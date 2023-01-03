İYİ Parti ve DEVA Partisi birbirine girdi! Ali Babacan'dan Meral Akşener'in sözcüsüne: "Art niyetli..."

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masadaki kavgaların ardı arkası kesilmiyor.
Hakkında "Doğu'da pazarlık yaptı. HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" iddiaları çıkan Ali Babacan, önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" dedi, ardından açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini duyurdu.
Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Takvim.com.tr Babacan'ın bu adımlarıyla yürüttüğü sürecin detaylarını "MEYDAN OKUMA" manşetiyle okurlarına duyurmuş, İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceğini sormuştu.
Babacan'ın açıklamalarıyla eşgüdümlü olarak İYİ Parti'den beklenen tepki geldi.
DEVA Partisi ile tek ortak yanlarının masada bulunmaları olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği Cumhuriyet değerleri, anayasanın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konuda bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Takvim.com.tr, İYİ Parti'nin 66. madde kartını açan DEVA Partisi'ne verdiği tepkiyi "SIXS FIGT CLUB" manşetiyle okurlarına aktardı.