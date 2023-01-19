Kandil ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu? Emek ve Özgürlük İttifakı'nda kimler var? Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'dan talimat!

İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVAYA VURGU

"Bu ittifakı genişleterek geleceğin inşasının merkezi gücü haline getireceğiz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise konuşmasında, mitinglere İstanbul'da başlamalarının nedenini aktarırken İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davaya gönderme yaptı:

"Neden İstanbul'dan başladık? Çünkü bu zulüm ve yıkım iktidarı İstanbul'u faşizmin üssü yapmak istiyor. Türkiye'ye giydirmek istedikleri rejimi burada pişirmek istiyorlar ama biz dedik ki 'Hayır, İstanbul faşizme karşı dimdik duracak ve bunu gösterecek'. İşte gösteriyoruz hep birlikte."

EMEP lideri Ercüment Akdeniz de konuşmasında bu davaya değindi:

"Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bu kentin, Türkiye'nin en büyük şehrinin seçme ve seçilme iradesine darbe vurdukları zaman tereddütsüz oraya gittik. Dedik ki 'HDP'li belediyelere uygulanan kayyum neyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uygulanan operasyon da aynı şeydir.

"Ama sizler de Saraçhane'den buraya geleceksiniz. Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan İstanbul bu kuşatmayı kıramaz. Diyarbakır'ı yanına almadan İstanbul bu ablukayı dağıtamaz. Gelin birleşelim, bu ülkeyi birlikte özgürleştirelim."