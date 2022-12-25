PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi başdanışman yapan Kılıçdaroğlu: CHP’de çalışmak istiyorum diyeni geri mi gönderelim

BİR DANIŞMAN DA KANDİL'İN DESTEĞİ İÇİN

Yurt dışından atadığı danışmanların yanı sıra yurt içinde de adaylık için elini güçlendirmek isteyen CHP lideri, HDP'nin desteğini sağlama almak için yeni bir hamle yaptı. Adaylık için HDP'nin desteğinin önemli olduğunu düşünen Kılıçdaroğlu, eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi geçtiğimiz günlerde partiye kattı. HDP'nin desteğini daha da güçlendirmek için bir adım daha atan Kılıçdaroğlu, Elçi'yi kendisine "danışman" olarak atadı.