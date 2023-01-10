Başkan Erdoğan'dan 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda önemli açıklamalar

Geçtiğimiz yıl esnaflarımızın kooperatifler vasıtasıyla kullandığı kredi 123,2 milyar lirayı bulmuştur. Bunun 90,5 milyar lirası faiz indirimli kredidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin bir ayağını da ilk iş yerim projesi oluşturmaktadır. 1 milyon altyapılı arsa kampanyamızdan en başta esnafların yararlanacağını düşünüyoruz.
Birlikte üreterek birlikte çalışarak ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak dinlenmek yok.
Geçtiğimiz dönemde sadece küresel krizlere karşı insanımızı korumakla kalmadık, ekonomi programımızı engelleri aşacak, daha büyük hedeflere yönelebilmemizi sağlayacak şekilde oluşturduk. Yatırım, istihdam, üretim, cari fazla ve ihracat ile ülkemizi büyüme esasına dayalı politikamızı kararlılıkla uyguladık. Milli gelirimizdeki döviz kurundaki aşırı yükselişten kaynaklanan nisbi yavaşlama yeniden yükselişe geçti. İstihdamda31,5 milyonla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. İhracat Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 36 milyar dolardan geldik. Nereden nereye...
Karadeniz gazından yeni petrol kuyularına kadar her alanda çok büyük atılım içindeyiz. Memur ve çalışanlara yüksek oranlı zamlarla refah kaybını telafi ediyoruz. Bu yıl uzun süredir emek verdiğimiz projelerin hayata geçtiğine şahit olacağız.
6'LI MASAYA ADAY TEPKİSİ
Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletin huzurundayız. Ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki seçimlerde adaylar çıkmıştı, yarışmış ve milletin seçimiyle sandıkta ipi göğüslemiştik. Karşımıza çıkabilen ya da çıkartılabilen aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim.
Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi, bir de gözükmeyen var 7. Bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet aday çıkarsınlar diye bekliyor. Herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır.