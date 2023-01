6'lı masada her gün yeni kaos! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ortalığı karıştırdı... Kavga daha başlamadı

KAVGA DAHA BAŞLAMADI

Masada kaos yaşanırken usta kalemler kavganın henüz başlamadığını asıl kavganın milletvekilliği listelerinde yaşanacağına dikkat çekti.

Sabah Yazarı Mahmut Övür, "Altılı masa son viraja 7 kaptanla giriyor ve viraj mayınlarla dolu. O mayınlardan birinin patlamayacağını kim söyleyebilir?" ifadeleriyle masayı bekleyen felaketi işaret eti.

Mehmet Barlas ise, "Bu masanın etrafındaki tartışma hiç bitmeyecek. 6'lı masayı kurmakla övünen Kılıçdaroğlu, başına çok büyük bela aldı ama henüz bunun farkında değil. Kamuoyu 6'lı masada bir kavga var zannediyor. Bence bu kavga henüz başlamadı." ifadelerini kullandı.

"Altılı masa içinde bir değil birden fazla kavga var ve kavga giderek derinleşiyor. Daha aday bile belirleyemeden Ahmet Davutoğlu "imza", Ali Babacan da "anadil ve kimlik" çıkışıyla masayı derinden sarstı, sarsıyor...

Üstelik bu iki parti de masanın bindelik partileri... Kavgayı yüksek perdeden başlatan GP Genel Başkanı Davutoğlu çok iddialı konuşmuştu:

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek, 6 genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak."

Masanın diğer partileri arka planda paylaşılan bu gerçeği düzeltmeye, üstünü örtmeye kalksalar da iş işten geçmişti. Davutoğlu gelecekte Türkiye'nin karşılaşacağı açık bir gerçeği birkaç cümlede özetlemişti.

İKİLİ-ÜÇLÜ KOALİSYON GÜNLERİNİ BİLE ARATACAK NİTELİKTE.

Yüzde 50 artı birle seçilecek cumhurbaşkanı, Davutoğlu'na göre, "mutlak yetki sahibi olmayacak"tı. İmza yetkisi altılı masayı oluşturan genel başkanlarda olacaktı. Bu zaman zaman seslendirildi ama ilk kez masadaki bir siyasi aktör tarafından açıkça söylenmesi ciddi bir kırılma yarattı. Seçilmiş cumhurbaşkanı, bugüne kadar tanık olmadığımız bir biçimde parti genel başkanlarından oluşan bir "konsey"in emrinde olacaktı.

Böylece dünyada hiçbir sorunu çözmeyen BM Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi gibi 6'lı masadaki parti genel başkanları da "veto" haklarını kullanarak ülkeyi çözümsüzlüğe mahkûm edecekti. İnanılır gibi değil ama bu da topluma demokrasinin gereği ve "konsensüs" olarak sunuluyor.

Doğrusu bu tablo, geçmişte ülkenin çok çektiği ikili-üçlü koalisyon günlerini bile aratacak nitelikte.

İkinci sarsıcı çıkış bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. O da siyasi yolculuğunda bir varlık gösteremediği için, Ahmet Türk'ün bile itiraz etmediği ve geride kalan "Türk Milleti" tartışmasını yeniden açarak prim yapmaya çalışıyor. HDP'den umduğunu bulabilir mi bilemem ama bu çıkışıyla masaya ikinci bir bomba koyduğu çok açık.

İyi Partili Ümit Özlale, partisinin görüşünü çok açık dile getirdi:

"DEVA Partisi Sözcüsü'nün açıklamaları canımızı sıktı. 'HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak' dedi. İyi Parti o masada olduğu sürece dikkate alınmayacaktır. HDP'yi davet etmek istiyorsanız İyi Parti orada olmayacak."

