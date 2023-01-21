Kandil talimat verdi HDP'li Pervin Buldan harekete geçti: Altılı masa bizim adayımıza oy versin

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin gölge ortak olarak destek verdiği 6'lı masa adaylık düğümünü çözemedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için hamle üstüne hamle yaparken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta veto ediyor.
Başkan Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından henüz adayını belirleyemen muhalefet telaşa kapıldı.
HDP'Lİ PERVİN BULDAN HAREKETE GEÇTİ
Daha önce Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın 'ortak aday' vurgusuna rağmen kendi adaylarını çıkaracaklarını belirten Pervin Buldan, Kandil'den gelen talimatla harekete geçti.
6'LI MASAYA OLAY MESAJLAR
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 6'lı masaya mesaj verdiği açıklamasında, "Altılı masa bizden 'yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" dedi.
"ALTILI MASA BİZİM ADAYIMIZA DESTEK VERSİN NET KONUŞUYORUZ"
Buldan, "Bizim altılı masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor?" diyen Buldan, "Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" şeklinde konuştu.