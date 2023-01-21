Kandil talimat verdi HDP'li Pervin Buldan harekete geçti: Altılı masa bizim adayımıza oy versin

Terör elebaşlarından Mustafa Karasu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kast ederek HDP'ye talimat verdi. Karasu, "Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır. AKP ve MHP'yi yenmeliyiz yoksa bizi yok edecekler" dedi.

Daha sonra bir diğer terörist başı Cemil Bayık HDP'ye 'ittifakı güçlendirin' talimatı verdi.

Bayık, "HDP'nin bundan sonra da ittifakını güçlendirmesi gerekiyor. Emek ve Özgürlük ittifakını güçlendirerek ilerleyin" sözleri dikkat çekti.

Biliyorsunuz HDP 6'lı masanın aday belirleyememe sürecinden sıkılmış, kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamışlardı.