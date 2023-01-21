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    • Güncel
    • 21.01.2023 12:20
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    • 21.01.2023 12:34
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    Kandil talimat verdi HDP'li Pervin Buldan harekete geçti: Altılı masa bizim adayımıza oy versin

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasının ardından henüz adayı belli olmayan 6'lı masa ve ortakları telaşa kapıldı. Daha önce kendi adaylarını açıklayacaklarını söyleyen HDP Kadil'den gelen talimatla harekete geçti. HDP'li Pervin Buldan gizli ortağı oldukları 6'lı masaya seslenerek "Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" dedi. Peki Kandil'den gelen talimat neydi? Terör elebaşları Cemil Bayık ve Mustafa Karasu hangi açıklamaları yaptı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    6’lıya rotayı Kandil mi çizecek

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin gölge ortak olarak destek verdiği 6'lı masa adaylık düğümünü çözemedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için hamle üstüne hamle yaparken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta veto ediyor.

    Başkan Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından henüz adayını belirleyemen muhalefet telaşa kapıldı.

    HDP'Lİ PERVİN BULDAN HAREKETE GEÇTİ
    Daha önce Terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın 'ortak aday' vurgusuna rağmen kendi adaylarını çıkaracaklarını belirten Pervin Buldan, Kandil'den gelen talimatla harekete geçti.

    6'LI MASAYA OLAY MESAJLAR
    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Eş Başkanı Pervin Buldan 6'lı masaya mesaj verdiği açıklamasında, "Altılı masa bizden 'yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin' beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" dedi.

    "ALTILI MASA BİZİM ADAYIMIZA DESTEK VERSİN NET KONUŞUYORUZ"
    Buldan, "Bizim altılı masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor?" diyen Buldan, "Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

        Buldan ayrıca, "Altılı masanın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim" iddiasında bulundu.

        KANDİL'DE GELEN TALİMAT VE EKREM İMAMOĞLU'NA SAHİP ÇIKIN MESAJI
        PKK elebaşları geçtiğimiz haafta HDP 'yi talimat yağmuruna tuttu!

        Terör elebaşlarından Mustafa Karasu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kast ederek HDP'ye talimat verdi. Karasu, "Ona yapılan HDP'ye yapılmıştır. AKP ve MHP'yi yenmeliyiz yoksa bizi yok edecekler" dedi.

        Daha sonra bir diğer terörist başı Cemil Bayık HDP'ye 'ittifakı güçlendirin' talimatı verdi.

        Bayık, "HDP'nin bundan sonra da ittifakını güçlendirmesi gerekiyor. Emek ve Özgürlük ittifakını güçlendirerek ilerleyin" sözleri dikkat çekti.

        Biliyorsunuz HDP 6'lı masanın aday belirleyememe sürecinden sıkılmış, kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamışlardı.


        Bayık'ın bu sözlerinin ardından HDP'nin aday kararını Kandil'den gelen talimat doğrultusunda aldığı anlaşılıyor.

        PEKİ CEMİL BAYIK'IN BAHSETTİĞİ İTTİFAKTA KİMLER VAR?
        İttifak; Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşuyor.

        Söz konusu ittifakın geçtiğimiz gün yaptığı mitingde Ekrem İmamoğlu vurgusu yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

            İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVAYA VURGU

            "Bu ittifakı genişleterek geleceğin inşasının merkezi gücü haline getireceğiz" diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise konuşmasında, mitinglere İstanbul'da başlamalarının nedenini aktarırken İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davaya gönderme yaptı:

            "Neden İstanbul'dan başladık? Çünkü bu zulüm ve yıkım iktidarı İstanbul'u faşizmin üssü yapmak istiyor. Türkiye'ye giydirmek istedikleri rejimi burada pişirmek istiyorlar ama biz dedik ki 'Hayır, İstanbul faşizme karşı dimdik duracak ve bunu gösterecek'. İşte gösteriyoruz hep birlikte."

            EMEP lideri Ercüment Akdeniz de konuşmasında bu davaya değindi:

            "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, bu kentin, Türkiye'nin en büyük şehrinin seçme ve seçilme iradesine darbe vurdukları zaman tereddütsüz oraya gittik. Dedik ki 'HDP'li belediyelere uygulanan kayyum neyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne uygulanan operasyon da aynı şeydir.

            "Ama sizler de Saraçhane'den buraya geleceksiniz. Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan İstanbul bu kuşatmayı kıramaz. Diyarbakır'ı yanına almadan İstanbul bu ablukayı dağıtamaz. Gelin birleşelim, bu ülkeyi birlikte özgürleştirelim."

            "İMAMOĞLU'NA YAPILAN HDP'YE YAPILMIŞTIR"
            Bayık'ın Emek ve Özgürlük İttifakı çağrısı, sözü edilen ittifakın mitinginde İmamoğlu vurgusu ve Mustafa Karasu'nun "İmamoğlu'na yapılan HDP'ye yapılmıştır" açıklaması Kandil ve HDP'nin İmamoğlu'na açık destek vereceğini gösteriyor.

            Örgütün sözde yayın organına konuşan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması ve ceza alması ile ilgili, "İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş ya ahmak diyebilir.

            Ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na niye yapılıyorsa HDP'ye yapılan odur." dedi.

            İBB'DEKİ TERÖRİSTLER İŞİN PARÇASI MIYDI?
            HDP her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasında kendilerinin büyük rol oynadığını söylüyor.

            İBB'ye yerleştirilen teröristler de bunun en net örneği. Peki bu alışverişin sonucu adaylıkla sonuçlanır mı?

                6'LI MASADA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ISRARI SÜRÜYOR
                6'lı masada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan tek isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

                Akşener'in adayı ise tıpkı HDP ve Kandil gibi Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu için büyük ortağının arkasından operasyonlar bile çekti.

                Seçim tarihinin belirlendiği bugünlerde Akşener de Emek ve Özgürlük ittifakına göz kırpar mı? Yapılan açıklamalara ve yaşananlara bakılırsa muhalefetteki adaylık kavgası daha da alevlenecek...

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                Haberler Güncel Kandil talimat verdi HDP'li Pervin Buldan harekete geçti: Altılı masa bizim adayımıza oy versin
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