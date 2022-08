Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen programa katıldı: "Bir millete ilham oldu"

Kemikleşmiş bir zihniyet karşısındaki fikri mücadelesi yüzünden hakkında birçok dava açıldığını aktaran Erdoğan, Şenler'in evinin kundaklandığını, tehditlerle karşılaştığını ve hapse girdiğini kaydetti.

"SABIR, SEBAT, TEVEKKÜL, SAĞLAM BİR İMAN, ONUN NARİN BEDENİNDE BİRLEŞTİ"

Şenler'in hapishane günlerinde ve sonrasında, hastalıklarla mücadele ettiğini ifade ederek, fakat onu şikayet ederken hiç görmediklerini anlatan Erdoğan, "Çünkü o, kendini, inandığı değerlerin bu ülkede kök salması için çalışmaya adamış biriydi. Sabır, sebat, tevekkül, sağlam bir iman, onun narin bedeninde birleşti ve ortaya kimselerin bükemediği çelikten bir bilek çıktı. Allah'ın ona en büyük ikramı, çektiği çilenin ve döktüğü alın terinin karşılığını henüz dünya hayatını terk etmeden görmüş olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Şenler'in mücadelesinin "bir milletin özelinde yaşanan ama tarihe insan hakları ve özgürlük mücadelesi olarak geçmiş bir direniş" olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"O, kitleleri peşinden sürükleyen ender insan hakları savunucularından biridir. Bizlere ama bilhassa sizlere çok önemli bir miras bıraktı. Bu mirası omuzlayacak, güncel söylemlerle uluslararası platforma taşıyacak olan sizlersiniz. İnanıyorum ki hikayesi anlatıldığı sürece, gelecekte de birçok insanın hayatını değiştirecek. Dünyanın neresinde olursa olsun, hakikate ve adalete susamış, zulüm altında kıvranan insanlar için bir yol rehberi olacak. Gerek şahsiyeti ve eserleri gerekse erdemlerle örülü mücadele yöntemleri herkes için ilham vericidir. Çok şükür ki ülkemizde, kamusal alanda başörtüsü ve Müslüman kimlik üzerindeki baskılar büyük ölçüde çözüldü. O yüzden lütfen sizler büyük zorluklarla kazanılmış bu hakların konforunda geçmişi unutmayın. Ağacın şiddetli esen rüzgarlara dayanabilmesi için toprağa bağlandığı kökün sağlam ve derin olması gerektiği bilinciyle hareket edin. Evrensel fikir haritası, yeni sınırlar ve sınırsızlıklar belirleyerek her an değişiyor. İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan sizlersiniz. Bu yolda yorulmaya gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu yorulmaktır."