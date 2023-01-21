Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2023 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2023 14:45
    ABONE OL

    Saadet Partisi tabanı isyan etti! 6'lı masaya adaylık kavgasına bir darbe de Haymana'dan: "Aday Milli Görüş'ten olmazsa destek vermeyiz"

    Son dakika haberi! Saadet Partisi’nde 30 Ekim 2022'de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi oluşturulan Haymana Mutabakatı Heyeti, 6'lı masadan çıkacak adayın Milli Görüş'ten olması gerektiğini belirten yeni bir bildiri yayımlandı. Milli Görüş dışında bir adaya destek verilmeyeceğinin ifade edildiği bildiride, "Hiçbir cumhurbaşkanı adayının Millî Görüş geleneklerinden gelen seçmenin desteğini alması da mümkün değildir" denildi. Bildiride ayrıca, Saadet Partisi'nin 6'lı masadan ayrılması için çağrı yapıldı. Daha önce iki kez bildiri yayımlayan hareket son olarak Saadet Partisi’nin siyaset tarzının Milli Görüş hareketinin temel esaslarına uygun olarak yürütülmediğinin altı çizmişti.

    takvim.com.tr
    6’lı masaya adaylık kavgasına bir darbe de Haymana’dan!

    Saadet Partisi'nde 30 Ekim 2022'de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi oluşturulan Haymana Mutabakatı Heyeti, 6'lı masadan çıkacak adayın Milli Görüş'ten olması gerektiğini belirten yeni bir bildiri yayımlandı.


    MİLLİ GÖRÜŞ DIŞINDA DESTEK VERMEYİZ
    Yayımlanan bildiride, "6'lı Masa'nın Saadet Partimizin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dışında göstereceği hiçbir cumhurbaşkanı adayının Millî Görüş geleneklerinden gelen seçmenin desteğini alması da mümkün değildir" denildi.

    SAADET PARTİSİ ALTILI MASADAN AYRILMALI
    Bildiride ayrıca, Saadet Partisi'nin 6'lı masadan ayrılması için çağrı yapıldı.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "6'LI MASANIN İLKE VE AHLAKI YOK"
    2023'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak; Ülkemiz seçimlere giderken 6'lı Masa, Millî Görüş'ün aday belirleme esas ve usulünde olmayan bir şekilde kazanacak aday, Erdoğan'ı yenecek aday, herkesin oyunu alacak aday gibi hiçbir esas, ilke ve ahlak taşımayan kriterleri önermektedir. Hâlbuki Millî Görüş Hareketinin geçmişi, tecrübesi ve dayandığı ilkeler itibariyle Millî Görüş kriterlerini ortaya koyması ve bu kriterlere uygun adayı milletimize teklif etmesi beklenirdi.

    Cumhurbaşkanı adayının "Önce Ahlak ve Maneviyat" ilkesine sıkı sıkıya bağlı, "Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya" temelini esas alarak ekonomide üretim, istihdam, adil paylaşım, kalkınma ve refahı sağlayarak faizci, israf ve rant politikalarını terk etmesi adil ekonomik düzen çalışmalarına başlama iradesini ortaya koyması gerekmektedir. Irkçı emperyalizmin kan, gözyaşı ve sömürü üzerine kurmuş olduğu zulüm düzeni yerine milletimizin öncülüğünde hak, adalet ve şefkat temelinde yeni bir dünyanın kurulmasına önderlik edecek adayı tercih etmelidir.

    ÇÖZÜM ÖNERİMİZ
    Bugün dünyanın içinde bulunduğu ağır şartların, ekonomik buhranın, savaşların ve her alanda yaşanan insani çevresel krizlerin Millî Görüş'ün yarım asırdır ortaya koyduğu umdelerden başka çarenin kalmadığını ayan beyan göstermektedir.

