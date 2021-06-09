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    • 09.06.2021 20:52
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    Partisi, Suriye'de PKK'ya devlet isteyecek kadar dibe düştü! 'dan skandal açıklamalar...

    Partisi Genel Sekreteri , ağzındaki baklayı çıkardı... Suriye'de akan kanın kurulacak özerk bir Kürt yapısı ile duracağını söyleyen Kani Torun, PKK'ya devlet isteyecek kadar dibe düştüklerini gözler önüne serdi. HDP’li belediyelere kayyum atanmasının yanlış olduğunu söyleyen Genel Sekreteri, erken seçim çağrısında bulundu. İşte Torun'un tepki çeken o sözleri...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Gelecek Partisi PKK'ya devlet isteyecek kadar düştü!

    Gelecek Partisi Genel Sekreteri Cemalettin Kani Torun, 'Kürdistan 24' isimli terör yanlısı bir yayın kuruluşuna tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

    Torun, Suriye'de Kürtlerin kendilerini ifade edebileceği bir statüsünün olmasının, Türkiye'ye de fayda getireceğini iddia ederken HDP'li belediyelere kayyum atanmasının yanlış olduğunu söyledi.



    İşte Kani Torun'un o açıklamaları;

    Suriye'deki Kürtlerin biliyorsunuz, 2011, yani Arap Baharı öncesinde Suriye'de kimlikleri bile yoktu. Büyük çoğunluğunun nüfus kağıtları yoktu. Baas rejimi Kürtleri yok sayıyordu. 2011 sonrasında yani Arap Baharı gösterileri başladıktan sonra Suriye rejimi aslında bugün Rojava denilen bölgeden askerlerini çekerek orayı fiilen aslında yerel Kürt unsurlara bıraktı. Onlar da muhalefete destek vermek yerine maalesef o dönemde biraz da oportünist bir tavırla rejimle iyi geçinme yolunu tercih ettiler. Bu tabii yanlış bir şeydi. Sonrasında birçok şey oldu-bitti, eğit-donat çalışmaları vs. Sonrasında Amerika tarafından orada silahlandırılan Suriye Demokratik Güçleri diye bir yapı kuruldu. Türkiye bunun büyük ölçüde PKK yandaşlarından oluştuğunu iddia ediyor. Amerika ise 'yok Araplar da var içinde, PKK da var diğerleri de var' yani karışık olduğunu iddia ediyor.



    "SURİYE'DE ÖZERK BİR KÜRT YAPISI" ÇAĞRISI
    Burada söylenebilecek olan şey şu; Türkiye sınırlarında bağımsız bir yapının elbette ki oluşmasını istemez. Ama ben şunu söyleyeyim, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde Kürtlerin kendilerini ifade edebilecekleri bir bölgenin, statüsü Suriye'nin kendi anayasal yapısı içinde olmak kaydıyla, aynen Irak'taki gibi bir yapının oluşmasının Türkiye'ye uzun vadede zarar değil yarar getireceği kanaatindeyim.



        "ERKEN SEÇİME GİRMEYE HAZIRIZ"
        Gelecek Partisi olarak bir erken seçim talebi içerinde olduklarını bildiren Cemalettin Kani Torun, "Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu tıkanıklığı çözecek tek şey erken seçimdir" şeklinde konuştu.

        Torun, "Biz erken seçime hazırlanıyoruz ve ne zaman yapılırsa Gelecek Partisi erken seçime girmeye hazırdır" dedi.
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