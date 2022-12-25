Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek"

Türkiye seçimlere giderayak muhalefetin kavga, iç çekişme, kaos ve aday belirsizliğinden doğan tartışmaları ile karşı karşıya. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği masa dağılmaya yüz tuttu.
SARAÇHANE GERİLİMİ
CHP ve İYİ Parti arasında baş gösteren 'Saraçhane' krizi gündeme bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birbirlerine olay sözler sarf ettiler. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ele ele vererek Saraçhane tiyartosuna girişen Akşener'e "İç işlerimize karışma, baba ile oğul arasına girme' mesajı verdi.
İmamoğlu'nu da Ankara'ya ayağına çağırdı, grup toplantısında kürsüde tek kelime hakkı tanımadı. İmamoğlu'nun 'saksı' mumalesi görmesi 'Ekremcileri' epeyce kızdırdı.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
İYİ Parti lideri bu sözlerin altında kalmayarak Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu.
Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.