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    Konya’nın ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katılmı ıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında beşincisi düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış günü büyük bir coşkuya sahne olacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok İslam ülkesinden devlet adamlarının katılacağı açılış seremonisi ve sürpriz gösteriler için Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

    Büyük güne geri sayım

    KONYA Büyükşehir Belediyesi Stadyumu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisine ve büyük sürprizlere hazırlanıyor. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İslam ülkeleri arasında düzenlenen en büyük spor organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Oyunlar için farklı ülkelerden sporcuların Konya'ya gelmeye başladığını kaydeden Başkan Altay, bu süreçte 4 bin 200 sporcu ile birlikte binlerce misafire ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. Konya olarak organizasyona en güzel şekilde hazırlandıklarını belirten Başkan Altay, 9 Ağustos'ta 56 ülkeden sporcuların katılımıyla yapılacak açılış seremonisinin büyük bir coşkuya sahne olacağını ifade etti. Başkan Altay, "Bütün İslam dünyasının gözünün Konya'da olacağını biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte birçok İslam ülkesinden devlet adamları açılışımıza teşrif edecekler" dedi.

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    2010’da soruları aldım full çektim
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