının gölgesinde 'aday olursam en iyi şekilde temsil ederim' çıkışında bulundu.


    GÖLGE ORTAK HDP, PKK'DAN TALİMATI ALDI HAREKETE GEÇTİ: MASA BİZİM ADAYIMIZA OY VERSİN
    Masanın gölge ortağı HDP ise PKK'dan gelen talimat üzerine harekete geçerek, kendi adaylarını çıkaracaklarını vurguladı ve "Altılı masa bizim adayımıza oy versin" çağrısında bulundu.

    HDPKK'lı Pervin Buldan konuya ilişkin, "Altılı masanın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" şeklinde konuştu.


    KANDİL: "AKP - MHP BİZİ YOK EDECEK, İMAMOĞLU'NA SAHİP ÇIKIN"
    Bilindiği üzere PKK elebaşları geçtiğimiz hafta HDP'yi talimat yağmuruna tutarak "AKP ve MHP'yi yenmeliyiz yoksa bizi yok edecekler" demişti.

    Terör elebaşlarından Mustafa Karasu Ekrem İmamoğlu'nun kast ederek manidar bir şekilde "Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır" demişti.

    Daha sonra bir diğer teröristbaşı Cemil Bayık HDP'ye 'ittifakı güçlendirin' ikazında bulunmuş sözde "Emek ve Özgürlük" ittifakını işaret etmişti.

    Bayık'ın "HDP'nin bundan sonra da ittifakını güçlendirmesi gerekiyor. Emek ve Özgürlük ittifakını güçlendirerek ilerleyin" sözleri ise dikkat çekmişti.

    ELEBAŞI BAYIK'IN BAHSETTİĞİ İTTİFAKTA KİMLER VAR?
    İttifak; Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşuyor.



        PKK'YA GÖZ KIRPTI HDP'YE YANLADI
        Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında daha önce de "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosuna soyunan İYİ Parti'den de dikkat çeken bir hamle geldi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır İl Kongresi'nde yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunarak, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" dedi.

        Kandil'in verdiği talimat ve HDP'nin ayrı aday çıkaracağını duyurmasıyla eş güdümlü olarak Akşener'in 'yeni bir çözüm süreci' vaadinde bulunması, İYİ Parti'nin HDP'ye yanlamasını gözler önüne serdi.



        "HDP İLE İŞ TUTARIZ AMA AYI MASAYA OTURMAYIZ" TİYATROSU
        Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuşsa da yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

        İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



        DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
        Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.



            "AKŞENER, PKK İLE MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLATACAK"
            Meral Akşener'in 'yeni çözüm süreci' mesajının gölgesinde akıllara bir dönem İYİ Parti'de Akşener'le yol yürüyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Akşener, PKK ile müzakere süreci başlatacak" sözleri geldi.

            İşte o ifadeler;

            "Yeni bir açılım sürecini başlatmaktan bahsetti. Demek ki Sayın Akşener, PKK ile oturup yeni bir terörle müzakere süreci başlatacak. Ben de buradan soruyorum: Sayın Akşener, PKK ile masaya oturduğunuz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü hukuksal yapısından hangi noktalarda taviz vereceksiniz?

            "İLK DUYDUĞUMDA KULAKLARIMA İNANAMADIM"
            İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında Akşener'le yapmış olduğumuz konuşmalarda bana iki kez şu soruyu sordu: 'Ümit Bey bir helikoptere atlayıp Kandil'e gitsem, Duran Kalkan'a ve Cemil Bayık'a sorsam, ulan siz ne istiyorsunuz anlatın bakalım'. İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Şaka yaptığını düşündüm ve 'Meral Hanım böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yaparsanız sizi hemen elinizi kolunuzu bağlarlar ilk mağaraya atarlar' dedim ve aynı soruyu bir başka toplantıda tekrar sordu. Dışarıda bir daha söylememesi gerektiğini söyledim.

            "TÜRKİYE'Yİ TEKRAR NASIL KURACAKLARININ PAZARLIĞINI PKK İLE YAPACAKLAR"
            Sonra bir daha bahsetmedim ama şimdi anlıyoruz ki Ruşen Çakır'a vermiş olduğu demeçte seçimlerden sonra oturup konuşacağız ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tekrar nasıl kuracaklarının pazarlığını PKK ile yapacaklar."

            "ANKARA'DA ASENA DİYARBAKIR'DA KUZU"
            Akşener'in oyların bölünmesi korkusuyla HDP'ye şirin gözükmek adına sarf ettiği 'çözüm süreci' sözleri sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.

            Bir sosyal medya kullancısı, "Ankara'da Asena kesilip Diyarbakır'da kuzu olmak bu olsa gerek! Devlet silah bırakmaz! Silahlara veda etmez!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
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