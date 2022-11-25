Artık eski Türkiye yok! Deprem bölgesine hızlı yardım: 1999 depreminde 3 gün sonra gidilmişti yeni Türkiye'de 3 saatte

Yıldız Çakmak: "1999 depreminde bu çadırları bir hafta sonra gördük. Şimdi ise birkaç saat geçmeden çadırlar kuruldu. Bunu da yapabilmek bir başarı."

Muteber Gedik: "Çadırda 8 kişi kalıyoruz. 2 oğlum, 2 torunum ve bizler varız" Gece çok güzel geçti, evimizden daha rahattı.

Meryem Yıldız: "Çadırda ben, annem, ablam, 2 küçük çocuğum ve erkek kardeşim kaldık. Ağabeylerim de yan taraftaki çadırda, onların da 2 küçük çocuğu var."