Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.01.2023 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2023 23:20
    ABONE OL

    Yerel seçimlerdeki ittifak, bakanlık ve özerklik vaadi boşuna değilmiş! CHP'den malumun ilamı: "HDP bizim içimizden çıkmış bir parti"

    Yerel seçimlerde yapılan kirli ittifak, HDP'ye verilen 'Bakanlık' vaadi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'özerklik' söylemi... Türkiye eksen kayması yaşanan CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ollan yakınlaşmasına günden güne şahit oluyor. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözlerinin etkisi hala sürerken CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'dan bomba etkisi yapacak bir itiraf geldi. Atıcı, "HDP, CHP'nin içerisinden çıkmış bir partidir" dedi. Takvim.com.tr, CHP - HDP arasındaki kirli birlikteliğin dosyasını açtı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDP, CHP’nin içerisinden çıkmış bir parti

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailini girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği masada sular durulmuyor.

    "HDP, CHP'nin içerisinden çıkmış bir parti"

    9 kez bir araya gelen masa üyeleri bu süreçte tek bir isim bile belirleyemezken 10. toplantı sonunda adayın tespiti ve istişarelere başlama kararı alabildi. 10 toplantıdır aday çıkaramayan masanın içerisine düştüğü derin kaos böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.


    BÖLÜCÜLER BÖLÜNDÜ: HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK
    Bir yandan da masanın gölge ortağı HDP'den flaş bir çıkış geldi. Terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaşın 6'lı masaya yaptığı "Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur" uyarısının ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurarak Demirtaş'ın aksi bir tutum sergiledi.

    Buldan, "Biz Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız" dedi.



    "HDP, CHP İÇERİSİNDEN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR"
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP'den HDP ile olan kirli işbirliğini gözler önüne seren bir çıkış geldi.

    CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı programda HDP seçmeninin AK Parti'ye yakın olmadığını belirterek "HDP, CHP'nin içerisinden çıkmış bir partidir" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu bu sözler sonrası Atıcı'ya "Hocam bu manşet olur" diyerek karşılık verdi.



        Bu yaşananlar 2019 yerel seçimlerinde CHP ve HDPKK arasında yapılan kirli ittifakı da akıllara getirdi.

        YEREL SEÇİMLERDE YAPILAN KİRLİ İTTİFAK
        HDP'li Sezai Temelli o dönem İstanbul ve Ankara'da ittifak yapıldığını doğrulamış, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na üst perdeden göz dağı vermişti.



        Temelli, "Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir" demişti.



        CHP'DEN HDP'YE BAKANLIK VAADİ
        CHP - HDP yakınlaşması sadece yerel seçimlerde yapılan kirli ittifakla değil, CHP'nin vites yükseltip HDP'ye Bakanlık vadetmesiyle gözler önüne serilmişti.

        CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı. Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.

        CHP'Lİ NEVAF BİLEK'TEN BÖLÜCÜ SÖZLER: TÜRKİYE KÜRDİSTAN'I
        CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.

            "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
            CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı;

            "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir"

            CHP'Lİ KARAYALÇIN: HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR
            HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan gelmiş, Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" demişti.

            KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI NUŞİREVAN ELÇİ'DEN 'ÖZERKLİK' İTİRAFI
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini kuvvetlendirmek için eski Şırnak Barosu Başkanı terör destekçisi Nuşirevan Elçi'yi partiye katmıştı.

            Daha önce terör örgütü PKK'ya ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek paylaşımları ortaya çıkan Nuşirevan Elçi bu kez 'özerklik' itirafı yaptı.

            CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a Kürtçe bir röportaj veren Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerkliğin de olduğunu itiraf etti. "Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." diyen Elçi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' lafından rahatsız olmadığını da söyledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Manavgat küllerinden doğdu!
            Haberler Güncel Yerel seçimlerdeki ittifak, bakanlık ve özerklik vaadi boşuna değilmiş! CHP'den malumun ilamı: "HDP bizim içimizden çıkmış bir parti"
                SON DAKİKA