    Millî Görüş Hareketi'nin yarım asırlık itibarını, 2018 seçimlerinde denenmiş ancak netice alınamamış bir birlikteliği tekrar dayatarak CHP'nin listelerinde 3-5 milletvekili alma karşılığında yok etmeye ve bunu istişaresiz yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Sadece ülkenin değil bütün bir insanlığın sorunlarına çare olabilecek ilkeler ve prensipler küçük hesaplara kurban edilmemelidir. Millî Görüş'ün gömleği masadaki partilerin karmakarışık renkleriyle kirletilmemelidir. Saadet Partisi bir an önce asıl kimliğine ve rotasına dönmeli, istikametini düzeltmelidir.

    Teşkilat çalışmalarında algı operasyonları yaparak partinin içinde bulunduğu 6'lı masa ittifakını parlamenter sistemdeki koalisyon sistemi ile bir tutmak fedakâr mensuplarımızın aklıyla alay etmektir.


        KUKLA CUMHURBAŞKANI SİSTEMİNE İTİRAZ
        Oysaki parlamenter sistemde koalisyon bir hükümet protokolüne bağlıdır ve şayet hükümet protokolüne aykırı davranış söz konusu olursa hükümet düşer, ortaklık bozulur (1974 MSP-CHP Koalisyonu Hükümeti'nin düştüğü gibi). Ancak şu anki ittifak sisteminde seçim öncesi yapılan anlaşmaların söz dışında hiçbir hukuki geçerliliği olmayıp, seçilen Cumhurbaşkanı tek imza yetkisine sahiptir. Bu bağlamda Millî Görüş Hareketini bir meçhule sürüklemeye hiçbir kimsenin hakkı yoktur.

        Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de (uygulamaları itibariyle eksikleri ve hataları olsa da) denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin de net bir şekilde korunduğu bir sistem haline getirilmesi gerekir. Oysa 6'lı Masa, Millî Görüş'ün yarım asırdan beri desteklediği Başkanlık Sistemi'nin yerine yeni bir kaos ve çatışmayı talep etmektedir. Millî Görüş'ün yarım asırlık arzusu olan bu sistemi tamamen yok etme çalışmaları kabul edilemez.

        Saadet Partisi hızla bu yanlışlardan vazgeçip, Millî Görüş kriterlerine sahip daha büyük bir toplumsal ittifak kurarak, adayını milletimizin önüne çıkarmalıdır. Aksi halde anketler, üye sayıları, resmi üye istifa sayıları, yarım asırlık sosyolojimizle yaşadığımız kopuşlar ortadadır. Ülkemizin Millî Görüş'e dönmeden kurtuluşu mümkün değildir. Bütün bu konularda teşkilatlarımızı uyarmayı görev addediyoruz. Aksi takdirde uyarılarımıza rağmen yukarıda belirtilen Millî Görüş'ün ortaya koyduğu niteliklerde bir adayın çıkarılmaması, Millî Görüşçülere bir dayatma ve oldu bitti uygulaması olur ki bu da kabul edilemez.

        Dolayısıyla, 6'lı Masa'nın Saadet Partimizin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dışında göstereceği hiçbir cumhurbaşkanı adayının Millî Görüş geleneklerinden gelen seçmenin desteğini alması da mümkün değildir.

        Biz Haymana Mutabakatı Heyeti olarak adaylar netleştikten sonra heyetimizi tekrar bir araya toplayarak seçimlerde hangi istikamette hareket edeceğimizi istişare edip karara bağlayacağız ve bu kararımızı siz değerli kardeşlerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız.

        Seçimlerin hayırlara vesile olmasını diler bütün milletimize ve kamuoyuna saygı ve muhabbetlerimizi sunarız.

        HAYMANA MUTABAKATI'NDA NELER YAZIYOR?
        Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi öncesi bir araya gelen Haymana Mutabakatı Heyeti o dönem de bir mutabakat yayımlarak mevcut Saadet yönetiminin siyaset yapma biçimi açıkça eleştirmişti.

