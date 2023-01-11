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    • 11.01.2023 10:01
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    İYİ Parti masayı salladı! Hem Ahmet Davutoğlu'na hem Ali Babacan'a! Ümit Özlale'den olay çıkaracak sözler

    Muhalefetin yuvarlak masası fena karıştı! Yaklaşık 1 yıldır toplanan 6'lı masa henüz aday meselesini yeni konuşmaya başlayacaklarını itiraf ederken masanın millete sunduğu 'sistemsizlik' son toplantının ardından net bir şekilde açığa çıktı. Ahmet Davutoğlu'nun 6 Genel Başkandan emir alacak Cumhurbaşkanı tarifi ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Parti Sözcüsü İdris Şahin'in HDP'ye yönelik 'anayasa' mesajları İYİ Parti'nin masayı adeta tekmelemesine sebep oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini "Erdoğan’la aynı fikirdeyim. Bu sistem yürümez. Aklı selim kimse Genel Başkanların eş yetkiyle donatıldığı bir sisteme sıcak bakmayacaktır" ifadeleriyle eleştirirken DEVA Partisi'ne de sert sözlerle yüklendi. Ümit Özlale, "HDP'nin tutum belgesi için '6'lı masa dikkate alacak.' demek haddini aşmaktır." ifadeleriyle yeni bir krizin fitilini ateşledi.

    takvim.com.tr
    Çadır karıştı!

    CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği yuvarlak masa sonuçsuz toplantılarının onuncusunu 5 Ocak'ta gerçekleştirdi.

    9,5 SAAT KONUŞUP DAĞILDILAR: YİNE ADAY YOK
    Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı 9,5 saat sürdü.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.

    ADAY KONUŞMAYA DAHA YENİ BAŞLAYACAKLAR
    Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla ortak metinde adaya ilişkin "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı.

    SON TOPLANTININ ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI
    6'lı masanın son toplantısının ardından ortalık adeta karıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın 'sistem' diye dayattığı sistemsizliği itiraf ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise duyurduğu eylem planı ile HDP'ye sıcak görünmek için 'anayasa' üzerinden 'bölücü' emellerini dillendirdi.

    DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Babacan'ın izinden giderek HDP'ye yönelik mesajlar verdi.

    İYİ PARTİ'Lİ ÜMİT ÖZLALE'DEN OLAY YARATACAK ÇIKIŞ! HEM AHMET DAVUTOĞLU'NA HEM ALİ BABACAN'A!
    Davutoğlu ve DEVA'dan gelen açıklamalar masanın diğer ortağı İYİ Parti cephesinden tepkiyle karşılandı. Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatması sebebiyle sıkışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yardımcısı Ümit Özlale, Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.

    Davutoğlu'nun önerdiği sisteme kimsenin sıcak bakmayacağını belirten Özlale şunları söyledi;

    "ERDOĞAN HAKLI BU SİSTEM YÜRÜMEZ"
    "Sayın Erdoğan'la bu konuda aynı fikirdeyim. Bu sistem yürümez. Sadece bizim tarafımızdan değil aklı selim kimse Genel Başkanların eş yetkiyle donatıldığı bir sisteme sıcak bakmayacaktır. Yetkiler henüz konuşulmadı daha öyle bir şey yok. Davutoğlu bence gönlündekini söylüyor."

        BABACAN'A BOMBA: HOŞUMUZA GİDEN BİR ŞEY DEĞİL
        İYİ Partili Ümit Özlale Ali Babacan'ın açıklamalarına yönelik "Bizim hoşumuza giden bir şey değil" ifadelerini kullarak DEVA Partisi ile masaya oturken Anayasa'nın 66. maddesine ilişkin herhangi bir tasarrufla gelmediğini söyledi.

        Özlale özetle şunları söyledi;

        "Ben ortak çalışma grubu üyesiyim. 6 partinin temsilcileri ile hükümet programını birlikte oluşturuyoruz. Bu çalışma grubuna bütün partilerden metinler geliyor. Biz bu hükümet programını seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının eline vereceğiz ve yol haritası o hükümet programına göre izlenecek. O hükümet programının hiçbir yerinde hiçbir partiden bize anadille eğitimle ilgili bir talep gelmedi. DEVA Partisi'nde HDP'ye bir göz kırpma, resmin dışına itmeme durumu var. Fakat İYİ Parti'nin de kırmızı çizgileri var. HDP'yi davet etmek istiyorlarsa biz masada olmayız."

        "HADDİNİ AŞTI"
        DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in "HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacak" sözleri hakkında da konuşan Özlale "Bir partinin sözcüsü çıkıp 'HDP'nin tutum belgesini 6'lı masa dikkate alacaktır' demesi bana göre haddini aşmaktır" dedi.

        Özlale, "İYİ Parti'nin tutumu bu konuda çok nettir. Siz 6'lı masa olarak HDP'yi davet etmek istiyorsanız İYİ Parti orada olamayacaktır" dedi.

