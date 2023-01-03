İYİ Parti ve DEVA Partisi birbirine girdi! Ali Babacan'dan Meral Akşener'in sözcüsüne: "Art niyetli..."



Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Takvim.com.tr Babacan'ın bu adımlarıyla yürüttüğü sürecin detaylarını "MEYDAN OKUMA" manşetiyle okurlarına duyurmuş, İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceğini sormuştu.