        Bu eleştirinin temelinde de Saadet Partisi'nin hemen her konudaki siyasi duruşu ve altılı masanın görüşleriyle çelişen noktalar var. Metindeki şu paragraf özetliyor: "Bu zamana kadar faize, zinanın suç olmaktan çıkarılmasına, Siyonist İsrail'le dostluk kurulmasına, ABD ile stratejik ittifaka, AB uyum yasalarının uygulanmasına nasıl karşı durduysak; bunlarla birlikte İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulayamaya koyacağını, LGBTİ'ye karşı çıkmayı nefret suçu sayacağını, 4-6 yaş Kur'an kurslarının kapatılmasını talep edeceğini, AB uyum yasalarını ve normlarını uygulamaya devam edeceğini, AB üyelik sürecine hız vereceğini açık açık beyan edenlere de karşı duralım ve inancımızın gereği neyse onu yapalım."

            TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN GENÇLEŞME ÇABASI
            Tüm bu gelişmeler yaşanırken Temel Karamollaoğlu'ndan da dikkat çeken bir hamle geldi. 81 yaşındaki siyasetçi sosyal medyada profil fotoğrafını değiştirdi. Karamollaoğlu, görece daha genç bir görünüm taşığı fotoğrafını kullanmaya başladı. Bu ise kongre öncesi Temel Karamollaoğlu'ndan yeni bir gençlik hamlesi olarak yorumlanmıştı.

            İKİNCİ MANİFESTOYU 14 ARALIK'TA YAYIMLADILAR
            6'lı masanın ortağı olan Saadet Partisi'ne yönelik eleştirilerini sürdüren Haymana Mutabakatı Heyeti ikinci manifestoyu 14 Aralık 2022'de sosyal medyadan yayınlamıştı. Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, bu beş maddelik yeni bildiride cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik de bir açıklama yaptı. Milli Görüş'e uygun Cumhurbaşkanı adayı için çalışacaklarının ifade edildiği bildiride ayrıca Saadet Partisi'nin siyaset tarzının Milli Görüş hareketinin temel esaslarına uygun olarak yürütülmediğinin altı çizildi.

            "SAADET'İN SİYASET TARZI MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN TEMEL ESASLARINA UYGUN YÜRÜTÜLMÜYOR"
            Haymana Mutabakatı Heyeti Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar, sosyal medyadan paylaşılan manifesto mahiyetindeki bildiride şunları dile getirmişti: "Bilindiği gibi Saadet Partimizin uzun zamandır izlediği ve uyguladığı siyaset tarzı Milli Görüş hareketimizin temel esaslarına uygun olarak yürütülmemektedir. Bu durudan rahatsız olmamız nedeniyle zaman zaman genel başkanımızla ve genel merkez yönetimi ile defaatle görüşülmesine rağmen herhangi bir mesafe alınamamış, mevzu siyaset tarzının aynen devam ettirildiği müşahede edilmiştir."


            "MİLLİ GÖRÜŞ PRENSİPLERİNE UYGUN CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇALIŞMASI"
            Bildirinin devamında, "Haymana Mutabakatı Heyeti önümüzdeki süreçte aşağıdaki başlıklarda belirtilen konularda açıklamalar yapılmasına karar vermiştir" denilerek beş madde sıralandı.

            İşte manifestodaki beş madde:

            1: Saadet Partimizin üslup, tutum, davranış ve sonuçlarının Milli Görüşün temel esaslarına uygun olup olmadığının ortaya konulması,
            2: Saadet Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi ve devamında alınan tavır ve kararların takip edilip değerlendirilmesine,
            3: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Milli Görüş prensiplerine uygun Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ile ilgili çalışma yapılmasına,
            4:Altılı masada alınan kararların ve milletvekilliği seçimlerinde Saadet Partimizin belirleyeceği tutum ve davranışlarının takip edilmesine,
            5: Türkiye ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal olaylar karşısında Milli Görüşün temel esasları açısından kamuoyunu aydınlatan değerlendirmeler yapılmasına karar verilmiştir.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            6’lıya rotayı Kandil mi çizecek
            Haberler Güncel Saadet Partisi tabanı isyan etti! 6'lı masaya adaylık kavgasına bir darbe de Haymana'dan: "Aday Milli Görüş'ten olmazsa destek vermeyiz"
                SON DAKİKA