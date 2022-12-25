PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi başdanışman yapan Kılıçdaroğlu: CHP’de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim

2023 seçimlerine adım adım ilerlerken adaylık sevdasıyla yanıp tutuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için hher tuşa bastığını günbegün görüyoruz.
3 Aralık'ta açıkladığı 'Vizyonsuzluk' toplantısındaki ithal danışmanlar çok konuşulurken bir yandan da HDP'nin desteğini almak isteyen Kılıçdaroğlu, eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi önce partisine katmış sonra başdanışman yapmıştı.
Elçi'nin PKK lehine paylaşımları ortaya çıktığı halde Kılıçdaroğlu'ndan söz konusu skandalla ilgili tek bir açıklama gelmemişti.
Dün partisinin Kayseri programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gencin "PKK bağlantılı olan Nuşirevan Elçi'yi neden başdanışman yaptınız?" sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim" cevabını verdi.