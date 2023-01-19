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    • 19.01.2023 23:37
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    • 19.01.2023 23:57
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    CHP'li Türker Ertürk İYİ Partili vekilin yanında 6'lıyı yerden yere vurdu! "Aday Kılıçdaroğlu olsun" dedi HDP ile ittifak çağrısı yaptı

    Türkiye, 14 Mayıs 2023 olarak işaret edilen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının dönüm noktası olacak seçimler için gün sayıyor. 6'lının ise adayı hala belli olmuş değil. Tüm bu yaşanan kaosun gölgesinde CHP'li amiral eskisi Türker Ertürk'ten masayı karıştıracak bir çıkış geldi. Fondaş Halk TV'de İYİ Partili Ahat Andican'ın yanında masayı yerden yere vuran Ertürk, 6'lı arasında uzlaşma, eşgüdüm ve koordinasyonun olmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Türker Ertürk, "Aday Kılıçdaroğlu olsun" deyip HDP ile ittifak çağrısında bulundu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li isim 6’lıyı yerden yere vurdu! Kılıçdaroğlu...

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada sular durulmuyor.



    6 benzemezin bir araya geldiği oluşum 11 ayda 10 kez bir araya gelmesine rağmen hala tek bir isim açıklayabilmiş değil.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde aday olacağına dair eylem ve söylemlerde bulunsa da İYİ Parti duvarını aşamıyor. Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor.

    Bir yandan da masa ortaklarından Gelecek ve DEVA tüm dikkatleri üzerine topluyor.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'seçilen isim bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçim olur' mesajı verirken Ali Babacan da hakkındaki 'HDP' iddialarının gölgesinde 'aday olursam en iyi şekilde temsil ederim' çıkışında bulundu.



    BAŞKAN ERDOĞAN 14 MAYIS 2023'Ü İŞARET ETTİ
    Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etti.

    Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı.



        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında fondaş Halk TV yayınında CHP'li amiral eskisi Türker Ertürk'ten masayı karıştıracak bir çıkış geldi.

        CHP'li isim 6'lıyı yerden yere vurdu! HDP...


        Muhalefet olarak çok doğru hamleler yapılmadığını söyleyen bu yüzden de hala kazanacak durumda olmadıklarını söyleyen Ertürk, "Ben 6'lı masayı doğru bulmuyorum, bu bir demokrasi birliği olmalı. Bunun için o masa büytülmeli. O masaya farklı katmanlarda demokratik kitle örgütleri dahil edilmeli" şeklinde konuştu.



        MASAYI YERDE YERE VURDU İP'Lİ VEKİLİN YANINDA KK'YI ÖVDÜ
        CHP, İYİ, Saadet, DEVA, Gelecek, Demokrat partilerinin başını çektiği 6'lı masayı yerden yere vuran Türker Ertürk, masada uzlaşma, eşgüdüm ve koordinasyonun olmadığını söyleyerek İYİ Partili Ahat Andican'ın yanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'tahamüllü ve hoşgörülü' diyerek övdü.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI SAVUNDU
        Masadaki isim belirsizliğine tepki gösteren Ertürk, "Hala 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı belli değil. Millet İttifakı içinde en büyük parti hangisi? Cumhuriyet Halk Partisi... CHP'nin lideri kimse adayın o olması lazım" sözleriye Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savundu.



        TİP GÜZELLEMESİ YAPTI, HDP'YE AÇIK KAPI BIRAKTI
        CHP'li amiral eski Millet İttifakı'nın büyütmek gerek diyerek TİP güzellemesi yapıp HDP'ye de açık kapı bıraktı.

        Ertürk şu ifadeleri kullandı;

        Millet İttifakı'nı büyütmek lazım. Demokratik kitle örgütlerini de içine dahil etmek lazım. Türkiye İşçi Partisi'nin 4 tane vekili var, ateş gibi çocuklar. Niçin TİP, Millet İttifakı içerisinde değil? HDP seçmeni oy vermezse bu seçim kazanılamaz. Madem yasaklanmış bir parti değil bu bloğun içine onu da dahil edelim. HDP'nin oylarını hesap edip arka kapıda HDP ile konuşup görüşüp halktan bunu saklamak doğru bir hareket değil düye düşünüyorum. İttifakı büyütmezsiniz, diğer siyasi partileri içinize almazsanız daha sonra bu direnci gösteremezsiniz.
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