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    • 11.01.2023 21:37
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    6'lı masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan kaos itirafı! "Bizim dediğimizi yapmazsa kriz çıkar erken seçim olur"

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine adım adım yaklaşılırken, 6'lı masada her geçen gün yeni bir kaos çıkıyor. 10 kez toplanan 6'lı masa henüz adayını belirleyemezken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Genel başkanların her stratejik kararda imza yetkisi olacak" açıklaması deprem etkisi yaratmıştı. İsmail Saymaz, Nevşin Mengü gibi muhalifler bile sistemin saçmalığına dikkat çekerken, Davutoğlu'ndan bu kez yeni bir bomba daha geldi. Habertürk yayınına katılan Davutoğlu, "Ortak aday bizi dinlemezse kriz çıkar, erken seçime gidilir" diyerek adeta ülkeyi sistemsizliğe ve kaosa sürükleyeceklerini itiraf etti. Davutoğlu ayrıca 6'lı masada bakanlık pazarlığı yapıldığını da söyledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lı masanın küçük ortağı Davutoğlu’ndan kaos itirafı

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan 6'lı masa geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplandı. Yaklaşık 9,5 saat süren toplantı sonucu 6'lı masa yine adayını belirleyemezken, 30 Ocak tarihine vurgu yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masanın ortak adayı olarak seçime çıkabilmek için tüm şartları zorlasa da henüz İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurduğu barajı yıkamadı.

    6'LIDAN KAOS SİSTEMİ
    Masada aday belirlenmesiyle ilgili kaos sürerken, bir yandan da Türkiye'yi içine çekmeye çalıştıkları sistemle ilgili adeta itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarla adeta 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Davutoğlu, masada bulunan tüm partilerin eşit karar verme hakkına sahip olduğunu ve seçtikleri cumhurbaşkanının alacağı stratejik kararlarda 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisi olacağını söyledi.

    6'lı masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan: Bizi dinlemezse kriz çıkar...

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    Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu sözlerinin devamında cumhurbaşkanının yapacağı atamalara da müdahale edeceklerini açıklarken, "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu" dedi.

    Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı masada bakanlık pazarlığı itirafı!

    MUHALİFLER BİLE TEPKİ GÖSTERDİ
    Davutoğlu'nun bu açıklamaları muhalif isimleri bile çileden çıkardı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz ile Nevşin Mengü, Davutoğlu'nun anlattığı "kaos sistemi"ne büyük tepki gösterdi.

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    Saymaz, "Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir" derken; Nevşin Mengü ise "Kukla Cumhurbaşkanlığı" sistemiyle ilgili olarak "Altılı masa karışıklık yaratıyor. Yüzde 1 alan bir siyasi partinin genel başkanı nasıl yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacak? Demokrasiye aykırı, başka bir sistem bulmaları lazım" ifadelerini kullandı.

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        DAVUTOĞLU'NDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER: ÜLKE KAOSA GİRER
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün Habertürk yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yine bomba açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti. Böyle bir durumda ülkede kaos çıkacağını adeta itiraf eden Gelecek Partisi lideri, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, seçilecek cumhurbaşkanının adeta kukla olacağını olası bir anlaşmazlık durumunda ise ülkenin krize girerek tıpkı koalisyon dönemlerinde olduğu gibi erken seçime gitmek zorunda kalacağını itiraf etti.

        DAVUTOĞLU'NUN BOMBASI MUHALİFLERİ AYAKLANDIRDI
        Davutoğlu'nun tehditvari sözleri muhalifleri de ayaklandırdı. Sosyal medya üzerinden açıklamalara tepki gösteren muhalifler "Davutoğlu tehdit ediyor." , "Ahmet Davutoğlu emir eri arıyor" gibi paylaşımlarda bulundu.

        İşte o paylaşımlardan bazıları


        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da Davutoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Davutoğlu'nun sözlerini paylaşan Hamza Dağ, "Hayal ettikleri Türkiye'ye bakar mısınız? Bu sözler, 6'lı masanın, 6'lı dar zihniyetin bu ülkeye katacağı hiçbir katma değerinin olmadığının kanıtıdır, itirafıdır." dedi.

        6'LIDA BAKANLIK PAZARLIĞI
        Davutooğlu programda ayrıca 6'lı masada bakanlık pazarlığının yapıldığını da açıkladı. 6'lı masanın bakanlık anlaşması için "Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. 7 bakanlığı olacak, 8 bakanlığı olacak. Eşitlik 6'lı masanın almış olduğu sorumluktur" dedi.

        Geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Portakal da masada bakanlık pazarlığının döndüğünü ve partilerin istediği bakanlıkları tek tek açıklamıştı. Portakal, "CHP, "Ekonomi, Dışişleri, MEB ve Adalet"; İYİ Parti, "Sağlık, Aile, İçişleri ve Tarım"; DEVA, "Ekonomi, Adalet ve Dışişleri"; Gelecek Partisi, "Adalet, Dışişleri ve MEB"; Saadet, "Aile ve Tarım"; Demokrat Parti ise "Kültür ve Turizm" bakanlıklarını alabilmek için çekişiyor." demişti. Portakal ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını her partinin istediğini ve burada bir savaş olduğunu belirtmişti.

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