Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili "Bizi niye ilgilendirsin ki" dedi

Herkes istediği yere, istediği zaman gidebilir. Kılıçdaroğlu'nun derdi, bizi niye ilgilendirsin ki! Ben, seçimden önce değil, sandıktan birinci çıktıktan sonra Avrupa seyahati yaptım. Bir de Amerika'ya gittim.



Başörtüsüyle ilgili problemimiz yoktu. Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bu tez, 'siyaset fukarası' olduğunu gösteriyor. Ama pas verdi. Golü atmamız lazım. Ömrüm santraforlukla geçti. Anayasa değişikliği teklifini Meclis'e sunacağız.



CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULACAK

Erdoğan, Kültür Bakanlığı bünyesinde Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını belirtti. "Alevi-Bektaşi inancının önderlerine isterlerse kadro da verilecek" dedi.