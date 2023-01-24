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    • 24.01.2023 10:14
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    • 24.01.2023 10:14
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    Fondaş bile umudu kesti! İsmail Saymaz'dan CHP'ye Merdan Yanardağ'dan 6'lı masaya peş peşe salvolar!

    CHP'nin ve 6'lı masanın içine düştüğü kriz ortamı yandaşlarını bile çileden çıkardı. Tele 1'de Merdan Yanardağ 6'lı masayı sert sözlerle eleştirirken Halk TV'de ise İsmail Saymaz CHP'nin İstanbul'da yaşadığı kavga üzerinden bombardıma başladı. İsmail Saymaz, "Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Fondaş bile umudu kesti!

    Muhalefetin birbiriyle kavgası yandaşlarını bile çileden çıkardı.

    Takvim.com.tr'nin detaylarıyla yazdığı Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu kavgası Halk TV'de İsmail Saymaz tarafından sert sözlerle eleştirilirken 6'lı masanın aday çıkaramaması Tele 1'den Merdan Yanardağ'ın tepkisine sebep oldu.

    14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler yaklaşırken CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının adayı henüz belli değilken bir de Ahmet Davutoğlu'nun bizim seçtireceğimiz cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz çıkar tekrar seçime gideriz şeklindeki sözleri masadan iyice umudu kesti.

    MERDAN YANARDAĞ'DAN 6'LIYA: HAKKINIZ YOK
    Merdan Yanardağ CHP tarafından fonlandığı bilinen TELE 1'de yaptığı açıklamada şu sözlerle 6'lı masayı eleştirdi:

    "Bir adaylık tartışmasının yapıldığı bir ortama girildiği düşünülürse AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda bir toparlanma Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var. Bütün umutlarını 6'lı masaya bağlamış seçmenlerde giderek belirginleşmeye başlayan moral bozukluğu var. Bunu yaratmaya kimsenin hakkı yok."

    ASIL BOMBA İSMAİL SAYMAZ'DAN: CHP'NİN ARTIK İSTANBUL'DA KAZANMASI ZOR
    Asıl bombayı ise CHP ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun dizayn ettiği Halk TV'de patladı.

    Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu kavgasına dikkat çeken İsmail Saymaz, CHP'nin artık İstanbul'da seçim kazanmasının zor olduğunu söyledi.

    Saymaz şu ifadeleri kullandı;
    "Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur."

    CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN SÖZLERİ VE İMAMOĞLU-KAFTANCIOĞLU KAVGASI
    CHP'nin İYİ Parti ile açık HDP ile gizli ittifak yaparak kazandıkları yerel seçimlere gönderme yapan Canan Kaftancıoğlu hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdıracak bir çıkış yaptı.

    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ve Akşener'e salvo

    Dün CHP Hamburg Birliği "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuşan Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia ederek "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler." ifadelerini kullandı.

        "İSTANBUL SEÇİMLERİNİN MİMARI KILIÇDAROĞLU'DUR"
        Kaftancıoğlu şunları söyledi;

        "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O hak teslimini yapmak zorundayım. Biz Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğim sürecinde inanarak gereken katkıyı hep birlikte sizin de sayenizde verebildiysek ne mutlu."

        İYİ PARTİ VE AKŞENER'İN İDDİASI FARKLI!
        İYİ Parti ve Meral Akşener ise Canan Kaftancıoğlu'nun çıkışının aksini iddia ediyor. Öyle ki Akşener 'Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek eleştirildiğinde sert bir yanıt vermiş ve Ekrem İmamoğlu'nun kendilerinin adayı olduğunu ve seçtirdiklerini söylemişti.

        Akşener şunları söylemişti,
        "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız! CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumluluğu hepimize ait... "

        YAVUZAĞIRALİOĞLU: "İSTANBUL VE ANKARA AKŞENER'İN PROJESİDİR"
        Konuya ilişkin İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ve İmamoğlu ile Yavaş'ın Akşener'in çabası ile seçildiğini iddia etmişti.

        Ağıralioğlu, "Ankara'da Mansur beyle İstanbul'da özellikle ikinci seçimde Millet İttifakı olarak beraberliğimizin bir sonucu var. Evet bizim partimizin adayları olmayabilirler, CHP'nin belediye başkanlarıdır ama ortak bir iradenin başarıya ulaşmasıyla bu belediyeler kazanılmıştır. Bugün de kazanacak aday vurgusuyla halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili değerlendirmeler neden iç işlerine karışmak olarak değerlendirilsin. Şunu da tekrar belirtmek isterim İstanbul ve Ankara'da kazanılan proje bizim projemizdir. Tamam sonrasında Kemal Bey alicenaplık yaptı ama bu projeyi ortaya atan başından sonuna kadar başarılı olacağına inanan Genel Başkanımız Meral Akşener'dir. Bu teklifi CHP kabul etmiş ve birlikte kazanılmış bir seçim vardı." dedi.

        KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU AMA KAZANAMADI
        Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan aday olduğuna ve kazanamadığını belirten Ağıralioğlu şunları söylemişti;

        "Bugün de Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkılıyor, Meral hanım olayı duyar duymaz milletin iradesine sahip çıkıyorsa burada milletin iradesine yönelik fikirleri iç işlerine karışmak olarak nitelememek lazım. Akşener bir kazanma iradesi ortaya koydu, bu isimler kazandı. Kemal Bey de İstanbul'a aday olmuştu o gün kazanamamıştı."

        İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ SEÇİMİ AKŞENER KAZANDI | VİDEO İZLE

        İMAMOĞLU KAFTANCIOĞLU ARASINDA 'APTAL-ŞİZOFREN' KAVGASI
        Öte yandan Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında da büyük bir kavga yaşanıyor. Kavgayı Takvim.com.tr tüm detaylarıyla yazmıştı.

        Kaftancıoğlu, 2023 yolunda kendisinden destek isteyen İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır hakaretler savurdu.

        Bunun üzerine celallenen Ekrem İmamoğlu'nun CHP il binasına gidip Kaftancıoğlu'nun odasını basmasına kadar uzanan olayda asıl kapışma telefonda oldu.

        CANAN HAKARET ETTİ, KUZEN UFUK İNAN TEK TEK İMAMOĞLU'NA YETİŞTİRDİ
        Kuzeni Ufuk İnan'ın "Kaftancıoğlu sizin için 'aptal', "müteahhit kafalı' ve 'şizofren' diyor" diyerek haber vermesi üzerine İmamoğlu hemen telefona sarılıp Kaftancıoğlu'na "Sen benim arkamdan nasıl böyle konuşursun" diyerek bağırıp çağırmaya başladı.

        Daha sonrasında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı giden İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu'nun odasına daldı. Kaftancıoğlu'nu odasında göremeyen İmamoğlu, ortalık yerde saydırdı.

        Krizi gözler önüne seren ise Ekrem İmamoğlu'nun hal ve hareketleri oldu...

        CHP'li İBB Başkanı konuya ilişkin sorulan soruya şekilden şekle girerek "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" sözleriyle yanıt verdi.



            TOKALAŞMAYA TENEZZÜL BİLE ETMEDİ
            Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosunun işlendiği süreçte de ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etmiş, İmamoğlu, 6'lı masa liderlerinin ve CHP'lilerin olduğu sahnede Canan Kaftancıoğlu ile tokalaşmaya tenezzül bile etmememişti.

            CHP içerisindeki kavga somut verilerle ortaya dökülürken okların gösterdiği bir numaralı isim Canan Kaftancıoğlu ise inkar politikası izliyor.

            TAKVİM.COM.TR YAZDI, CHP'Lİ KAYNAKLAR DOĞRULADI
            Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgasını CHP'li kaynaklar da doğrulamıştı.

            Söz konusu CHP'li isimler, takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu - Canan Kaftancıoğlu krizini doğruladı ve gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktardı.

            Bilindiği üzere İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayarak adaylık yönünde adımlar atıyor. Münakaşa ettiği Canan Kaftancıoğlu ise açık bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.



            Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'deki kaosun merkezi olan İstanbul'da gerilimi yükseltecek bir adım daha atıldı.

            KAFTANCIOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NUN KUZENİ VE 'EKREMCİ' İSİMLERE OPERASYON
            Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde hakaretler savurduğu Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ufuk İnan, Gökmen Güneş ve Eser Şenay'ı pasifize etti.


                Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve kuzeni Ufuk İnan

                Bilindiği üzere Ufuk İnan, Ekrem İmamoğlu'nun kuzeni...

                İnan aynı zamanda İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri. Canan Kaftancıoğlu'nun ettiği hakaretleri kuzeni Ekrem İmamoğlu'na birinci ağızdan iletmişti.

                Kaftancıoğlu o dönem İnan'ı yanına çağırarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Söyle ona işine baksın. Belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" ifadelerini de kullanmıştı.



                Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'nun kuzeninin sesini kesip CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki 'Ekremci isimlere el çektirmesi krizi gözler önüne sererken, 'Aptal - şizofren' kavgasını da bir kez daha kanıtlamış oldu.
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                Haberler Güncel Fondaş bile umudu kesti! İsmail Saymaz'dan CHP'ye Merdan Yanardağ'dan 6'lı masaya peş peşe salvolar!
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