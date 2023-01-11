İYİ Parti masayı salladı! Hem Ahmet Davutoğlu'na hem Ali Babacan'a! Ümit Özlale'den olay çıkaracak sözler

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği yuvarlak masa sonuçsuz toplantılarının onuncusunu 5 Ocak'ta gerçekleştirdi.
9,5 SAAT KONUŞUP DAĞILDILAR: YİNE ADAY YOK
Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı 9,5 saat sürdü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.
ADAY KONUŞMAYA DAHA YENİ BAŞLAYACAKLAR
Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla ortak metinde adaya ilişkin "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleri yer aldı.
SON TOPLANTININ ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI
6'lı masanın son toplantısının ardından ortalık adeta karıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın 'sistem' diye dayattığı sistemsizliği itiraf ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise duyurduğu eylem planı ile HDP'ye sıcak görünmek için 'anayasa' üzerinden 'bölücü' emellerini dillendirdi.
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Babacan'ın izinden giderek HDP'ye yönelik mesajlar verdi.
İYİ PARTİ'Lİ ÜMİT ÖZLALE'DEN OLAY YARATACAK ÇIKIŞ! HEM AHMET DAVUTOĞLU'NA HEM ALİ BABACAN'A!
Davutoğlu ve DEVA'dan gelen açıklamalar masanın diğer ortağı İYİ Parti cephesinden tepkiyle karşılandı. Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatması sebebiyle sıkışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yardımcısı Ümit Özlale, Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.
Davutoğlu'nun önerdiği sisteme kimsenin sıcak bakmayacağını belirten Özlale şunları söyledi;
"ERDOĞAN HAKLI BU SİSTEM YÜRÜMEZ"
"Sayın Erdoğan'la bu konuda aynı fikirdeyim. Bu sistem yürümez. Sadece bizim tarafımızdan değil aklı selim kimse Genel Başkanların eş yetkiyle donatıldığı bir sisteme sıcak bakmayacaktır. Yetkiler henüz konuşulmadı daha öyle bir şey yok. Davutoğlu bence gönlündekini söylüyor."