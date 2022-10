13.09.2022 tarihinde Lübnan üzerinden İtalya'ya geçmeye çalışan ve Yunanistan tarafından geri itilen 3 adet can salı içeresinde toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Ayrıca bir can salı daha olduğu ihbarı üzerine yarı batık durumda olan can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarılmış ve can salı etrafında 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.