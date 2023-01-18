'Serok'un hakkını veriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Diyarbakır'a 'Kürdistan' diyen bölücülerle 'anayasa' görüşmesi

Türkiye seçimlere giderayak kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masanın türlü skandallarıyla karşı karşıya kalıyor.
Masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi, terör örgütünün siyasi kanadı HDPKK'ya yanlarken yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeği İHA/SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı da mesnetsiz iddialarla hedef alıp tehdit etti.
Henüz seçim tartısına girmemiş olan anketlerle de %0,9 oy oranına sahip olduğu tescillenen Ali Babacan, HDPKK ile flört etmenin yanı sıra terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a da her seferinde destek veriyor.
DEVA ile aynı çizgide yol alan Gelecek Partisi de HDPKK'ya yanlamayı ihmal etmiyor. %0.3'lük oy oranı ile ön plana çıkan Ahmet Davutoğlu, HDP'nin kapatılmaması gerektiğini savunurken terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için de zaman zaman özgürlük çağrısında bulunuyor.
Davutoğlu, 6'lı masaya yaptığı 'kriz' tehdidinin gölgesinde Ankara'da sözde "Kürdistan Azadi Hareketi" Genel Sekreteri Metin Pirani ile bir araya geldi.
Bilindiği üzere Pirani, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te PKK'lıların düzenlediği eylemlerde teröristlere "Burası Diyarbakır değil. Fransızlar ve Avrupalılar bu görüntüleri görmek istemiyor" paylaşımını yaparak tüm tepkileri üzerine toplamıştı.