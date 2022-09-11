HDPKK'ya 'Bakanlık vaadi' sonrası CHP vites yükseltti! Aleni bölücülük: "Türkiye Kürdistanı"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada entrikaların, kirli işbirliklerinin ardı arkası kesilmiyor.
Geçtiğimiz günlerde "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta vites yükseltti.
AÇIK AÇIK BÖLÜCÜLÜK: "TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I"
CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, 'Türkiye Kürdistan'ı' ifadesinde bulundu, açık açık bölücülük yaptı.
Nevaf Bilek kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.
CHP İŞİ VATANSEVERLİK: HDP İLE İŞ TUTMAK, TEZKEREYE 'HAYIR' OYU VERMEK
Öte yandan partisinin HDPKK ile yürüttüğü kirli ilişki ve ittifakı gölgelemek isteyen, sırf HDP incinmesin diye terör örgütlerine yapılacak harekat için Meclis'e sunulan tezkereye 'hayır' oyu veren CHP lideri, partisinin bayrak ve vatan olmak üzere iki kırmızı çizgisi olduğunu iddia etti.