Fondaş bile umudu kesti! İsmail Saymaz'dan CHP'ye Merdan Yanardağ'dan 6'lı masaya peş peşe salvolar!

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİN MİMARI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kaftancıoğlu şunları söyledi;

"Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye'de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O hak teslimini yapmak zorundayım. Biz Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun bu söylediğim sürecinde inanarak gereken katkıyı hep birlikte sizin de sayenizde verebildiysek ne mutlu."

İYİ PARTİ VE AKŞENER'İN İDDİASI FARKLI!

İYİ Parti ve Meral Akşener ise Canan Kaftancıoğlu'nun çıkışının aksini iddia ediyor. Öyle ki Akşener 'Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek eleştirildiğinde sert bir yanıt vermiş ve Ekrem İmamoğlu'nun kendilerinin adayı olduğunu ve seçtirdiklerini söylemişti.

Akşener şunları söylemişti,

"Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız! CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumluluğu hepimize ait... "

YAVUZAĞIRALİOĞLU: "İSTANBUL VE ANKARA AKŞENER'İN PROJESİDİR"

Konuya ilişkin İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ve İmamoğlu ile Yavaş'ın Akşener'in çabası ile seçildiğini iddia etmişti.

Ağıralioğlu, "Ankara'da Mansur beyle İstanbul'da özellikle ikinci seçimde Millet İttifakı olarak beraberliğimizin bir sonucu var. Evet bizim partimizin adayları olmayabilirler, CHP'nin belediye başkanlarıdır ama ortak bir iradenin başarıya ulaşmasıyla bu belediyeler kazanılmıştır. Bugün de kazanacak aday vurgusuyla halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili değerlendirmeler neden iç işlerine karışmak olarak değerlendirilsin. Şunu da tekrar belirtmek isterim İstanbul ve Ankara'da kazanılan proje bizim projemizdir. Tamam sonrasında Kemal Bey alicenaplık yaptı ama bu projeyi ortaya atan başından sonuna kadar başarılı olacağına inanan Genel Başkanımız Meral Akşener'dir. Bu teklifi CHP kabul etmiş ve birlikte kazanılmış bir seçim vardı." dedi.