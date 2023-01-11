İYİ Parti masayı salladı! Hem Ahmet Davutoğlu'na hem Ali Babacan'a! Ümit Özlale'den olay çıkaracak sözler

BABACAN'A BOMBA: HOŞUMUZA GİDEN BİR ŞEY DEĞİL

İYİ Partili Ümit Özlale Ali Babacan'ın açıklamalarına yönelik "Bizim hoşumuza giden bir şey değil" ifadelerini kullarak DEVA Partisi ile masaya oturken Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin herhangi bir tasarrufla gelmediğini söyledi.

Özlale özetle şunları söyledi;

"Ben ortak çalışma grubu üyesiyim. 6 partinin temsilcileri ile hükümet programını birlikte oluşturuyoruz. Bu çalışma grubuna bütün partilerden metinler geliyor. Biz bu hükümet programını seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının eline vereceğiz ve yol haritası o hükümet programına göre izlenecek. O hükümet programının hiçbir yerinde hiçbir partiden bize anadille eğitimle ilgili bir talep gelmedi. DEVA Partisi'nde HDP'ye bir göz kırpma, resmin dışına itmeme durumu var. Fakat İYİ Parti'nin de kırmızı çizgileri var. HDP'yi davet etmek istiyorlarsa biz masada olmayız."

"HADDİNİ AŞTI"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak" sözleri hakkında da konuşan Özlale "Bir partinin sözcüsü çıkıp 'HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacaktır' demesi bana göre haddini aşmaktır" dedi.

Özlale, "İYİ Parti'nin tutumu bu konuda çok nettir. Siz 6'lı masa olarak HDP'yi davet etmek istiyorsanız İYİ Parti orada olamayacaktır" dedi.