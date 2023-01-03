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    • Güncel
    • 03.01.2023 21:58
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    • 03.01.2023 22:00
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    İYİ Parti ve DEVA Partisi birbirine girdi! Ali Babacan'dan Meral Akşener'in sözcüsüne: "Art niyetli..."

    Hakkında "HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" iddiaları çıkan Ali Babacan, vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini duyurmuştu. Babacan'ın bu adımına İYİ Parti'den tepki gecikmemiş, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "DEVA ile tek ortak yanımız masada oturmamız. Anayasanın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir" ifadelerini kullandı. İYİ Parti tarafından tefe konulan Ali Babacan'dan ise bomba bir çıkış geldi. Babacan, "Bugün baktım ki bazı art niyetli yorum yapanlar 'İlk 4'le ilgili' diyor. Öyle bir şey yok" açıklamasını yaparak İYİ Parti'yi yaylım ateşine tuttu. Takvim.com.tr, DEVA ve İYİ Parti arasında cereyan eden süreci sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti ve DEVA birbirine girdi!

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masadaki kavgaların ardı arkası kesilmiyor.

    Hakkında "Doğu'da pazarlık yaptı. HDP kapatılırsa HDP'liler DEVA'dan seçime girecek" iddiaları çıkan Ali Babacan, önce "HDP ile yakın diyaloğumuz var" dedi, ardından açıkladığı eylem planında vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini duyurdu.


    Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Takvim.com.tr Babacan'ın bu adımlarıyla yürüttüğü sürecin detaylarını "MEYDAN OKUMA" manşetiyle okurlarına duyurmuş, İYİ Parti'nin bu duruma ne tepki vereceğini sormuştu.

    Babacan'ın açıklamalarıyla eşgüdümlü olarak İYİ Parti'den beklenen tepki geldi.

    DEVA Partisi ile tek ortak yanlarının masada bulunmaları olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti olarak Türkiye'nin güvenliği, birliği Cumhuriyet değerleri, anayasanın ilk 4 maddesi gibi pek çok konuda görüşlerimiz açık ve nettir. Bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık bir konuda bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

    Takvim.com.tr, İYİ Parti'nin 66. madde kartını açan DEVA Partisi'ne verdiği tepkiyi "SIXS FIGT CLUB" manşetiyle okurlarına aktardı.



        BABACAN'DAN İYİ PARTİ'YE YAYLIM ATEŞİ
        Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında İYİ Parti tarafından tefe konulan Ali Babacan'dan bomba bir çıkış geldi.

        Açıkladıkları eylem planının anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili olmadığını belirtip İYİ Parti'ye tepki gösteren Babacan, "Bugün baktım ki bazı art niyetli yorum yapanlar 'İlk 4'le ilgili' diyor. Öyle bir şey yok. İlk 4'le ilgili en ufak bir değişiklik önerimiz yok. Gündemimizde de değil. Başka maddeler gündemimizde. 66 var, 42 var... Çok geniş bir çalışma 354 tane madde var" ifadelerini kullandı.


        Fotoğrafta: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

        İYİ Partili Kürşad Zorlu'nun 'Anayasanın ilk 4 maddesi' vurgulu açıklamalarını 'art niyetli' olarak yorumlayan Babacan'ın bu sözleri masada DEVA ve İYİ Parti arasından gergin olan ipleri tümüyle koparma noktasına getirecek cinsten.

        "AKŞENER DAVUTOĞLU VE BABACAN'DAN RAHATSIZ"
        Bu noktada bir detay tüm dikkatleri üzerine topladı. Geride bıraktığımız günlerde takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e konuşan eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın masadaki varlığından rahatsız olduğunu söylemişti.
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            Haberler Güncel İYİ Parti ve DEVA Partisi birbirine girdi! Ali Babacan'dan Meral Akşener'in sözcüsüne: "Art niyetli..."
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