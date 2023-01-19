CHP'li Türker Ertürk İYİ Partili vekilin yanında 6'lıyı yerden yere vurdu! "Aday Kılıçdaroğlu olsun" dedi HDP ile ittifak çağrısı yaptı

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada sular durulmuyor.
6 benzemezin bir araya geldiği oluşum 11 ayda 10 kez bir araya gelmesine rağmen hala tek bir isim açıklayabilmiş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde aday olacağına dair eylem ve söylemlerde bulunsa da İYİ Parti duvarını aşamıyor. Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor.
Bir yandan da masa ortaklarından Gelecek ve DEVA tüm dikkatleri üzerine topluyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'seçilen isim bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçim olur' mesajı verirken Ali Babacan da hakkındaki 'HDP' iddialarının gölgesinde 'aday olursam en iyi şekilde temsil ederim' çıkışında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN 14 MAYIS 2023'Ü İŞARET ETTİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etti.
Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı.