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    Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili "Bizi niye ilgilendirsin ki" dedi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili "Önemsemiyorum. Bu onun sorunu" vurgusu yaptı.

    İstediği yere gitsin önemi yok!

    Herkes istediği yere, istediği zaman gidebilir. Kılıçdaroğlu'nun derdi, bizi niye ilgilendirsin ki! Ben, seçimden önce değil, sandıktan birinci çıktıktan sonra Avrupa seyahati yaptım. Bir de Amerika'ya gittim.

    Başörtüsüyle ilgili problemimiz yoktu. Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bu tez, 'siyaset fukarası' olduğunu gösteriyor. Ama pas verdi. Golü atmamız lazım. Ömrüm santraforlukla geçti. Anayasa değişikliği teklifini Meclis'e sunacağız.

    CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULACAK
    Erdoğan, Kültür Bakanlığı bünyesinde Cemevi Başkanlığı'nın kurulacağını belirtti. "Alevi-Bektaşi inancının önderlerine isterlerse kadro da verilecek" dedi.



    Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilere kandil simidi dağıttı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili "Bizi niye ilgilendirsin ki" dedi
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