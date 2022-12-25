Mehmet Sevigen 'Aşiretlerden özel bilgi, Babacan anlaşma yaptı' diyerek duyurdu: "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek"

Türkiye seçimlere giderayak muhalefetin kavga, iç çekişme, kaos ve aday belirsizliğinden doğan tartışmaları ile karşı karşıya. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği masa dağılmaya yüz tuttu.







SARAÇHANE GERİLİMİ

CHP ve İYİ Parti arasında baş gösteren 'Saraçhane' krizi gündeme bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birbirlerine olay sözler sarf ettiler. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ele ele vererek Saraçhane tiyartosuna girişen Akşener'e "İç işlerimize karışma, baba ile oğul arasına girme' mesajı verdi.