        MASAYI DAĞITMA ÇIKIŞI MI?
        İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile yaptığı açık ittifaka HDP'nin de dışarıdan destek verdiği biliniyor. HDP bunu defalarca kez itiraf etti. İYİ Parti'nin HDP üzerinden yaptıpı bu çıkış 'masayı dağıtma çıkışı' olarak da yorumlandı. Öyle ki İYİ Parti 6'lı masada sıkışmış vaziyette... Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu'na açık destek veren Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemiyor ve masadan kalkmanın yollarını arıyor...

        AHMET DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ İTİRAF ETMİŞTİ
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halkt TV'ye katıldı.

        Toplantıya ilişkin açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu bomba bir itirafta bulundu.

        Davutoğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın 'Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?' sorusuna verdiği yanıtla masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizliği açık etti.

        BİZ İMZA ATACAĞIZ
        Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır." dedi.

        CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ
        Davutoğlu şu örnekle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

        "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

        TAKVİM.COM.TR MANŞETİ ATTI: 7 KOCALI HÜRMÜZ ARIYORLAR
        Takvim.com.tr söz konusu açıklamaları haberleştirerek bu sistemin her biri biribirinden farklı düşünen 6 liderin olduğu yerde karar alma mekanizmasını kilitleyeceğine dikkat çekerek "7 Kocalı Hürmüz Arıyorlar" manşetini attı.

        Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

        BAŞKAN ERDOĞAN DA SİSTEMİ ELEŞTİRDİ: 6 KAPTAN 1 GEMİYİ BATIRIR
        6'lı masanın sistemsizliğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan da eleştirdi.

        Erdoğan şunları söyledi;

        "Şimdi seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim, bir masa kurmuşlar, etrafında 6 kişi gözüküyor. Bir de gözükmeyen var 7. Tabii bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet bekliyor ki aday çıkarsınlar da ülke ve millet için hayırlı bir yarış başlasın. Herkes bir aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz, 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürde 6 kişiyle, Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar."

            "BİR TANE DAVULA 6 TOKMAK BİRDEN İNECEK"
            Muhalefetin, "Parlamenter Sisteme tekrar geçeceğiz" diyerek çıktığı yolda dönüp dolaşıp "sonunda dünyada eşi benzeri olmayan" bir sistem icat ettiğini söyleyen Erdoğan, "Biliyorsunuz ülkemizde cumhurbaşkanı için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor ama bunların seçtiği cumhurbaşkanı, oyunu aldığı en az iki kişiden birine değil masadaki 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış." dedi.

            Güven ve istikrar kavramlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

            "Ülkenin ve halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye cumhurbaşkanı diye başına geçirsin ki? Oyu millet verecek, ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon insanın oyunu alan cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bile bulmayan oy gücüyle onu yöneten 6 kişi olacak. Bu modeldeki cumhurbaşkanının Anadolu'daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti, daha fazla iktidarı olabilmesi mümkün mü?

            Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar cumhurbaşkanını yönetecek, 6 kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş. Bu millet seçim meydanlarında hiçbir projeyi, verdiği hiçbir sözü kifayetsiz muhterislerin kurduğu masadaki ağa babalarından izin ve icazet almadan gerçekleştiremeyecek kişiyi oraya çıkarmaz. Yıllarca istikrarsızlıktan, yürütmedeki çift başlılıktan çok çekmiş, bizim gibi ülkeye böyle bir model önermek en başta millete hakarettir."

            BABACAN'IN HDP'YE GÖZ KIRPIŞI VE SKANDAL VAATLERİ
            Geçtiğimiz hafta HDP ile diyalog sürecinde olduklarını duyuran Babacan, "HDP ile bizim yakın bir diyalog sürecimiz var. Bu DEVA olarak bizim tercihimiz. Bunu 6'lı masanın tercihi haline getirmek masanın ve ortak adayın oturup konuşmasından sonra alınacak bir karardır" açıklamasını yapmıştı.

            DEVA Partisi Genel Başkanı şimdi de vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıkladı.

            Anayasanın 66. maddesini yeniden ele alınmasını talep eden Babacan, "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.



            Babacan yerelden gelen talepler doğrultusunda yerleşim yerlerinin isimlerini aslına döndürmek istediklerini söyledi.

            Babacan şunları söyledi;

            "Bu topraklarda konuşulan tüm diller, bizim dilimizdir. Biz bütün bu dillere aynı yakınlıktayız. 'Eşit mesafedeyiz' demiyorum, 'aynı yakınlıktayız' diyorum. Anayasamızın 42. maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesini öneriyoruz.

            Ortak ve resmi dilimiz Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde 'anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı'nın anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz.

            Anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Yerelden gelen talepler doğrultusunda, yerleşim yerlerinin isimlerinin aslına döndürülmesinin de önemli bir hedef olarak önümüzde durması gerektiğini ifade ediyoruz.



                66. MADDE NE DİYOR?
                Peki, Ali Babacan'ın 'değiştirilsin' dediği 66. madde ne diyor?

                İşte mevzu bahis olan o madde;

                "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür."

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                Haberler Güncel İYİ Parti masayı salladı! Hem Ahmet Davutoğlu'na hem Ali Babacan'a! Ümit Özlale'den olay çıkaracak sözler
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