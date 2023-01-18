'Serok'un hakkını veriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Diyarbakır'a 'Kürdistan' diyen bölücülerle 'anayasa' görüşmesi

Türkiye seçimlere giderayak kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masanın türlü skandallarıyla karşı karşıya kalıyor.



Masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi, terör örgütünün siyasi kanadı HDPKK'ya yanlarken yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeği İHA/SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı da mesnetsiz iddialarla hedef alıp tehdit etti.



Henüz seçim tartısına girmemiş olan anketlerle de %0,9 oy oranına sahip olduğu tescillenen Ali Babacan, HDPKK ile flört etmenin yanı sıra terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a da her seferinde destek veriyor.