Yerel seçimlerdeki ittifak, bakanlık ve özerklik vaadi boşuna değilmiş! CHP'den malumun ilamı: "HDP bizim içimizden çıkmış bir parti"

Türkiye'nin seçim sath-ı mailini girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada sular durulmuyor.
9 kez bir araya gelen masa üyeleri bu süreçte tek bir isim bile belirleyemezken 10. toplantı sonunda adayın tespiti ve istişarelere başlama kararı alabildi. 10 toplantıdır aday çıkaramayan masanın içerisine düştüğü derin kaos böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.
BÖLÜCÜLER BÖLÜNDÜ: HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK
Bir yandan da masanın gölge ortağı HDP'den flaş bir çıkış geldi. Terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaşın 6'lı masaya yaptığı "Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur" uyarısının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurarak Demirtaş'ın aksi bir tutum sergiledi.
Buldan, "Biz Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız" dedi.
"HDP, CHP İÇERİSİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR"
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP'den HDP ile olan kirli işbirliğini gözler önüne seren bir çıkış geldi.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı programda HDP seçmeninin AK Parti'ye yakın olmadığını belirterek "HDP, CHP'nin içerisinden çıkmış bir partidir" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu bu sözler sonrası Atıcı'ya "Hocam bu manşet olur" diyerek karşılık verdi.