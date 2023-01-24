Fondaş bile umudu kesti! İsmail Saymaz'dan CHP'ye Merdan Yanardağ'dan 6'lı masaya peş peşe salvolar!

Muhalefetin birbiriyle kavgası yandaşlarını bile çileden çıkardı.
Takvim.com.tr'nin detaylarıyla yazdığı Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu kavgası Halk TV'de İsmail Saymaz tarafından sert sözlerle eleştirilirken 6'lı masanın aday çıkaramaması Tele 1'den Merdan Yanardağ'ın tepkisine sebep oldu.
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler yaklaşırken CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı henüz belli değilken bir de Ahmet Davutoğlu'nun bizim seçtireceğimiz cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz çıkar tekrar seçime gideriz şeklindeki sözleri masadan iyice umudu kesti.
MERDAN YANARDAĞ'DAN 6'LIYA: HAKKINIZ YOK
Merdan Yanardağ CHP tarafından fonlandığı bilinen TELE 1'de yaptığı açıklamada şu sözlerle 6'lı masayı eleştirdi:
"Bir adaylık tartışmasının yapıldığı bir ortama girildiği düşünülürse AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda bir toparlanma Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var. Bütün umutlarını 6'lı masaya bağlamış seçmenlerde giderek belirginleşmeye başlayan moral bozukluğu var. Bunu yaratmaya kimsenin hakkı yok."
ASIL BOMBA İSMAİL SAYMAZ'DAN: CHP'NİN ARTIK İSTANBUL'DA KAZANMASI ZOR
Asıl bombayı ise CHP ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun dizayn ettiği Halk TV'de patladı.
Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu kavgasına dikkat çeken İsmail Saymaz, CHP'nin artık İstanbul'da seçim kazanmasının zor olduğunu söyledi.
Saymaz şu ifadeleri kullandı;
"Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur."
CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SÖZLERİ VE İMAMOĞLU-KAFTANCIOĞLU KAVGASI
CHP'nin İYİ Parti ile açık HDP ile gizli ittifak yaparak kazandıkları yerel seçimlere gönderme yapan Canan Kaftancıoğlu hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdıracak bir çıkış yaptı.
Dün CHP Hamburg Birliği "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuşan Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia ederek "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler." ifadelerini kullandı.