Artık eski Türkiye yok! Deprem bölgesine hızlı yardım: 1999 depreminde 3 gün sonra gidilmişti yeni Türkiye'de 3 saatte

Düzce'de önceki gün meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin doğal afetler ve olası krizlere karşı gösterdiği acil refleksi bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem, saat 04.08'de meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 2 saat 47 dakika sonra, yani 06:55'te, Düzce'ye ulaştı. 07:08'de ise Gölyaka'ya geçti. 07:16'da ise canlı yayına bağlanarak devletin vatandaşın yanında olduğunu bildirdi ve son durum hakkında bilgi verdi.
ANINDA ÇADIR, YATAK, SICAK YEMEK
Bölgede AFAD, jandarma, emniyet, 112, Kızılay, bakanlıklar, belediyeler ve derneklerden 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi. 14 bin 210 battaniye, 20'si genel maksat, 674'u aile yaşam çadırı olmak üzere 694 çadır, 735 yatak, 885 yastık- çarşaf seti, bin 358 ısıtıcı ve 5 mobil mutfak TIR'ı gönderildi.
Kızılay 12 bin sıcak yemek, 13 bin çorba, 23 bin ikramlık malzeme, 18 bin meyve suyu ve 5 bin su dağıttı. Afet Psikososyal grubu bin 735 kişiye psiko-sosyal destek verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye intikal etti. Düzce genelinde bina hasar tespit işlemi sonucu 321 yapıda hasar kayıt altına alındı.