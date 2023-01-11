6'lı masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan kaos itirafı! "Bizim dediğimizi yapmazsa kriz çıkar erken seçim olur"

6'LIDAN KAOS SİSTEMİ

Masada aday belirlenmesiyle ilgili kaos sürerken, bir yandan da Türkiye'yi içine çekmeye çalıştıkları sistemle ilgili adeta itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarla adeta 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Davutoğlu, masada bulunan tüm partilerin eşit karar verme hakkına sahip olduğunu ve seçtikleri cumhurbaşkanının alacağı stratejik kararlarda 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisi olacağını söyledi.

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Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu sözlerinin devamında cumhurbaşkanının yapacağı atamalara da müdahale edeceklerini açıklarken, "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu" dedi.

MUHALİFLER BİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Davutoğlu'nun bu açıklamaları muhalif isimleri bile çileden çıkardı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz ile Nevşin Mengü, Davutoğlu'nun anlattığı "kaos sistemi"ne büyük tepki gösterdi.