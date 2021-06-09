



İşte Kani Torun'un o açıklamaları;

Suriye'deki Kürtlerin biliyorsunuz, 2011, yani Arap Baharı öncesinde Suriye'de kimlikleri bile yoktu. Büyük çoğunluğunun nüfus kağıtları yoktu. Baas rejimi Kürtleri yok sayıyordu. 2011 sonrasında yani Arap Baharı gösterileri başladıktan sonra Suriye rejimi aslında bugün Rojava denilen bölgeden askerlerini çekerek orayı fiilen aslında yerel Kürt unsurlara bıraktı. Onlar da muhalefete destek vermek yerine maalesef o dönemde biraz da oportünist bir tavırla rejimle iyi geçinme yolunu tercih ettiler. Bu tabii yanlış bir şeydi. Sonrasında birçok şey oldu-bitti, eğit-donat çalışmaları vs. Sonrasında Amerika tarafından orada silahlandırılan Suriye Demokratik Güçleri diye bir yapı kuruldu. Türkiye bunun büyük ölçüde PKK yandaşlarından oluştuğunu iddia ediyor. Amerika ise 'yok Araplar da var içinde, PKK da var diğerleri de var' yani karışık olduğunu iddia ediyor.