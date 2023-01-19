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    • 19.01.2023 12:49
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    • 19.01.2023 12:49
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    Kandil ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu? Emek ve Özgürlük İttifakı'nda kimler var? Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'dan talimat!

    2023 seçimleri için tarih belli oldu: 14 Mayıs. Tarih belli oldu olmasına ama 6'lı masanın adayı henüz belli değil. 6'lı masanın 7. ortağı bile durumdan sıkılıp kendi adaylarını açıklayacakları söyledi. Tam da bu açıklamanın ardından gerçek ip söküğü gibi geldi. Bayık’ın Emek ve Özgürlük İttifakı çağrısı, sözü edilen ittifakın mitinginde İmamoğlu vurgusu ve Mustafa Karasu’nun “İmamoğlu’na yapılan HDP’ye yapılmıştır” açıklaması Kandil ve HDP’nin adayının İmamoğlu olduğunu açıkça gösteriyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Fatma Gül
    Kandil ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu mu?

    2023 seçimlerinin giderek yaklaşmasıyla birlikte PKK elebaşları da tutuştu. Her gün başka bir elebaşının açıklamalar yaptığını, HDP 'ye talimatlar verdiğini görüyoruz.

    Dün gelen Mustafa Karasu'nun Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıp "Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır. AKP ve MHP'yi yenmeliyiz yoksa bizi yok edecekler" ifadelerinin ardından bugün de Cemil Bayık'ın, "HDP'nin bundan sonra da ittifakını güçlendirmesi gerekiyor. Emek ve Özgürlük ittifakını güçlendirerek ilerleyin" sözleri dikkat çekti.

    Biliyorsunuz HDP 6'lı masanın aday belirleyememe sürecinden sıkılmış, kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamışlardı.

        KANDİL'DEN SEÇİM TALİMATI
        Bayık'ın bu sözlerinin ardından HDP'nin aday kararını Kandil'den gelen talimat doğrultusunda aldığı anlaşılıyor.

        Peki Cemil Bayık'ın bahsettiği Emek ve Özgürlük ittifakında kimler var?

        İttifak; Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşuyor.

        İttifak mitinglerine başladı bile.

        İttifakın geçtiğimiz gün yaptığı mitingde Ekrem İmamoğlu vurgusu yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

        İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVAYA VURGU

        "Bu ittifakı genişleterek geleceğin inşasının merkezi gücü haline getireceğiz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise konuşmasında, mitinglere İstanbul'da başlamalarının nedenini aktarırken İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davaya gönderme yaptı:

        "Neden İstanbul'dan başladık? Çünkü bu zulüm ve yıkım iktidarı İstanbul'u faşizmin üssü yapmak istiyor. Türkiye'ye giydirmek istedikleri rejimi burada pişirmek istiyorlar ama biz dedik ki 'Hayır, İstanbul faşizme karşı dimdik duracak ve bunu gösterecek'. İşte gösteriyoruz hep birlikte."

        EMEP lideri Ercüment Akdeniz de konuşmasında bu davaya değindi:

        "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bu kentin, Türkiye'nin en büyük şehrinin seçme ve seçilme iradesine darbe vurdukları zaman tereddütsüz oraya gittik. Dedik ki 'HDP'li belediyelere uygulanan kayyum neyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uygulanan operasyon da aynı şeydir.

        "Ama sizler de Saraçhane'den buraya geleceksiniz. Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan İstanbul bu kuşatmayı kıramaz. Diyarbakır'ı yanına almadan İstanbul bu ablukayı dağıtamaz. Gelin birleşelim, bu ülkeyi birlikte özgürleştirelim."

        "İMAMOĞLU'NA YAPILAN HDP'YE YAPILMIŞTIR"
        Bayık'ın Emek ve Özgürlük İttifakı çağrısı, sözü edilen ittifakın mitinginde İmamoğlu vurgusu ve Mustafa Karasu'nun "İmamoğlu'na yapılan HDP'ye yapılmıştır" açıklaması Kandil ve HDP'nin adayının İmamoğlu olduğunu açıkça gösteriyor.

        Örgütün sözde yayın organına konuşan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması ve ceza alması ile ilgili, "İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş ya ahmak diyebilir.

        Ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na niye yapılıyorsa HDP'ye yapılan odur." dedi.

            İBB'DEKİ TERÖRİSTLER İŞİN PARÇASI MIYDI?

            HDP her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasında kendilerinin büyük rol oynadığını söylüyor.

            İBB'ye yerleştirilen teröristler de bunun en net örneği. Peki bu alışverişin sonucu adaylıkla sonuçlanır mı?

            6'LI MASADA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ISRARI SÜRÜYOR
            6'lı masada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan tek isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

            Akşener'in adayı ise tıpkı HDP ve Kandil gibi Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu için büyük ortağının arkasından operasyonlar bile çekti.

            Seçim tarihinin belirlendiği bugünlerde Akşener de Emek ve Özgürlük ittifakına göz kırpar mı?

            Yapılan açıklamalara ve yaşananlara bakılırsa muhalefetteki adaylık oyunlarını önümüzdeki günlerde daha sık göreceğiz.
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