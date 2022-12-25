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    • Güncel
    • 25.12.2022 22:30
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    • 25.12.2022 22:49
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    Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek"

    Kaos havasının hakim olduğu 6'lı masanın küçük ortağı DEVA Partisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etti. Sevigen, iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğu'daki aşiret liderlerini işaret etti ve "Özel bilgi. Gerekirse isimlerini söylerim" dedi. Bu gelişmeye yıkılmaya yüz tutan masanın diğer paydaşlarından nasıl bir tepki geleceği ise şimdiden merak konusu oldu. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ali Babacan HDPKK’nın ’DEVA’sı mı olacak?

    Türkiye seçimlere giderayak muhalefetin kavga, iç çekişme, kaos ve aday belirsizliğinden doğan tartışmaları ile karşı karşıya. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği masa dağılmaya yüz tuttu.



    SARAÇHANE GERİLİMİ
    CHP ve İYİ Parti arasında baş gösteren 'Saraçhane' krizi gündeme bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birbirlerine olay sözler sarf ettiler. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ele ele vererek Saraçhane tiyartosuna girişen Akşener'e "İç işlerimize karışma, baba ile oğul arasına girme' mesajı verdi.



    İmamoğlu'nu da Ankara'ya ayağına çağırdı, grup toplantısında kürsüde tek kelime hakkı tanımadı. İmamoğlu'nun 'saksı' mumalesi görmesi 'Ekremcileri' epeyce kızdırdı.


    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
    İYİ Parti lideri bu sözlerin altında kalmayarak Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu.

    Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.

        "EKREM İMAMOĞLU İÇİN BU ŞARKI BİTMEZ"
        Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.



        BABACAN HDPKK'LI DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKTI
        Öte yandan masanın küçük ortağı DEVA Partisi'nden de dikkat çeken adımlar geliyor...

        İmamoğlu'nun Saraçhane merkezli siyasi şovunda sahne alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kürsüden terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam göndererek Demirtaş'a hukuksuzluk yapıldığını ve bunu kabul etmediğini söylemişti.



        SEVİGEN'DEN MASAYI KARIŞTIRACAK İDDİA
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında DEVA Partisi ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen...

        Mehmet Sevigen'den bomba İddaa: HDP kapatılırsa HDP'liler Ali Babacan'ın partisinden aday olacak!



        HDP'LİLER DEVA SAFLARINDAN SEÇİME GİRECEK
        Sevigen, HDP'nin seçimlerden önce kapatılması durumunda HDP'li vekillerin seçime bağımsız girmeyeceğini, DEVA Partisi saflarından gireceğini iddia etti.

        Eski CHP Genel sekreteri iddiasının kaynağı olarak da Doğu ve Güney Doğu'daki aşiret liderlerini işaret etti ve şu ifadeleri kullandı;

        Eğer HDP kapatılırsa bu seçimlere girmeden önce, HDP'li vekiller seçime bağımsız girmeyecekler. DEVA Partisi'nden girecekler. Ali Babacan Doğu ve Güney Doğu'da anlaşma yaptı.



            "İKİ AŞİRET LİDERİNDEN ÖZEL BİLGİ GEREKİRSE İSİMLERİNİ SÖYLERİM"
            Doğu'daki iki tane aşiret liderinden özel bilgidir bu. Gerekirse onların isimlerini de söylerim. Her şey konuşuldu.

            Dikkat edin 6 masa lideri içinden kürsüde Selahattin'e (Demirtaş) selam veren kimdi? Ali Babacan'dı.



            "SENİN PARTİN KAPATILIRSA BENİM PARTİM BURADA"
            Babacan'ın Demirtaş'a "Yav arkadaş merak etme. Senin partin kapatıldığı zaman benim partim burada" mesajı verdiğini söyledi.
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