Herhalde Babacan, HDP'nin kapatılma ihtimali nedeniyle oylarının kendi partisine akacağı veya "hülle" partisi olma hesabı yapıyor. Oysa HDP kapatılsa da iki partiyi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Sol Yeşiller Partisi'ni yedekte tutuyor. Ayrıca altılı masanın da kendisine mahkûm olduğunu biliyor. Çünkü HDP olmadan altılı masanın seçim kazanma ihtimali yok. Bu yüzden HDP, kamuoyu önünde masayla istediği gibi oynuyor. Ama arka planda özellikle de cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili pazarlık mı yapıyor yoksa masayı sabote etmek için mi uğraşıyor belli değil fakat şunun belli olduğu söyleniyor: Milletvekili seçiminde yakaladığı bu fırsatı kapatılsa bile başka bir parti için kullanmayacak.

Altılı masa son viraja 7 kaptanla giriyor ve viraj mayınlarla dolu. O mayınlardan birinin patlamayacağını kim söyleyebilir?

"7 KOLLU CANAVAR"

Mehmet Barlas'ın yazısı ise şu şekilde;

"6'lı masanın altından adeta 7 kollu bir canavar çıktı. Canavarın kolları rakibiyle değil birbiriyle mücadele ediyor.

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, 6'lı masanın taraflarını birbirine katıyor. HDP, her açıklamasında İyi Parti'yi hedef alıyor. İyi Partililerin hedefinde de HDP var. Ama birbirine düşman bu iki parti, İmamoğlu konusunda birleşebiliyor.

CHP'ye gelince... Atatürk'ün başta bağımsızlık olmak üzere ilke ve hedeflerini benimsediğini iddia eden CHP'nin, HDP'nin oyuncağı haline gelmesi gerçekten trajik bir durum.

Bu kargaşaya göre 6'lı masanın etkisiz elemanları popülerlik yarışına girdi. Mesela Ali Babacan "HDP'ye ve PKK'ya yaranmak için" Anayasa'nın "Türklük" tanımını değiştirmeyi kafaya takmış durumda. HDP de DEVA Partisi'ne karşı boş değil. Bu iki partinin seçim ittifakı yapması an meselesi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gündemi ise daha farklı. Kurulduğu günden bu yana anketlerde yüzde 1'in üzerine çıkamayan Davutoğlu, yaptığı şaşırtan açıklamalarda "Cumhurbaşkanı bana sormadan adım atamayacak" diyor. Halkın yüzde 50+1 oyunu alan cumhurbaşkanı, sadece Davutoğlu'na değil masanın diğer 5 üyesine sormadan adım atamayacak.

Bir de tabii masanın görünmeyen üyeleri var. HDP ve FETÖ gibi... Sürekli olarak 6'lı masaya "ittifak" çağrıları yapan ve Millet İttifakı'na desteğini açıklamaktan çekinmeyen PKK elebaşı Duran Kalkan'ı da unutmamak lazım. Masanın cumhurbaşkanı adayı kazandığı takdirde her adımında Duran Kalkan'a da soracak mı acaba?



MİLLET BU OYUNU BOZAR

Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle: "Ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek. Bir davula 6 tokmak vuracak. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle yağma. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar."

Görünen o ki 6'lı masada cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda asla bir uzlaşı sağlanamayacak. Sadece cumhurbaşkanlığı meselesi olsa iyi. Asıl kavga milletvekilliği listelerinde yaşanacak. DEVA ile HDP ittifak kurdu diyelim. Yüzde 1'in altındaki Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti, Meclis'te grup kurmak için 20 milletvekili isterse ne olacak? Milletvekilliği tartışması aşılmadan bakanlık meselesi gündeme gelecek. Ardından bürokrasideki kadrolaşma...

Bu masanın etrafındaki tartışma hiç bitmeyecek. 6'lı masayı kurmakla övünen Kılıçdaroğlu, başına çok büyük bela aldı ama henüz bunun farkında değil. Kamuoyu 6'lı masada bir kavga var zannediyor. Bence bu kavga henüz başlamadı."