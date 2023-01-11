6'lı masanın küçük ortağı Ahmet Davutoğlu'ndan kaos itirafı! "Bizim dediğimizi yapmazsa kriz çıkar erken seçim olur"

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan 6'lı masa geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplandı. Yaklaşık 9,5 saat süren toplantı sonucu 6'lı masa yine adayını belirleyemezken, 30 Ocak tarihine vurgu yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masanın ortak adayı olarak seçime çıkabilmek için tüm şartları zorlasa da henüz İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurduğu barajı yıkamadı.
6'LIDAN KAOS SİSTEMİ
Masada aday belirlenmesiyle ilgili kaos sürerken, bir yandan da Türkiye'yi içine çekmeye çalıştıkları sistemle ilgili adeta itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarla adeta 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Davutoğlu, masada bulunan tüm partilerin eşit karar verme hakkına sahip olduğunu ve seçtikleri cumhurbaşkanının alacağı stratejik kararlarda 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisi olacağını söyledi.
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Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu sözlerinin devamında cumhurbaşkanının yapacağı atamalara da müdahale edeceklerini açıklarken, "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu" dedi.
MUHALİFLER BİLE TEPKİ GÖSTERDİ
Davutoğlu'nun bu açıklamaları muhalif isimleri bile çileden çıkardı. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz ile Nevşin Mengü, Davutoğlu'nun anlattığı "kaos sistemi"ne büyük tepki gösterdi.
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Saymaz, "Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir" derken; Nevşin Mengü ise "Kukla Cumhurbaşkanlığı" sistemiyle ilgili olarak "Altılı masa karışıklık yaratıyor. Yüzde 1 alan bir siyasi partinin genel başkanı nasıl yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacak? Demokrasiye aykırı, başka bir sistem bulmaları lazım" ifadelerini kullandı.