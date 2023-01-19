Kandil ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu? Emek ve Özgürlük İttifakı'nda kimler var? Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'dan talimat!

2023 seçimlerinin giderek yaklaşmasıyla birlikte PKK elebaşları da tutuştu. Her gün başka bir elebaşının açıklamalar yaptığını, HDP 'ye talimatlar verdiğini görüyoruz.
Dün gelen Mustafa Karasu'nun Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıp "Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır. AKP ve MHP'yi yenmeliyiz yoksa bizi yok edecekler" ifadelerinin ardından bugün de Cemil Bayık'ın, "HDP'nin bundan sonra da ittifakını güçlendirmesi gerekiyor. Emek ve Özgürlük ittifakını güçlendirerek ilerleyin" sözleri dikkat çekti.
Biliyorsunuz HDP 6'lı masanın aday belirleyememe sürecinden sıkılmış, kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamışlardı.