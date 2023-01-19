CHP'li Türker Ertürk İYİ Partili vekilin yanında 6'lıyı yerden yere vurdu! "Aday Kılıçdaroğlu olsun" dedi HDP ile ittifak çağrısı yaptı





TİP GÜZELLEMESİ YAPTI, HDP'YE AÇIK KAPI BIRAKTI

CHP'li amiral eski Millet İttifakı'nın büyütmek gerek diyerek TİP güzellemesi yapıp HDP'ye de açık kapı bıraktı.



Ertürk şu ifadeleri kullandı;



Millet İttifakı'nı büyütmek lazım. Demokratik kitle örgütlerini de içine dahil etmek lazım. Türkiye İşçi Partisi'nin 4 tane vekili var, ateş gibi çocuklar. Niçin TİP, Millet İttifakı içerisinde değil? HDP seçmeni oy vermezse bu seçim kazanılamaz. Madem yasaklanmış bir parti değil bu bloğun içine onu da dahil edelim. HDP'nin oylarını hesap edip arka kapıda HDP ile konuşup görüşüp halktan bunu saklamak doğru bir hareket değil düye düşünüyorum. İttifakı büyütmezsiniz, diğer siyasi partileri içinize almazsanız daha sonra bu direnci gösteremezsiniz.