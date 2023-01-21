Saadet Partisi tabanı isyan etti! 6'lı masaya adaylık kavgasına bir darbe de Haymana'dan: "Aday Milli Görüş'ten olmazsa destek vermeyiz"

Saadet Partisi'nde 30 Ekim 2022'de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi oluşturulan Haymana Mutabakatı Heyeti, 6'lı masadan çıkacak adayın Milli Görüş'ten olması gerektiğini belirten yeni bir bildiri yayımlandı.
MİLLİ GÖRÜŞ DIŞINDA DESTEK VERMEYİZ
Yayımlanan bildiride, "6'lı Masa'nın Saadet Partimizin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dışında göstereceği hiçbir cumhurbaşkanı adayının Millî Görüş geleneklerinden gelen seçmenin desteğini alması da mümkün değildir" denildi.
SAADET PARTİSİ ALTILI MASADAN AYRILMALI
Bildiride ayrıca, Saadet Partisi'nin 6'lı masadan ayrılması için çağrı yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"6'LI MASANIN İLKE VE AHLAKI YOK"
2023'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak; Ülkemiz seçimlere giderken 6'lı Masa, Millî Görüş'ün aday belirleme esas ve usulünde olmayan bir şekilde kazanacak aday, Erdoğan'ı yenecek aday, herkesin oyunu alacak aday gibi hiçbir esas, ilke ve ahlak taşımayan kriterleri önermektedir. Hâlbuki Millî Görüş Hareketinin geçmişi, tecrübesi ve dayandığı ilkeler itibariyle Millî Görüş kriterlerini ortaya koyması ve bu kriterlere uygun adayı milletimize teklif etmesi beklenirdi.
Cumhurbaşkanı adayının "Önce Ahlak ve Maneviyat" ilkesine sıkı sıkıya bağlı, "Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya" temelini esas alarak ekonomide üretim, istihdam, adil paylaşım, kalkınma ve refahı sağlayarak faizci, israf ve rant politikalarını terk etmesi adil ekonomik düzen çalışmalarına başlama iradesini ortaya koyması gerekmektedir. Irkçı emperyalizmin kan, gözyaşı ve sömürü üzerine kurmuş olduğu zulüm düzeni yerine milletimizin öncülüğünde hak, adalet ve şefkat temelinde yeni bir dünyanın kurulmasına önderlik edecek adayı tercih etmelidir.
ÇÖZÜM ÖNERİMİZ
Bugün dünyanın içinde bulunduğu ağır şartların, ekonomik buhranın, savaşların ve her alanda yaşanan insani çevresel krizlerin Millî Görüş'ün yarım asırdır ortaya koyduğu umdelerden başka çarenin kalmadığını ayan beyan göstermektedir.
Millî Görüş Hareketi'nin yarım asırlık itibarını, 2018 seçimlerinde denenmiş ancak netice alınamamış bir birlikteliği tekrar dayatarak CHP'nin listelerinde 3-5 milletvekili alma karşılığında yok etmeye ve bunu istişaresiz yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Sadece ülkenin değil bütün bir insanlığın sorunlarına çare olabilecek ilkeler ve prensipler küçük hesaplara kurban edilmemelidir. Millî Görüş'ün gömleği masadaki partilerin karmakarışık renkleriyle kirletilmemelidir. Saadet Partisi bir an önce asıl kimliğine ve rotasına dönmeli, istikametini düzeltmelidir.
Teşkilat çalışmalarında algı operasyonları yaparak partinin içinde bulunduğu 6'lı masa ittifakını parlamenter sistemdeki koalisyon sistemi ile bir tutmak fedakâr mensuplarımızın aklıyla alay etmektir.