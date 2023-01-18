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    • 18.01.2023 23:03
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    • 18.01.2023 23:15
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    'Serok'un hakkını veriyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Diyarbakır'a 'Kürdistan' diyen bölücülerle 'anayasa' görüşmesi

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masanın küçük ortakları DEVA ile Gelecek, HDP'ye ve PKK'ya yanlamayı ihmal etmiyor. Ahlaksızca BAYKAR'I hedef alan Ali Babacan'ın HDP ile olan flörtünün etkileri sürerken masanın %0.3'lük küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan da skandal bir hamle geldi. Davutoğlu, Ankara'da sözde "Kürdistan Azadi Hareketi" Genel Sekreteri Metin Pirani ile bir araya geldi. Davutoğlu - Pirani görüşmesinde Kürtçe eğitim ve yeni anayasa çalışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Öte yandan Pirani'nin başını çektiği bölücü oluşum Diyarbakır'ı sözde 'Kürdistan' olarak tanımlıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Davutoğlu’ndan bölücülerle ’anayasa’ görüşmesi

    Türkiye seçimlere giderayak kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masanın türlü skandallarıyla karşı karşıya kalıyor.

    Masanın küçük ortaklarından DEVA Partisi, terör örgütünün siyasi kanadı HDPKK'ya yanlarken yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeği İHA/SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı da mesnetsiz iddialarla hedef alıp tehdit etti.

    Henüz seçim tartısına girmemiş olan anketlerle de %0,9 oy oranına sahip olduğu tescillenen Ali Babacan, HDPKK ile flört etmenin yanı sıra terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a da her seferinde destek veriyor.



    DEVA ile aynı çizgide yol alan Gelecek Partisi de HDPKK'ya yanlamayı ihmal etmiyor. %0.3'lük oy oranı ile ön plana çıkan Ahmet Davutoğlu, HDP'nin kapatılmaması gerektiğini savunurken terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için de zaman zaman özgürlük çağrısında bulunuyor.

    Davutoğlu, 6'lı masaya yaptığı 'kriz' tehdidinin gölgesinde Ankara'da sözde "Kürdistan Azadi Hareketi" Genel Sekreteri Metin Pirani ile bir araya geldi.



    Bilindiği üzere Pirani, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te PKK'lıların düzenlediği eylemlerde teröristlere "Burası Diyarbakır değil. Fransızlar ve Avrupalılar bu görüntüleri görmek istemiyor" paylaşımını yaparak tüm tepkileri üzerine toplamıştı.




        BÖLÜCÜ İSİMLE YENİ ANAYASA İÇİN GÖRÜŞTÜ
        Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'a ve Diyarbakırlıya şiddeti reva gören zihniyet ile bir araya gelmesi ise dikkat çekti. Davutoğlu - Pirani görüşmesinde Kürtçe eğitim ve yeni anayasa çalışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

        DAVUTOĞLU'NUN 'KÜRTÇE' VAADİ: "TÜRKLER DE KÜRTÇE ÖĞRENMELİ"
        Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Anadilde eğitim hakkını parti programına yazan ilk parti biziz. Türkler de Kürtçe öğrenmeli. AK Parti şimdi bu reformları şeklen devam ettiriyor. Geldiğimizde Kürtçeye gereken hürmet verilecektir." ifadelerini kullanmıştı.


        DİYARBAKIR'A 'KÜRDİSTAN' DİYEN BÖLÜCÜ ZİHNİYET...
        Öte yandan Metin Pirani'nin genel sekreteri olduğu sözde "Kürdistan Azadi Hareketi" bölücü faaliyetleriye ön planda. Söz konusu oluşumun sosyal medya hesapları mercek altına alındığında konum kısmında "Amed/Kürdistan" ibaresinin yer aldığı gözlemlendi.



        Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yer alan Diyarbakır'ı sözde 'Kürdistan' olarak duyuran Metin Pirani ve başını çektiği oluşum birçok başka bölücü hesapla da takipleşiyor.
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